Dragon Capital liên tục mua vào một cổ phiếu bất động sản

Ảnh minh họa. Nguồn: DXG

Theo báo cáo thay đổi sở hữu công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) ngày 13/11, nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan đến Dragon Capital đã mua ròng 2,6 triệu cổ phiếu DXG của CTCP Bluemarq Group.

Cụ thể, Norges Bank mua thêm 800.000 cổ phiếu DXG, nâng lượng nắm giữ từ hơn 11,46 triệu lên hơn 12,26 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 0,9041% lên 0,9672%.

Vietnam Enterprise Investments Limited và Wareham Group Limited cùng mua thêm 750.000 cổ phiếu. Sau giao dịch, hai quỹ này lần lượt nắm giữ hơn 13,66 triệu cổ phiếu (1,0778%) và hơn 8,25 triệu cổ phiếu DXG (0,6509%).

Bên cạnh đó, Gates Foundation Trust mua thêm 200.000 cổ phiếu, nâng sở hữu lên hơn 2,06 triệu cổ phiếu (0,163%); Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity] mua thêm 100.000 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên hơn 1,15 triệu cổ phiếu (0,0913%).

Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của cả nhóm vượt quá ngưỡng 1% là 12/11/2026.

Sau các giao dịch trên, tổng lượng cổ phiếu DXG do nhóm quỹ ngoại nắm giữ tăng từ 75,9 triệu lên 78,5 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 5,9857% lên 6,1906%. Trong đó, Hanoi Investments Holdings Limited là cổ đông nắm giữ nhiều cổ phiếu DXG nhất, với 27,35 triệu cổ phiếu, tương đương 2,1568% vốn điều lệ Bluemarq Group.

Dragon Capital liên tục tăng sở hữu tại doanh nghiệp bất động sản thời gian gần đây. Trong báo cáo công bố ngày 9/11, nhóm này đã mua tổng cộng 5 triệu cổ phiếu DXG trong phiên 6/11; tăng sở hữu từ hơn 61,05 triệu lên hơn 66,05 triệu đơn vị. Tỷ lệ sở hữu tương ứng tăng từ 4,8145% lên 5,2088% và chính thức trở lại ghế cổ đông lớn Bluemarq Group.

Như vậy giữa hai lần phải công bố thông tin do vượt ngưỡng 1%, nhóm quỹ ngoại đã mua ròng khoảng 12,45 triệu cổ phiếu DXG. Tổng cộng, giai đoạn từ 6/11-12/11, Dragon Capital mua ròng khoảng 17,45 triệu cổ phiếu DXG.

Trước đó, báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu gần nhất của Dragon Capital tại DXG là giữa tháng 7/2026. Khi đó, nhóm quỹ ngoại này bán ra 546.200 cổ phiếu và rút khỏi ghế cổ đông lớn khi giảm tỷ lệ sở hữu từ hơn 63,4 triệu đơn vị (tỷ lệ 5,0004%) xuống còn 62,86 triệu đơn vị (tỷ lệ 4,9573%).

Dragon Capital mua lại cổ phiếu DXG khi mã này và nhóm bất động sản có dấu hiệu hồi phục thời gian gần đây. Cổ phiếu của Bluemarq Group từng lùi về dưới mệnh giá hồi đầu tháng trước rồi vận động đi ngang và mới rục rịch tăng trở lại.

Mã kết phiên 13/11 ở giá 11.100 đồng/cp. Dù vậy đây vẫn là vùng giá thấp nhất của DXG từ tháng 4/2025. So với đỉnh gần nhất hơn 21.000 đồng/cp hồi tháng 9 năm ngoái, mã đã giảm gần 50% giá trị.

Diễn biến cổ phiếu DXG trên thị trường.

Lợi nhuận quý 3 giảm 98%

Bluemarq Group tiền thân là CTCP Tập đoàn Đất Xanh, chính thức đổi tên từ ngày 6/5/2026 theo kế hoạch tái cấu trúc thương hiệu và mô hình hoạt động. Doanh nghiệp tiếp tục duy trì mã chứng khoán DXG trên HoSE.

Trong quý 3 vừa qua, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 683 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ năm trước (YoY); lợi nhuận sau thuế 3,2 tỷ đồng, giảm 98% so với mức gần 164 tỷ đồng của quý 3 năm ngoái và thấp nhất trong 11 quý gần đây.

Trong báo cáo giải trình kết quả kinh doanh, DXG cho biết mặt bằng lãi suất vay mua nhà cao khiến người mua thận trọng hơn trong quyết định giao dịch, tạo thách thức cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản. Lợi nhuận sau thuế của công ty giảm so với cùng kỳ chủ yếu do doanh thu từ bán căn hộ, đất nền và dịch vụ môi giới bất động sản giảm.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Bluemarq Group đạt doanh thu thuần đạt 2.823 tỷ đồng, tăng 3,5% YoY; lãi sau thuế 253 tỷ đồng, giảm 51%. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 106 tỷ đồng, giảm 52%.

Năm nay, DXG đặt mục tiêu doanh thu 5.000 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 268 tỷ đồng, tăng 16%. Như vậy sau 3 quý, công ty đã thực hiện được 56% kế hoạch doanh thu và 40% kế hoạch lợi nhuận.