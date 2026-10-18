Dragon Capital: Định giá chứng khoán về gần đáy năm 2020 và 2022 nếu loại 5 cổ phiếu

Trong bản tin thị trường tháng 9/2026, Dragon Capital nhận định mặt bằng định giá chứng khoán Việt Nam đã phản ánh phần lớn áp lực từ lãi suất, trong khi diễn biến của một số cổ phiếu dẫn dắt khiến VN-Index có sự khác biệt so với phần còn lại của thị trường.

VN-Index đang giao dịch ở mức P/E 13,5 lần, tính trên lợi nhuận 12 tháng gần nhất. Tuy nhiên, 5 cổ phiếu dẫn dắt chỉ số từ đầu năm gồm VIC, VHM, VPL, STB và LPB đã khiến cả mức định giá và hiệu suất của VN-Index cao hơn so với phần còn lại.

Nếu loại trừ 5 cổ phiếu này, chỉ số giảm 9,4% từ đầu năm và giao dịch ở mức P/E 11,4 lần. Mức định giá này thấp hơn vùng đáy trong giai đoạn thị trường biến động do thuế quan tháng 4/2025, đồng thời tiệm cận các vùng đáy của năm 2020 và 2022.

Trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng gần 10% và sự cân bằng giữa huy động vốn với tín dụng bắt đầu cải thiện, đơn vị quản lý quỹ đánh giá tương quan giữa lợi nhuận kỳ vọng và rủi ro tại mặt bằng định giá hiện nay tương đối hấp dẫn.

Tuy nhiên, quá trình cải thiện định giá có thể cần thêm thời gian, cho đến khi lãi suất huy động bắt đầu hạ nhiệt.

Diễn biến VN-Index từ 2020 đến 16/10/2026. (Nguồn: TradingView).

Áp lực lãi suất lấn át tăng trưởng kinh tế

Đánh giá trên được đưa ra trong bối cảnh kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh nhưng thị trường chứng khoán điều chỉnh.

GDP quý III tăng 9,95% so với cùng kỳ, đưa tăng trưởng 9 tháng đầu năm lên 9%. Trong khi đó, VN-Index giảm 2,9% trong tháng 9 nếu tính theo USD, tương đương mức giảm 0,9% theo VND.

Việc FTSE Russell triển khai nâng hạng thị trường từ ngày 21/9 cũng chưa đủ để đảo chiều xu hướng bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài. Trong tháng, khối ngoại tiếp tục bán ròng 187 triệu USD trên HOSE, trong đó VHM và VIC chiếm khoảng hai phần ba giá trị.

Thanh khoản suy giảm khi giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân ngày chỉ đạt 508 triệu USD, thấp nhất kể từ đầu năm 2026.

(Nguồn: Dragon Capital).

Theo báo cáo, hoạt động đầu tư vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa làm gia tăng nhu cầu vốn và áp lực lên chi phí huy động. Trong tháng 9, thị trường chứng khoán chủ yếu phản ánh tác động từ chi phí vốn gia tăng.

(Nguồn: Dragon Capital).

Áp lực huy động tập trung ở nguồn vốn có kỳ hạn dài. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng dành cho khách hàng tổ chức tăng lên 7,4% vào giữa tháng 9, so với 7,3% của tháng trước và cao hơn 2,4 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Các ngân hàng đang tăng cường cạnh tranh huy động tiền gửi dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu tín dụng trung và dài hạn của chu kỳ đầu tư hạ tầng. Đây là một trong những yếu tố gây sức ép lên thị trường chứng khoán dù kinh tế tiếp tục tăng trưởng mạnh.

Kỳ vọng áp lực lãi suất hạ nhiệt

Dragon Capital kỳ vọng khoảng cách giữa tăng trưởng kinh tế và hiệu suất thị trường chứng khoán sẽ dần thu hẹp khi lãi suất tiền gửi kỳ hạn dài đạt đỉnh.

Một số tín hiệu ban đầu cho thấy sự cân bằng giữa huy động vốn và tín dụng đang cải thiện. Tăng trưởng huy động vốn bằng VND đạt 11,7% từ đầu năm, vượt mức tăng trưởng tín dụng bằng VND là 10,1%.

Theo đơn vị quản lý quỹ, diễn biến này phản ánh nhu cầu vay vốn bằng VND có dấu hiệu giảm khi lãi suất tăng, trong khi người gửi tiền phản ứng với mức lãi suất huy động hấp dẫn hơn.

Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất chỉ có thể giảm đáng kể khi có thêm nguồn vốn thực chất được bổ sung vào hệ thống, chẳng hạn thông qua hoạt động mua USD giao ngay của Ngân hàng Nhà nước, các biện pháp tái cấp vốn có mục tiêu hoặc đẩy nhanh giải ngân ngân sách.

Bên cạnh đó, lạm phát vẫn là yếu tố hạn chế khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ. Vì vậy, các biện pháp hỗ trợ có mục tiêu được đánh giá phù hợp hơn so với việc nới lỏng trên diện rộng.

Như vậy, dù định giá chứng khoán đã về vùng tương đối hấp dẫn theo đánh giá của Dragon Capital, khả năng cải thiện vẫn gắn với diễn biến lãi suất huy động trong thời gian tới.