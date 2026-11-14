Dragon Capital chi đậm gom triệu cổ phiếu DXG, lợi nhuận Bluemarq Group quý 3 bốc hơi 84%

Dragon Capital và lãnh đạo dồn lực gom cổ phiếu Bluemarq Group

Thị trường chứng khoán vừa ghi nhận báo cáo giao dịch cổ phiếu quy mô lớn từ nhóm quỹ ngoại Dragon Capital tại Công ty Cổ phần Bluemarq Group (mã chứng khoán DXG). Thông tin công bố cho thấy trong phiên giao dịch ngày 10/11/2026, 5 quỹ thành viên trực thuộc Dragon Capital đã đồng loạt giải ngân mua vào tổng cộng 2,6 triệu cổ phiếu DXG. Phân bổ chi tiết, quỹ Norges Bank dẫn đầu với khối lượng mua vào 800.000 cổ phiếu; tiếp theo là quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited và quỹ Wareham Group Limited, mỗi quỹ mua 750.000 cổ phiếu. Quỹ Gates Foundation Trust và quỹ Samsung Vietnam Securities Master Investment [Trust Equity] cũng lần lượt gom thêm 200.000 và 100.000 đơn vị. Việc hoàn tất đợt giao dịch này đã giúp tổng lượng sở hữu của Dragon Capital tại doanh nghiệp tăng từ hơn 75,9 triệu cổ phiếu lên mức hơn 78,5 triệu cổ phiếu, chính thức nâng tỷ lệ nắm giữ từ 5,9857% lên 6,1906% vốn điều lệ.

Bên cạnh dòng vốn ngoại, cổ đông nội bộ của Bluemarq Group cũng đang ráo riết gia tăng tỷ lệ sở hữu cá nhân. Ông Hà Đức Hiếu, Thành viên Hội đồng quản trị vừa đăng ký mua vào khối lượng lớn lên tới 15 triệu cổ phiếu DXG. Kế hoạch giao dịch này dự kiến được thực hiện thông qua cả hai phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, với thời gian giải ngân từ ngày 03/11/2026 đến hết ngày 02/12/2026. Nếu giao dịch diễn ra theo đúng lộ trình, lượng cổ phiếu ông Hiếu nắm giữ sẽ tăng từ 471.996 đơn vị lên gần 15,5 triệu đơn vị. Tương ứng với đó, tỷ lệ sở hữu của vị lãnh đạo này sẽ nâng từ mức 0,04% lên 1,22% vốn điều lệ của công ty.

Lợi nhuận quý 3 bốc hơi, kết quả chín tháng mới đạt 40% kế hoạch

Làn sóng gom cổ phiếu diễn ra cùng lúc doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính quý 3 năm 2026 với những chỉ số lợi nhuận sụt giảm sâu. Mảng kinh doanh cốt lõi tiếp tục cho thấy sự suy yếu khi doanh thu thuần hợp nhất chỉ đạt gần 683 tỷ đồng, sụt giảm 36% so với cùng kỳ năm 2025. Sự thu hẹp của quy mô doanh thu kéo theo lợi nhuận gộp bốc hơi tới 45%, chỉ còn giữ được mức gần 329 tỷ đồng.

Dù đối mặt với khó khăn từ mảng kinh doanh chính, bức tranh tài chính quý 3 của công ty vẫn xuất hiện một số điểm tích cực bù đắp. Doanh thu hoạt động tài chính tăng trưởng 42%, mang về mức 59 tỷ đồng. Bên cạnh đó, việc thực hành tiết kiệm chi phí cũng phát huy hiệu quả khi chi phí bán hàng được cắt giảm tới 44%, xuống còn 137 tỷ đồng. Tuy nhiên, áp lực từ chi phí tài chính tăng 22% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 21% đã đánh gục toàn bộ những điểm sáng hiếm hoi. Hậu quả là lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trong quý 3 giảm sốc 84%, thu hẹp chỉ còn vỏn vẹn hơn 15 tỷ đồng.

Lũy kế chín tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Bluemarq Group ghi nhận sự phục hồi nhẹ 4%, đạt mức gần 2.823 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán trong kỳ lại tăng vọt tới 30%, làm lợi nhuận gộp sụt giảm 16% về mức 1.325 tỷ đồng. Do gánh nặng chi phí vận hành, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ sau ba quý chốt lại ở mức hơn 106 tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, doanh nghiệp mới chỉ thực hiện được 40% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt, đặt ra áp lực tăng trưởng rất lớn trong quý cuối cùng của năm.