ĐQBH đồng tình với chính sách đột phá phát triển hàng hải và đường thủy

Tuy nhiên, các đại biểu cũng đề nghị ban soạn thảo tiếp tục hoàn thiện các quy định về kết cấu hạ tầng, quy hoạch, phân cấp đầu tư, chính sách ưu đãi; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và nhà đầu tư, đồng thời khai thác hiệu quả hạ tầng, giảm chi phí logistics và bảo đảm an toàn hàng hải, đường thủy.

Đại biểu Hoàng Văn Tuyên (Đoàn Hải Phòng) phát biểu thảo luận (sửa đổi). Ảnh: Hoàng Ngân.

Đại biểu Hoàng Văn Tuyên (Đoàn Hải Phòng) cơ bản nhất trí với Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp về sự cần thiết ban hành Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi).

Theo đại biểu, việc thống nhất khung pháp luật về hàng hải và đường thủy nội địa là cần thiết để tháo gỡ vướng mắc, tăng kết nối vận tải và bảo đảm an toàn. Đây là dự án luật có phạm vi rộng, liên quan nhiều luật và điều ước quốc tế, nên cần tiếp tục rà soát kỹ các chính sách mới và điều kiện thực hiện.

Về chính sách ưu đãi, ông Tuyên đánh giá dự thảo luật đề xuất ưu đãi về đất đai, thuế, phí và tín dụng để phát triển đội tàu, cảng, công nghiệp hàng hải và chuyển đổi xanh. Dù tán thành việc có chính sách đủ mạnh để khuyến khích đầu tư, tuy nhiên đại biểu đề nghị cần làm rõ quan hệ với pháp luật thuế.

Theo đại biểu, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành quy định ưu tiên áp dụng quy định của Luật này về ưu đãi thuế, trừ một số trường hợp được nêu cụ thể. Trong khi đó, dự thảo cũng quy định ưu tiên áp dụng về thuế thu nhập doanh nghiệp. Nếu chưa xử lý rõ, doanh nghiệp có thể gặp vướng mắc khi xác định chính sách được hưởng.

Dự thảo cũng quy định giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đối với thu nhập từ vận tải đa phương thức có vận tải biển hoặc đường thủy nội địa.

Theo đại biểu Tuyên, nếu chưa có tiêu chí về tỷ trọng chặng vận tải được ưu tiên và cách xác định thu nhập, một chặng đường thủy rất ngắn cũng có thể được đề nghị làm căn cứ ưu đãi cho toàn bộ hoạt động.

Với dự án chuyển đổi xanh, đại biểu cho rằng cần xác định tiêu chí, cơ quan xác nhận và kết quả phải đạt. Đồng thời, phải lượng hóa số giảm thu và nhu cầu hỗ trợ để đánh giá khả năng thực hiện.

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu (Đoàn thành phố Huế) cũng cơ bản đồng tình với sự cần thiết ban hành Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam. Bà đánh giá đây là một dự án luật có phạm vi điều chỉnh rộng, liên quan trực tiếp đến phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, vận tải, logistics, công nghiệp tàu thủy, kinh tế biển, kinh tế đường thủy.

Đại biểu Sửu nhấn mạnh, việc hợp nhất các quy định về hàng hải và đường thủy nội địa trong một bộ luật là bước đi có ý nghĩa, góp phần khắc phục sự phân tán trong quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác kết cấu hạ tầng và thúc đẩy kết nối các phương thức vận tải.

Đại biểu cũng đánh giá cao việc cơ quan soạn thảo đã đưa vào dự thảo nhiều chính sách mới về thu hút nhà đầu tư chiến lược, phát triển công nghiệp hàng hải, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực.

Đại biểu Lê Nữ Thuỳ Dương (Đoàn Đồng Nai) phát biểu thảo luận.

Góp ý vào các cơ chế đầu tư và chuyển đổi xanh, đại biểu Lê Nữ Thuỳ Dương (Đoàn Đồng Nai) đề nghị quy định rõ tiêu chí nhận diện cảng xanh, tàu xanh, dự án chuyển đổi xanh, cơ quan xác nhận và cách đánh giá kết quả giảm phát thải.

Ưu đãi cũng cần tính đến tàu hiện hữu được hoán cải, nâng cấp để sử dụng điện, nhiên liệu thay thế, năng lượng tái tạo hoặc công nghệ giảm phát thải, thay vì chỉ tập trung vào tàu đóng mới.

Cùng với đó, đại biểu kiến nghị bổ sung nội dung chính của các quy hoạch chi tiết về hàng hải, đường thủy nội địa và cảng cạn; làm rõ yêu cầu kết nối giao thông, sử dụng đất và mặt nước, bảo vệ môi trường.

Đại biểu cũng đề nghị mở rộng khái niệm công trình năng lượng tái tạo trên biển cho phù hợp với các loại hình được pháp luật về điện lực đề cập, đồng thời làm rõ yêu cầu giao khu vực biển hoặc cho phép sử dụng biển.

Liên quan đến nội dung quản lý nhà nước đối với chính quyền địa phương, đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương (Đoàn Khánh Hòa) cho rằng, với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cấp xã là cấp chính quyền gần dân nhất, trực tiếp nắm tình hình tại địa bàn.

Tuy nhiên, dự thảo chưa quy định về trách nhiệm của chính quyền địa phương cấp xã. Vì thế, cần rà soát để bảo đảm về trách nhiệm của UBND cấp xã trong việc quản lý địa bàn có cảng, bến thủy nội địa.