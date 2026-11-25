Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones tăng 423,39 điểm, tương đương 0,85%, lên 50.018,70 điểm. Ngược lại, S&P 500 giảm 36,08 điểm, tương đương 0,50%, xuống 7.201,09 điểm, còn Nasdaq Composite mất 356,02 điểm, tương đương 1,48%, xuống 23.733,54 điểm.

Diễn biến này trái ngược với phiên 23-11, khi cả 3 chỉ số đồng loạt tăng mạnh nhờ thông tin Nvidia tái bổ nhiệm nhà đồng sáng lập Jensen Huang làm Giám đốc điều hành (CEO). Trong phiên đó, Nasdaq tăng 6,51%, S&P 500 tăng 4,73%, còn Dow Jones tăng 3,01%.

Tuy nhiên, sự hưng phấn nhanh chóng hạ nhiệt khi nhà đầu tư tiếp tục đánh giá những rủi ro liên quan đến ngành AI, đặc biệt là chi phí đầu tư khổng lồ, triển vọng lợi nhuận và chính sách kiểm soát xuất khẩu chip của Mỹ.

Cổ phiếu Nvidia giảm gần 6% sau khi tăng hơn 31% trong phiên trước. Anthropic, nhà phát triển chatbot Claude, cũng giảm khoảng 7%, xuống dưới mức giá IPO 83 USD/cổ phiếu, cho thấy tâm lý thận trọng vẫn bao trùm nhóm công nghệ.

Đà bán tháo còn lan sang các doanh nghiệp bán dẫn và hạ tầng AI, khiến Nasdaq chịu áp lực lớn hơn các chỉ số khác.

Ngược lại, dòng tiền chuyển sang những lĩnh vực ít phụ thuộc vào AI như hàng tiêu dùng, bán lẻ và chăm sóc sức khỏe, giúp Dow Jones duy trì sắc xanh. Chỉ số Russell 2000, đại diện nhóm doanh nghiệp vốn hóa nhỏ, cũng tăng 0,57%.

Về kinh tế vĩ mô, báo cáo của Conference Board cho thấy chỉ số niềm tin tiêu dùng Mỹ tăng lên 103,3 điểm trong tháng 11, từ mức 91,9 điểm của tháng trước, phản ánh sự cải thiện trong tâm lý người tiêu dùng.

Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn thận trọng trước triển vọng chính sách tiền tệ của FED. Thị trường đang chờ báo cáo Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 10, dự kiến công bố ngày 25-11, để đánh giá khả năng FED tiếp tục tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12.