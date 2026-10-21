Dow Jones tăng hơn 500 điểm nhờ hàng loạt báo cáo tài chính tích cực

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 20/10, chỉ số Dow Jones tăng 530 điểm, tương đương 1,02%, đóng cửa ở mức 52.496 điểm; trong khi chỉ số S&P 500 tăng 0,28% lên 7.713 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm nhẹ 0,02% xuống còn 26.425 điểm.

Cổ phiếu của nhà sản xuất các sản phẩm công nghiệp và thiết bị an toàn 3M đã góp phần thúc đẩy Dow Jones khi tăng hơn 5%, nhờ kết quả kinh doanh khả quan hơn dự kiến ​​cùng với việc nâng dự báo lợi nhuận cho cả năm. Cổ phiếu của công ty hàng không vũ trụ và quốc phòng Northrop Grumman cũng tăng hơn 4% sau khi công bố lợi nhuận vượt kỳ vọng.

Trong khi đó, giá dầu đã quay đầu giảm, phần nào cải thiện tâm lý nhà đầu tư. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 1,8% xuống còn 101,79 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent giảm 0,7% xuống còn 108,79 USD/thùng. Diễn biến này của giá dầu, cùng với sự sụt giảm lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ, diễn ra trong bối cảnh các nhà giao dịch vẫn đang theo dõi sát sao tình hình tại Trung Đông.

Thời gian gần đây, thị trường chịu áp lực từ những lo ngại về tính bền vững của làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh xuất hiện các quan ngại về nợ vay và nhu cầu thị trường.

Tâm lý đối với nhóm cổ phiếu công nghệ đã bị ảnh hưởng tiêu cực trong ngày khi cổ phiếu của công ty AI Hàn Quốc - Elice - sụt giảm hơn 30% ngay trong phiên chào sàn. Các thị trường tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng đồng loạt giảm điểm vào ngày 20/10.

Tuy nhiên, một số cổ phiếu liên quan đến AI đã có sự phục hồi nhẹ. Cổ phiếu Western Digital tăng hơn 3%, Seagate Technology đi lên hơn 2%, trong khi CoreWeave và Marvell Technology đều tiến thêm hơn 1%.

“Trong phần lớn năm nay, thị trường vẫn sẵn sàng bỏ qua tác động từ lãi suất cao hơn, nhờ vào câu chuyện tăng trưởng, đặc biệt là khi lĩnh vực AI , đủ mạnh mẽ để biện minh cho điều đó. Tuy nhiên, tuần trước, mối quan hệ này đã bắt đầu bị thử thách”, ông Jake Behan, Giám đốc thị trường vốn tại Direxion, cho biết.

“Trong vài tuần tới, các tập đoàn công nghệ quy mô lớn (hyperscalers) sẽ công bố báo cáo tài chính; đây chính là phép thử căng thẳng quan trọng tiếp theo đối với các khoản đầu tư vào AI”, ông nói thêm. “Các dự báo về tỷ suất hoàn vốn (ROI), chi tiêu cho trung tâm dữ liệu và kế hoạch chi phí tài sản cố định (capex) đến năm 2027 có lẽ sẽ còn quan trọng hơn cả những con số lợi nhuận tổng thể".