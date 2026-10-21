Dow Jones tăng hơn 500 điểm, dòng tiền hướng vào cổ phiếu y tế

Chứng khoán Mỹ phân hóa trong phiên 20/10, khi Dow Jones tăng mạnh nhờ cổ phiếu y tế và kết quả kinh doanh tích cực, còn Nasdaq chịu sức ép từ nhóm công nghệ - ảnh: AP

Dow Jones dẫn dắt đà tăng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/10 (giờ Mỹ), chỉ số S&P 500 tăng 21,84 điểm, tương đương 0,3%, lên 7.712,57 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 529,85 điểm, tương đương 1%, lên 52.495,88 điểm. Ngược lại, Nasdaq Composite giảm nhẹ 6,07 điểm, chưa đến 0,1%, xuống 26.424,82 điểm.

Đáng chú ý, chỉ số Russell 2000, đại diện cho nhóm doanh nghiệp vốn hóa nhỏ, tăng 1,7%, lên 2.773,42 điểm. Diễn biến này cho thấy đà phục hồi không chỉ tập trung ở các doanh nghiệp đầu ngành mà còn lan sang những nhóm cổ phiếu ít được chú ý hơn trong giai đoạn thị trường tập trung vào các tập đoàn công nghệ lớn.

Cổ phiếu nhóm y tế dẫn đầu đà tăng trong 11 nhóm ngành thuộc S&P 500, đồng thời đạt mức cao kỷ lục. Các doanh nghiệp như Eli Lilly, UnitedHealth, Merck, Johnson & Johnson và Amgen đóng góp tích cực cho diễn biến thị trường. Cổ phiếu Moderna cũng tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2022.

Bên cạnh y tế, các nhóm ngành có tính phòng thủ như bất động sản và tiện ích cũng diễn biến tích cực. Đây là tín hiệu cho thấy dòng tiền đang tìm kiếm cơ hội ở những lĩnh vực có nền tảng kinh doanh tương đối ổn định, thay vì chỉ tập trung vào nhóm cổ phiếu tăng trưởng cao.

Sự luân chuyển này diễn ra trong bối cảnh nhà đầu tư cân nhắc lại mức định giá và triển vọng lợi nhuận của các doanh nghiệp công nghệ, đặc biệt là những công ty có liên quan đến AI. Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh nhờ kỳ vọng công nghệ mới, thị trường đang đòi hỏi bằng chứng rõ ràng hơn về khả năng chuyển hóa các khoản đầu tư lớn thành doanh thu và lợi nhuận thực tế.

Trái với diễn biến tích cực của Dow Jones, Nasdaq Composite gần như đi ngang nhưng vẫn chịu sức ép từ các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn. Theo Reuters, cổ phiếu thuộc nhóm truyền thông và công nghệ có diễn biến kém tích cực, trong đó một số doanh nghiệp lớn như Meta, Alphabet và các cổ phiếu liên quan chịu áp lực bán.

Sau nhịp phục hồi trong phiên đầu tuần, nhóm cổ phiếu công nghệ bước vào phiên giao dịch với tâm lý thận trọng. Nhà đầu tư vẫn lo ngại về quy mô chi tiêu cho hạ tầng AI, chi phí huy động vốn và khả năng sinh lời của các khoản đầu tư này.

Những biến động gần đây của các doanh nghiệp cung cấp hạ tầng điện toán AI càng khiến thị trường chú ý đến rủi ro trong lĩnh vực này. Theo Reuters, sự suy yếu của cổ phiếu CoreWeave trong những phiên gần đây đã làm gia tăng câu hỏi về tính bền vững của làn sóng đầu tư vào các trung tâm dữ liệu và dịch vụ điện toán phục vụ AI.

Trong khi đó, thị trường vẫn chờ đợi báo cáo kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp công nghệ lớn để đánh giá triển vọng tăng trưởng trong những quý tiếp theo. Các báo cáo từ Netflix và SpaceX được nhà đầu tư quan tâm sau khi thị trường đóng cửa, trong khi Meta và Tesla dự kiến công bố kết quả kinh doanh vào ngày tiếp theo.

Những thông tin này có thể tác động đáng kể đến tâm lý thị trường, bởi nhóm doanh nghiệp công nghệ vốn hóa lớn vẫn giữ vai trò quan trọng đối với diễn biến của các chỉ số chứng khoán Mỹ.

Tuy nhiên, sự phân hóa giữa Nasdaq và Dow Jones cũng cho thấy nhà đầu tư chưa hoàn toàn rút khỏi thị trường cổ phiếu. Thay vào đó, dòng tiền có dấu hiệu dịch chuyển sang các lĩnh vực được đánh giá có triển vọng lợi nhuận rõ ràng hơn hoặc ít chịu ảnh hưởng trực tiếp từ biến động của chu kỳ đầu tư AI.

Kết quả kinh doanh nâng đỡ thị trường

Một trong những động lực quan trọng hỗ trợ chứng khoán Mỹ trong phiên 20/10 là kết quả kinh doanh khả quan của nhiều doanh nghiệp.

Theo AP, cổ phiếu Equifax và Hasbro tăng mạnh sau khi các công ty công bố lợi nhuận vượt kỳ vọng của giới phân tích. Trong đó, cả hai mã đều ghi nhận mức tăng trên 11%, góp phần cải thiện tâm lý nhà đầu tư.

Cổ phiếu 3M cũng tăng sau khi tập đoàn công nghiệp này nâng dự báo lợi nhuận cả năm và công bố kế hoạch mở rộng quan hệ hợp tác về trung tâm dữ liệu với Amazon. Thông tin này giúp củng cố kỳ vọng về triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp trong bối cảnh nhu cầu đầu tư vào hạ tầng số tiếp tục gia tăng.

Ngược lại, cổ phiếu General Motors giảm gần 7% dù doanh nghiệp báo cáo kết quả kinh doanh tích cực. Nguyên nhân chủ yếu đến từ triển vọng lợi nhuận chưa đáp ứng kỳ vọng, khi doanh nghiệp cảnh báo những sức ép trong thời gian tới từ chi phí nguyên vật liệu tăng và doanh số xe bán tải suy yếu.

Những diễn biến trái chiều cho thấy thị trường không chỉ phản ứng với kết quả kinh doanh trong quá khứ mà còn đặc biệt chú ý đến triển vọng lợi nhuận và khả năng duy trì tăng trưởng của từng doanh nghiệp.

Trong mùa công bố kết quả kinh doanh, sự khác biệt giữa doanh nghiệp vượt kỳ vọng và doanh nghiệp đưa ra dự báo thận trọng có thể tiếp tục tạo ra biến động lớn giữa các nhóm cổ phiếu.

Giá dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư vẫn thận trọng

Một yếu tố khác hỗ trợ thị trường là giá dầu giảm trở lại sau khi tăng mạnh trong phiên. Theo AP, giá dầu Brent có thời điểm tiến sát 112 USD/thùng trước khi giảm xuống dưới 109 USD/thùng vào cuối phiên.

Đà hạ nhiệt của giá dầu giúp giảm bớt lo ngại về áp lực lạm phát, qua đó hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư. Giá năng lượng tăng cao có thể làm gia tăng chi phí vận tải, sản xuất và hoạt động của các doanh nghiệp sử dụng nhiều nhiên liệu, đồng thời gây thêm sức ép lên sức mua của người tiêu dùng.

Tuy nhiên, diễn biến giá dầu vẫn tiềm ẩn nhiều bất định do những căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Theo Reuters, thị trường năng lượng theo dõi sát các động thái ngoại giao liên quan đến Iran, cũng như những thông tin về các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng và tàu thuyền trong khu vực.

Ở góc độ chính sách tiền tệ, những lo ngại về lạm phát và lãi suất tiếp tục là yếu tố chi phối quyết định đầu tư. Reuters nhận định các điều kiện tài chính tại Mỹ đã thắt chặt hơn trong thời gian gần đây, thể hiện qua lợi suất trái phiếu tăng, chênh lệch lợi suất tín dụng mở rộng và biến động trên thị trường cổ phiếu gia tăng.

Điều này đặc biệt đáng chú ý đối với các doanh nghiệp tăng trưởng phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn bên ngoài, trong đó có những công ty đầu tư mạnh vào AI. Chi phí vốn cao có thể làm giảm giá trị hiện tại của dòng tiền tương lai, qua đó gây sức ép lên định giá cổ phiếu.

Nhìn chung, phiên giao dịch ngày 20/10 phản ánh sự giằng co giữa kỳ vọng lợi nhuận doanh nghiệp và những rủi ro về lạm phát, lãi suất cùng triển vọng đầu tư AI. Dow Jones tăng mạnh nhờ nhóm y tế và các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tích cực, trong khi Nasdaq chưa thể phục hồi rõ nét.

Trong những phiên tới, diễn biến của chứng khoán Mỹ nhiều khả năng tiếp tục phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của các tập đoàn lớn, biến động giá năng lượng và kỳ vọng chính sách tiền tệ. Khả năng duy trì đà tăng sẽ phụ thuộc không chỉ vào sức mạnh lợi nhuận doanh nghiệp mà còn vào việc thị trường có thể vượt qua những lo ngại về định giá và chi phí vốn hay không.