Dow Jones tăng hơn 1%, cổ phiếu y tế dẫn dắt Phố Wall

Theo số liệu sơ bộ, Dow Jones tăng 547,95 điểm, tương đương 1,05%, lên 52.513,98 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 23,79 điểm, tương đương 0,31%, lên 7.714,52 điểm. Ngược lại, Nasdaq Composite giảm 9,05 điểm, tương đương 0,03%, xuống 26.421,84 điểm.

Trong 11 nhóm ngành chính thuộc S&P 500, chăm sóc sức khỏe dẫn đầu đà tăng và đạt mức cao kỷ lục. Các cổ phiếu đóng góp tích cực cho thị trường gồm Eli Lilly, UnitedHealth, Merck, Johnson & Johnson và Amgen. Hãng sản xuất vaccine Moderna cũng tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2022.

Những nhóm ngành có tính phòng thủ như bất động sản và dịch vụ tiện ích cũng diễn biến tích cực. Chỉ số Russell 2000, đại diện cho nhóm doanh nghiệp vốn hóa nhỏ, tăng điểm. Trong khi đó, chỉ số giá trị của S&P 500 vượt trội so với chỉ số tăng trưởng, phản ánh xu hướng dịch chuyển dòng tiền khỏi các cổ phiếu công nghệ vốn đã tăng mạnh trước đó.

Theo Jim Baird, Giám đốc đầu tư tại Plante Moran Financial Advisors, nhà đầu tư vẫn hoài nghi về triển vọng đầu tư vào AI, đặc biệt là khả năng chuyển các khoản đầu tư lớn thành lợi nhuận. Điều này khiến một bộ phận dòng tiền tìm kiếm cơ hội ở những lĩnh vực khác, trong đó có chăm sóc sức khỏe.

Ở chiều ngược lại, nhóm dịch vụ truyền thông chịu sức ép do cổ phiếu vốn hóa lớn suy yếu. Meta, Netflix và Alphabet nằm trong số những mã giảm mạnh của nhóm này. Cổ phiếu công nghệ nhìn chung chững lại khi giới đầu tư tiếp tục cân nhắc chi phí đầu tư và tài trợ cho hạ tầng AI.

Cổ phiếu General Motors giảm sau khi hãng cảnh báo chi phí nguyên liệu tăng và doanh số xe tải suy yếu có thể gây áp lực trong những tháng tới. Trái lại, 3M tăng giá sau khi mở rộng hợp tác trung tâm dữ liệu với Amazon và nâng dự báo lợi nhuận cả năm. Equifax và Hasbro cũng tăng sau khi công bố kết quả kinh doanh hoặc triển vọng tích cực.

Nhà đầu tư hướng sự chú ý tới các báo cáo lợi nhuận của Meta và Tesla dự kiến công bố ngày 21-10, trong bối cảnh kết quả kinh doanh của các tập đoàn lớn có thể định hình diễn biến thị trường những phiên tới.