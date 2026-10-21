Dow Jones tăng điểm mạnh nhờ loạt báo cáo tài chính khả quan và giá dầu 'hạ nhiệt'

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE/CNBC.

Giá dầu thô đi xuống nhờ một vài tín hiệu tích cực về bước tiến ngoại giao liên quan tới cuộc chiến ở Vùng Vịnh cũng hỗ trợ tích cực cho các chỉ số chứng khoán trong phiên này.

Lúc đóng cửa, Dow Jones tăng 529,85 điểm, tương đương tăng 1,02%, đạt 52.495,88 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,28%, đạt 7.712,58 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 0,02%, còn 26.424,82 điểm.

Cổ phiếu 3M đã mang tới một cú huých quan trọng cho Dow Jones nhờ mức tăng hơn 5% sau khi tập đoàn công nghiệp này công bố lợi nhuận quý 3/2026 tốt hơn kỳ vọng và nâng dự báo về kết quả kinh doanh cả năm. Cổ phiếu tập đoàn quốc phòng Northrop Grumman tăng hơn 4%, cũng nhờ kết quả kinh doanh tốt hơn kỳ vọng.

Trong những phiên gần đây, thị trường chịu áp lực giảm lớn từ những pha bán tháo cổ phiếu AI do lo ngại về tình trạng vay nợ ồ ạt và triển vọng lợi nhuận khó đoán định của làn sóng đầu tư vào công nghệ này. Phiên ngày thứ Ba, cổ phiếu AI nói chung vẫn đương đầu áp lực giảm, nhất là vào đầu phiên, Về cuối phiên, một số cổ phiếu trong nhóm này hồi phục, giúp Nasdaq hạn chế mức giảm.

Những cái tên AI tăng trong phiên này có Western Digital với mức tăng hơn 3%, Seagate tăng hơn 2%, còn CoreWeave và Marvell Technology tăng hơn 1% mỗi cổ phiếu.

Trao đổi với hãng tin CNBC, ông Jake Behan, trưởng bộ phận thị trường của công ty Direxion, cho rằng trong phần lớn thời gian của năm nay, câu chuyện tăng trưởng của các công ty niêm yết - nhất là trong lĩnh vực AI - đủ mạnh để duy trì xu hướng tăng điểm của thị trường và giúp nhà đầu tư tạm gác sang bên mối lo về lãi suất cao hơn lâu hơn. “Nhưng vào tuần trước, chúng ta thấy mối quan hệ này bắt đầu bị thử thách”, ông nói.

Theo ông Behan, báo cáo tài chính quý 3 của các công ty công nghệ lớn, theo dự kiến sẽ được công bố lần lượt trong những tuần tới, sẽ là “bài kiểm tra sức ép” quan trọng đối với giao dịch AI. “Dự báo của các công ty đó về lợi tức đầu tư (ROI), mức chi cho trung tâm dữ liệu, và mức đầu tư cơ bản của năm 2027 sẽ là những thông số quan trọng hơn so với con số cụ thể về lợi nhuận”, ông nói.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô giảm vào cuối phiên, đảo ngược xu thế tăng và đạt mức cao nhất 5 tháng vào đầu phiên, giúp cải thiện tâm lý nhà đầu tư.

Giá dầu thô WTI giao sau tại New York giảm 1,8%, đóng cửa ở mức 101,79 USD/thùng. Giá dầu Brent giao sau tại London giảm 0,7%, còn 108,79 USD/thùng.

Dầu giảm giá sau khi có tin về cuộc gặp giữa Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Thống tướng Asim Munir, tư lệnh lục quân Pakistan, một nhân vật trung gian chủ chốt của tiến trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran. Hãng tin Nournews của Iran ngày thứ Ba đưa tin ông Pezeshkian và ông Munir đã thảo luận về nỗ lực hòa giải và các diễn biến trong khu vực trong cuộc gặp diễn ra ở Tehran.

Các nỗ lực hòa giải của Pakistan đã dẫn đến một thỏa thuận hòa bình tạm thời được ký kết vào tháng 6. Tuy nhiên, thỏa thuận này nhanh chóng đổ vỡ khi xung đột mới bùng lên giữa Iran và Mỹ chỉ vài tuần sau đó.

Cuộc gặp vừa rồi ở Tehran diễn ra trong bối cảnh lực lượng Houthi tại Yemen - nhóm có liên kết với Iran - tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công. Hôm thứ Hai, nhóm này tuyên bố đã tiến hành nhiều đợt tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng, sân bay và mục tiêu quân sự của Saudi Arabia, bao gồm một cơ sở của Aramco tại Yanbu, mỏ dầu Shaybah, cùng sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh và sân bay Abha.

Cùng với đó, các cuộc tấn công nhắm vào tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz đã gia tăng trong những tuần gần đây. Theo dữ liệu từ đơn vị theo dõi tàu biển Kpler, ít nhất 18 tàu đã bị tấn công trong hai tuần qua.

Hãng tin Tasnim của Iran đưa tin vào ngày thứ Ba rằng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Iran cho biết hai tàu chở dầu “không tuân thủ quy định” đã bốc cháy tại eo biển này sau khi va phải thủy lôi do đơn vị hải quân của họ đặt ở tuyến đường này.

Cũng theo Tasnim, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei phát biểu tại một cuộc họp báo hàng tuần ngày thứ Ba rằng Tehran sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào từ phía Mỹ “với mức độ tương xứng, thậm chí là mạnh mẽ hơn”.

Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại London trong 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Trong một báo cáo ngày thứ Ba, các chuyên gia phân tích tại ngân hàng ING nhận định: "Giá dầu vẫn được hỗ trợ mạnh mẽ, cho thấy thị trường đang tính đến một phần bù rủi ro đáng kể, xét đến sự biến động của tình hình hiện tại".

Các cuộc tấn công tái diễn đã làm gia tăng lo ngại về sự ổn định trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh những rủi ro thường trực đối với nguồn cung năng lượng từ khu vực này, qua đó giữ giá dầu ở mức trên 100 USD/thùng.

Ông Tamas Varga, chuyên gia phân tích tại công ty PVM Oil Associates, nói với CNBC rằng đà tăng mạnh gần đây của giá dầu WTI giao kỳ hạn gần là dấu hiệu cho thấy thị trường dầu thô toàn cầu đang rơi vào tình trạng khan hiếm nguồn cung. "Điều này phản ánh sự sụt giảm trong khối lượng xuất khẩu từ Trung Đông, trong bối cảnh các vụ tấn công tàu chở dầu và các đòn tấn công của Houthi nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Saudi Arabia ngày càng gia tăng”, ông nói.