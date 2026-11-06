Dow Jones sụt hơn 1.800 điểm, giá dầu tăng vọt

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm sâu trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (5/11), xóa sạch thành quả tăng mạnh sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Nhà đầu tư đẩy nhanh làn sóng rút vốn khỏi cổ phiếu công nghệ do lo ngại tốc độ đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu sẽ chậm lại.

Chỉ số Nasdaq Composite giảm 5,52%, xuống 24.315 điểm. Chỉ số cổ phiếu thiên về công nghệ này chính thức bước vào vùng điều chỉnh khi giảm hơn 10% so với mức đỉnh thiết lập hồi tháng trước.

Chỉ số S&P 500 mất 4,36%, chốt phiên ở 7.353,73 điểm. Trong khi đó, chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones giảm 1.833,06 điểm, tương đương 3,44%, xuống 51.523,06 điểm.

Đà giảm đã xóa sạch thành quả tăng điểm mạnh của Dow Jones trong phiên phục hồi hôm thứ Tư sau bầu cử. Cả ba chỉ số chủ chốt của Phố Wall đều ghi nhận phiên giao dịch tồi tệ nhất kể từ tháng 4/2025.

Chỉ số Russell 2000, đại diện cho nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ, cũng giảm 4,45% và rơi vào vùng điều chỉnh.

Nhóm cổ phiếu hưởng lợi từ làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất chip và vận hành trung tâm dữ liệu, tiếp tục giảm phiên thứ hai liên tiếp.

Giới đầu tư lo ngại việc Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội, cùng chiến thắng tại một số cuộc bầu cử thống đốc bang quan trọng, có thể khiến tốc độ mở rộng các trung tâm dữ liệu tại Mỹ chậm lại.

Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, đại diện bang Vermont và thường bỏ phiếu cùng phe Dân chủ, từng kêu gọi áp dụng lệnh tạm dừng trên toàn quốc đối với việc xây dựng trung tâm dữ liệu.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X tối thứ Tư, ông Sanders cho rằng người dân Mỹ không muốn các tập đoàn công nghệ lớn phá hoại môi trường, cắt giảm việc làm và đe dọa tương lai nhân loại.

Áp lực bán tháo lan rộng trong nhóm công nghệ. Cổ phiếu Broadcom và Nvidia lần lượt mất 10% và 9% trong phiên thứ Năm. Cổ phiếu phần mềm Oracle cũng giảm gần 7%.

Một cổ phiếu bán dẫn khác là Qualcomm công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo, nhưng vẫn giảm 9% do triển vọng lợi nhuận thấp hơn kỳ vọng.

Đáng chú ý, quỹ ETF iShares Semiconductor (SOXX), theo dõi nhóm cổ phiếu bán dẫn, lao dốc hơn 12%. Đây là phiên giảm mạnh nhất của quỹ kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát vào tháng 3/2020.

LO NGẠI GIÁN ĐOẠN CUNG DẦU

Giá dầu thô tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm khi giới đầu tư đánh giá lại triển vọng cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran, trong bối cảnh các vụ tấn công mới nhằm vào tàu chở dầu làm dấy lên lo ngại về nguồn cung năng lượng.

Thị trường London, giá dầu Brent giao hợp đồng tương lai tăng 3,8%, chốt phiên ở mức 98,29 USD/thùng. Thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao hợp đồng tương lai tăng 2,7%, lên 90,52 USD/thùng.

Trước đó, trong phiên thứ Tư, cả hai loại dầu chuẩn đều lao dốc hơn 8%, xuống mức giá đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 31/8.

“Cục diện Trung Đông vẫn chưa được giải quyết, do đó giá dầu đang có sự phục hồi nhẹ”, ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích hàng hóa tại UBS, nhận định.

Theo ông Andy Lipow, chủ tịch Lipow Oil Associates, những thông tin về các tàu chở dầu va phải thủy lôi hoặc bị máy bay không người lái (UAV) tấn công tại Trung Đông tiếp tục gây sức ép lên tâm lý thị trường. Giới đầu tư cũng lo ngại Iran chưa thay đổi lập trường trong các cuộc đàm phán với Mỹ.

Theo Cơ quan Điều phối Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO), các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu tại vùng Vịnh vẫn diễn ra với tần suất gần mức kỷ lục. Ít nhất 5 tàu đã báo cáo sự cố kể từ Chủ nhật. Tốc độ này tương đương tháng 10, thời điểm có tới 35 tàu bị tấn công, mức cao nhất trong bất kỳ tháng nào kể từ khi chiến tranh bùng phát.

Cuộc chiến tại Iran do Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động cùng Israel hồi tháng 2 đã đẩy giá nhiên liệu tăng mạnh, trở thành một trong những vấn đề gây bất bình lớn đối với cử tri Mỹ. Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hôm thứ Ba, Đảng Dân chủ đã giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội, đánh bại Đảng Cộng hòa của ông Trump. Quốc hội mới do Đảng Dân chủ kiểm soát sẽ chính thức hoạt động từ tháng 1/2027.

Trong báo cáo mới nhất, Citi cho biết xuất hiện lo ngại Nhà Trắng có thể tập trung sử dụng các quyền hành pháp trong lĩnh vực đối ngoại sau khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ kết thúc, qua đó tiềm ẩn nguy cơ leo thang xung đột với Iran.

Tuy nhiên, Eurasia Group lại hạ dự báo khả năng Mỹ nối lại các cuộc không kích nhằm vào Iran xuống 60%, từ mức 65% trước đó. Tổ chức này cũng giảm xác suất đạt được thỏa thuận giữa hai bên xuống 10%, so với 20%, do Iran vẫn kiên định với những yêu cầu mà giới quan sát cho rằng ông Trump khó chấp nhận.