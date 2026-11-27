Thay đổi được Dow Jones triển khai từ tháng 5, áp dụng cho toàn bộ các trang tin tức miễn phí và trả phí của tập đoàn, trong đó có Wall Street Journal, Barron's và MarketWatch.

Theo ông Nolly Evans, Giám đốc phát triển của Dow Jones, trước đây nhiều bot truy cập website báo chí chủ yếu để giúp độc giả tìm thấy bài viết thông qua công cụ tìm kiếm. Nhưng hiện nay, ngày càng nhiều hệ thống tự động thu thập nội dung để tóm tắt hoặc cung cấp thông tin cho người dùng mà không tạo ra mối quan hệ trực tiếp với đơn vị sản xuất nội dung.

Vì vậy, Dow Jones cho rằng các bên muốn sử dụng nội dung báo chí cần chủ động liên hệ và đàm phán với tập đoàn, thay vì mặc nhiên truy cập dữ liệu trên website.

Công cụ được Dow Jones sử dụng là tệp robots.txt. Đây là một tệp hướng dẫn các chương trình tự động biết phần nào của website được phép truy cập hoặc bị hạn chế. Các chủ website thường dùng tệp này để kiểm soát hoạt động của bot, bao gồm bot tìm kiếm và bot phục vụ huấn luyện AI.

Dù vậy, robots.txt không phải hàng rào kỹ thuật tuyệt đối. Đây chủ yếu là quy tắc tự nguyện, không có giá trị như một hợp đồng pháp lý và vẫn có thể bị một số bot phớt lờ.

Dow Jones hiện đưa hơn 60 bot vào danh sách được phép truy cập website Wall Street Journal. Trong số này có các bot của công cụ tìm kiếm và 3 bot của OpenAI. OpenAI cũng đã ký thỏa thuận cấp phép nội dung trị giá hơn 250 triệu USD với News Corp, công ty mẹ của Dow Jones.

Trụ sở chính của Wall Street Journal. Ảnh: John Wisniewski/CC BY-ND 2.0

Các tòa soạn tìm cách bảo vệ nội dung trước làn sóng AI

Dow Jones không phải đơn vị truyền thông duy nhất áp dụng biện pháp hạn chế bot. Theo phân tích của Known Agents đối với tệp robots.txt của 1.000 website thuộc các nhà xuất bản tiếng Anh hàng đầu, khoảng 2% mặc định chặn tất cả bot. Danh sách này có Reuters, Bloomberg Law, Publishers Weekly và The Register.

Một số cơ quan báo chí khác lựa chọn cách tiếp cận linh hoạt hơn. The Atlantic chỉ cho phép những bot có thỏa thuận cấp phép nội dung hoặc mang lại lượng truy cập đáng kể. Reuters và Time cũng chuyển sang sử dụng danh sách bot được phép truy cập từ tháng 6.

Trong khi đó, People Inc. áp dụng chính sách chặn bot theo mặc định. Theo dữ liệu được công bố, số lượng bot cố gắng truy cập website của đơn vị này đã tăng từ khoảng 2.000 lên hơn 30.000.

Ông Robert Thomson, Giám đốc điều hành News Corp, nhấn mạnh quyền sở hữu trí tuệ là vấn đề trọng tâm trong quan hệ giữa báo chí và các công ty AI. Ông cho rằng những doanh nghiệp phát triển AI có trách nhiệm cần đàm phán và trả phí khi sử dụng nội dung báo chí. Những đơn vị không tuân thủ có thể phải đối mặt với các vụ kiện.

Dữ liệu của Known Agents cho thấy bot chiếm khoảng 34% lượt xem trang trên hơn 5.000 website được khảo sát trong 90 ngày gần nhất. Trong lượng truy cập từ bot, khoảng 29% liên quan đến AI, bao gồm các trợ lý AI, chatbot và bot thu thập dữ liệu để huấn luyện mô hình. Phần còn lại chủ yếu đến từ công cụ tìm kiếm và các dịch vụ lưu trữ dữ liệu web.

Chặn bot chưa đủ để ngăn AI khai thác nội dung

Với các tòa soạn, việc bot truy cập website không chỉ đặt ra câu chuyện bản quyền mà còn liên quan đến chi phí vận hành. Các chương trình tự động có thể tạo ra lượng truy cập lớn, tiêu tốn băng thông và tài nguyên máy chủ, trong khi không nhất thiết mang lại độc giả hoặc doanh thu tương ứng.

Ông Gavin King, đại diện Known Agents, cho biết nhiều nhà xuất bản hiện mới chỉ chặn một phần nhỏ các bot. Theo ông, cập nhật robots.txt là bước đầu tương đối đơn giản để kiểm soát hoạt động này. Một số khách hàng của công ty đã giảm hơn 90% lượng truy cập từ bot AI sau khi điều chỉnh tệp hướng dẫn.

Tòa soạn Slate đang sử dụng công cụ Automated Robots.txt của Known Agents để kiểm tra danh sách bot mới hoặc thay đổi tên thông qua API hằng tuần, từ đó cập nhật danh sách truy cập. Ông Greg Lavallee, Phó Chủ tịch phụ trách công nghệ của Slate, cho biết lượng truy cập từ bot làm tăng chi phí băng thông nhưng không mang lại giá trị tương xứng cho tòa soạn.

Dù vậy, Slate ghi nhận một số bot đã phớt lờ robots.txt từ tháng 9. Tòa soạn này đang nghiên cứu các biện pháp kiểm soát ở cấp độ máy chủ, chẳng hạn hệ thống tường phí, nhằm khiến việc thu thập toàn bộ nội dung bài viết trở nên khó khăn hơn.

Slate hiện chưa đạt được thỏa thuận cấp phép nội dung AI lớn, dù đã chủ động liên hệ với các doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

Thực tế cho thấy robots.txt có thể giúp các tòa soạn kiểm soát bước đầu những chương trình tự động truy cập website, nhưng không thể giải quyết triệt để việc sao chép và khai thác nội dung. Khi lưu lượng truy cập từ bot AI tiếp tục tăng, các cơ quan báo chí sẽ cần kết hợp biện pháp kỹ thuật với đàm phán cấp phép và những cơ chế bảo vệ nội dung mạnh hơn.