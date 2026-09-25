Dow Jones giảm liên ba phiên khi lợi suất tiếp tục lên đỉnh

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 24/9, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã giảm 162 điểm (tương đương 0,31%) xuống còn 51.350 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm nhẹ 0,02% xuống mức 7.704 điểm, trong khi Nasdaq Composite nhích nhẹ 0,01% lên mức 26.939 điểm.

Giá cổ phiếu đã hồi phục từ mức thấp nhất trong phiên sau khi Reuters đưa tin rằng các nhà đàm phán Mỹ và Iran tại New York đang xem xét một thỏa thuận nhằm chấm dứt dần xung đột ở Trung Đông. Theo đó, Iran sẽ mở lại eo biển Hormuz và Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa kinh tế đối với Tehran.

Tuy nhiên, giá dầu và lợi suất trái phiếu vẫn duy trì ở mức cao. Dầu thô Brent – ​​chuẩn giá dầu quốc tế – đã tăng hơn 3% và đóng cửa trên 106 USD/thùng. Giá dầu kỳ hạn West Texas Intermediate (WTI) tăng 2,7%, chốt phiên ở mức 94,61 USD/thùng.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 30 năm đã chạm 5,501%, mức chưa từng thấy kể từ tháng 6/2004. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm – chỉ số tham chiếu cho lãi suất vay thế chấp – đã tăng vọt lên 5,223%, cao nhất kể từ tháng 6/2007. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm cũng vọt lên 4,941%.

Khi lợi suất trái phiếu tăng vọt, kỳ vọng của thị trường về việc các nhà hoạch định chính sách ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục tăng lãi suất cũng gia tăng theo.

Theo công cụ CME FedWatch, dữ liệu giao dịch hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang cho thấy xác suất gần 71% rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất thêm một lần nữa vào tháng 10; con số này cao hơn nhiều so với mức xác suất khoảng 55% chỉ một tuần trước đó.

Lợi suất trái phiếu tăng cao thường gây áp lực lên tài chính của người tiêu dùng, khi họ phải đối mặt với chi phí vay vốn đắt đỏ hơn trong bối cảnh chi phí nhiên liệu cũng đang leo thang.

Tuy nhiên, các số liệu công bố hôm 23/9 về chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ của S&P Global cho thấy các doanh nghiệp Mỹ vẫn đang tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ.

Ông Jason Stephens, người sáng lập Evertern Wealth, nhận định: "Nền kinh tế tiếp tục sự bền bỉ đáng kinh ngạc, nhưng chính sức mạnh đó lại duy trì những lo ngại về lạm phát và đẩy lãi suất lên cao hơn. Thị trường trái phiếu có lẽ là thị trường quan trọng nhất cần theo dõi vào lúc này.”

Theo ông Stephens, vấn đề lớn hơn không nằm ở việc liệu Fed có tăng lãi suất thêm lần nữa hay không, mà là “lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong bao lâu và tác động của việc lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm vượt mốc 5% đối với thị trường nhà ở, hoạt động vay vốn của doanh nghiệp, thị trường tư nhân cũng như định giá cổ phiếu sẽ ra sao”.

Ông cũng cho rằng năng lượng là “một trong những yếu tố biến động quan trọng nhất”, bởi bất kỳ sự thay đổi nhanh chóng nào của giá dầu do các diễn biến xung quanh cuộc xung đột ở Trung Đông đều sẽ “tác động trực tiếp đến các cuộc thảo luận về lạm phát và lãi suất”.

Kết luận, ông Stephens nhận định rằng thị trường hiện đang trải qua một “nghịch lý thú vị”. “Các nhà đầu tư lo ngại về lãi suất vì các dữ liệu kinh tế đang rất khả quan, chứ không phải vì nền kinh tế đang suy sụp”, ông nói.

Oracle là cổ phiếu tụt dốc đáng chú ý trong phiên giao dịch ngày 24/9. Cổ phiếu này đã giảm 3,5% sau khi Bloomberg News dẫn các nguồn tin cho biết công ty đang viện dẫn điều khoản bất khả kháng để tự bảo vệ mình trước nguy cơ chậm tiến độ của một dự án trung tâm dữ liệu đang được xây dựng tại New Mexico.