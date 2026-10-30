Dow Jones bay 100 điểm, S&P 500 đứt chuỗi tăng khi cổ phiếu Alphabet rơi tự do

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 29/10, chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite giảm 1,38%, kết thúc ở mức 26.185 điểm, trong khi S&P 500 giảm 0,3%, đóng cửa ở mức 7.720 điểm. Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones mất 133 điểm, tương đương 0,25%, xuống 52.343 điểm.

Cổ phiếu Alphabet (Google) mất 12% sau khi không đạt được kỳ vọng về lợi nhuận được điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu và doanh thu trong quý III. Công ty mẹ của Google công bố dòng tiền tự do âm 9,07 tỷ USD. Công ty giữ nguyên dự báo chi phí tài sản cố định cả năm ở mức 195 tỷ USD đến 205 tỷ USD.

Caterpillar, thành viên của Dow Jones, giảm hơn 9% trong ngày tồi tệ nhất kể từ tháng 3/2020. Trong khi gã khổng lồ công nghiệp báo cáo doanh thu và lợi nhuận tốt hơn mong đợi trong quý III, doanh thu trong lĩnh vực ngành xây dựng lại thấp hơn một chút so với ước tính.

Cổ phiếu Microsoft cũng đi xuống, đảo ngược đà tăng trưởng ban đầu. Tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh cơ sở hạ tầng đám mây Azure của nhà sản xuất Windows đã giúp thu nhập và doanh thu vượt qua ước tính của các nhà phân tích trong quý tài chính đầu tiên kết thúc vào tháng 9.

Nhóm cổ phiếu Neoclouds cũng quay đầu giảm do cam kết chi tiêu vốn thấp hơn dự kiến ​​​​của Microsoft cho thấy các đối tác cơ sở hạ tầng mất nhiều thời gian hơn để cung cấp năng lực cho trung tâm dữ liệu. Cổ phiếu của CoreWeave giảm khoảng 5%, trong khi Nebius giảm hơn 5%.

Các ETF về AI, chẳng hạn như iShares Semiconductor ETF (SOXX) và Roundhill Memory ETF (DRAM), đã trải qua giai đoạn khó khăn trong hầu hết tháng 10 và chỉ khởi sắc trở lại trong những ngày gần đây. Vào ngày 29/10, cả hai ETF đều đi xuống, với SOXX giảm hơn 1% và DRAM giảm hơn 4%.

Ông Art Hogan, Giám đốc chiến lược thị trường tại B. Riley Wealth Management, cho biết: “Tôi nghĩ thị trường đang ở một vị trí tốt hơn, ổn định hơn xét về giao dịch cổ phiếu công nghệ trong tháng 10 và và 11 với tháng 8 và tháng 9. Nhưng điều đó nói lên rằng các nhà đầu tư đang trở nên chọn lọc hơn nhiều”.