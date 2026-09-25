Đột xuất thanh tra nhiều đơn vị sau kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

Theo nguồn tin của PV Tiền Phong, Thanh tra TP. Cần Thơ vừa có quyết định thanh tra đột xuất Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Cần Thơ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP. Cần Thơ, cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nội dung thanh tra tập trung xác định trách nhiệm đối với các sai sót trong công tác lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu, thanh toán không đúng dẫn đến chất lượng công trình không đảm bảo, mua sắm trang thiết bị nhưng chưa đưa vào sử dụng. Đây là những nội dung đã được Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xem xét, xử lý.

Thời kỳ thanh tra được xác định theo thời gian phát sinh các nội dung liên quan đến những sai sót mà Kiểm toán Nhà nước nêu tại từng dự án, công trình và các tài liệu có liên quan, qua đó xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Cần Thơ - một trong những đơn vị thuộc diện thanh tra đột xuất sau kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Việc thanh tra được thực hiện trên cơ sở Công văn 5015/UBND-KT ngày 28/8/2026 của UBND TP. Cần Thơ, về triển khai thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước liên quan đến các chuyên đề quản lý, sử dụng nguồn thu xổ số kiến thiết giai đoạn 2024-2025, quản lý, sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2024-2025.

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều tồn tại tại một số dự án trên địa bàn Sóc Trăng cũ, trong đó có các vấn đề liên quan đến khảo sát, thiết kế, nghiệm thu, thanh toán và quản lý chất lượng công trình.

Cụ thể như tại Dự án Nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 932B (huyện Kế Sách cũ), công tác nghiệm thu, thanh toán chưa phát hiện một số sai sót về khối lượng. Dự án cũng chưa thu hồi hơn 12,6 tỷ đồng tiền tạm ứng dù khối lượng đã được cắt chuyển cho nhà thầu khác.

Với Dự án Mở rộng Đường tỉnh 933B đoạn qua thị trấn Cù Lao Dung cũ, Kiểm toán Nhà nước chưa đủ cơ sở xác nhận tính đúng đắn của giá trị nghiệm thu, thanh toán và hơn 40,6 tỷ đồng giá trị hợp đồng còn lại, do có nhiều sai lệch giữa hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công. Thiết kế điều chỉnh chưa được thẩm định, phê duyệt đầy đủ; dự toán chưa được tính toán lại; hồ sơ nghiệm thu thiếu biên bản xác nhận cao độ, chiều rộng các lớp kết cấu.

Tại đường Trần Văn Hoài, một số hố thu nước mưa còn đọng rác, một số vị trí gạch vỉa hè bị oằn, lún, gạch bị hư hỏng.