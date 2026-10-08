Đợt siêu El Nino kỷ lục trong năm nay có thể kéo dài tới năm 2027

Bản tin khí hậu toàn cầu hàng tháng của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) trong ngày 8/10 vừa phát đi thông điệp báo động về diễn biến thời tiết dị thường trên phạm vi toàn cầu.

Theo đánh giá từ cơ quan chuyên môn về khí tượng của Liên Hợp Quốc, hiện tượng siêu El Nino diễn ra trong năm nay đang tăng tốc mạnh mẽ và có tới gần 100% khả năng sẽ kéo dài liên tục cho tới tận tháng 2/2027.

Với cường độ gia tăng nhanh chóng, đợt thiên tai này được dự báo có thể trở thành một trong những hiện tượng biến đổi khí hậu tàn khốc nhất từng được ghi nhận từ năm 1950 đến nay.

WMO đánh giá hiện tượng siêu El Nino năm nay có tới gần 100% khả năng sẽ kéo dài liên tục cho tới tận tháng 2/2027. Hình minh họa: NOAA

Tâm điểm của đợt El Nino lần này nằm ở vùng biển xích đạo trung tâm và phía đông Thái Bình Dương. Tại đây, nhiệt độ bề mặt nước biển trong khoảng thời gian tháng 10-12 dự kiến sẽ tăng cao hơn mức trung bình nhiều năm tới 3,7 độ C trước khi chạm đỉnh vào cuối năm.

Mức chênh lệch nhiệt độ này vượt xa kỷ lục cũ 2,6 độ C từng được thiết lập trong giai đoạn từ tháng 11/2015 đến tháng 1/2016.

Lý giải về nguyên nhân khiến đợt thiên tai này trở nên nghiêm trọng, Tổng thư ký WMO Celeste Saulo chia sẻ rằng, El Nino không tự sinh ra nhiệt độ mới cho Trái Đất mà nó giải phóng nguồn nhiệt vốn đã tích tụ sâu dưới lòng đại dương ra không khí.

"Đại dương mà hiện tượng này rút nhiệt ra đang ở mức ấm nhất từng được chúng ta ghi nhận trong lịch sử. Đơn giản là có nhiều nhiệt lượng hơn sẵn sàng để giải phóng", Tổng thư ký Saulo cho biết.

Thông thường, một chu kỳ El Nino sẽ xuất hiện sau mỗi 2-7 năm và kéo dài trong khoảng 9-12 tháng. Tuy nhiên, việc đợt El Niño hiện tại kéo dài bất thường kết hợp cùng hiện tượng biến đổi khí hậu do con người gây ra đang khiến nhiệt độ Trái Đất liên tục xô đổ các cột mốc lịch sử.

Theo Cơ quan Thay đổi Khí hậu Copernicus của Liên minh Châu Âu, nhiệt độ trung bình toàn cầu trong tháng 8 vừa qua đã chạm mốc 16,96 độ C, san bằng kỷ lục tháng nóng nhất lịch sử từng được ghi nhận vào tháng 7/2023.

Đợt siêu El Nino lần này còn được giới chuyên gia khí tượng gọi là "hiện tượng Godzilla", phỏng theo tên loài quái vật hư cấu nổi tiếng của điện ảnh thế giới, do quy mô đe dọa làm đảo lộn mô hình thời tiết ở nhiều châu lục.

Hiện tượng này làm thay đổi diện rộng về gió, áp suất và lượng mưa, khiến lũ lụt dồn dập xuất hiện ở một số nơi trong khi hạn hán gay gắt lại bao trùm những vùng khác.

Hậu quả của mỗi đợt El Nino không chỉ dừng lại ở tổn thất kinh tế, mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người. Nghiên cứu do Phòng thí nghiệm Tác động Khí hậu thuộc Đại học Chicago (Mỹ) công bố cho thấy, đợt siêu El Nino lần này có thể gây thêm tới 451.000 ca tử vong trên toàn cầu trong giai đoạn từ tháng 6/2026 đến tháng 2/2027.

Đi kèm với đó, hiện tượng này còn gây nguy cơ bùng phát các dịch bệnh truyền nhiễm, sự sụt giảm nguồn cung lương thực và áp lực nặng nề đối với nguồn nhiên liệu toàn cầu.