Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm

Trung tâm Khí tượng và Thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cảnh báo, hiện tượng thời tiết nguy hiểm như bão, gió mạnh, sóng lớn, mưa lớn, dông lốc, rét đậm, rét hại, sương muối và băng giá có thể ảnh hưởng đến hoạt động đời sống và sức khỏe, người dân cần chú ý các dự báo thời tiết quan trọng, trong thời hạn gần.

Ngày 21/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Khu vực thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Nhiệt độ lúc 01 giờ ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ, ở Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-18 độ. Tại đặc khu Bạch Long Vỹ, đặc khu Cồn Cỏ và trạm Huyền Trân đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; đặc khu Lý Sơn đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Thời tiết Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ. Ảnh minh họa: IT

Hiện nay, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam, ảnh hưởng một số nơi ở khu vực Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Huế trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đêm 21/11 ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 12-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ.

Trong khi đó, trên khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 3,0-5,0m; biển động mạnh. Vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Vĩnh Long và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động.

Trung tâm Khí tượng và Thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) dự báo, đợt rét lần này xuất hiện khá mạnh nhưng sẽ nằm trong xu thế ngắn ngày của kiểu thời tiết mùa Đông ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Vì vậy, đợt rét đậm, rét hại sẽ giảm dần trong những ngày tới.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 20/11 đến ngày 22/11

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: có mưa vài nơi. Đêm và sáng sớm trời rét.

- Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác. Từ đêm 22/11 có mưa vài nơi.

- Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 22/11 đến ngày 30/11:

- Bắc Bộ: từ khoảng đêm 23-25/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét; riêng thời kỳ từ khoảng ngày 24-26/11 trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: có mưa vài nơi; riêng thời kỳ ngày 24-25/11 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Đêm và sáng trời rét; riêng thời kỳ từ khoảng ngày 25-26/11 trời rét.

- Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Huế và phía Bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: có mưa rào và dông vài nơi; từ khoảng ngày 25-29/11 có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

- Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.