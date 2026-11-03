Đột quỵ ở người trẻ tăng 2%/năm: Giải mã bằng bản đồ 500 gen

Nghịch lý người trẻ sống sạch, chăm thể thao vẫn đột ngột đổ gục

Số liệu mới nhất từ Hội nghị Đột quỵ Quốc tế xếp Việt Nam vào nhóm các quốc gia có tỷ lệ đột quỵ cao nhất Đông Nam Á, với 200.000 đến 222.000 ca mắc mới mỗi năm. Căn bệnh này cướp đi sinh mạng của gần 167.000 người hằng năm, trở thành nguyên nhân gây tử vong và tàn phế hàng đầu.

Tuy nhiên, điều khiến các chuyên gia y tế lo ngại nhất chính là ba "mảng tối" đang hiện hữu:

Tốc độ trẻ hóa đáng báo động: Bệnh nhân dưới 45 tuổi hiện chiếm từ 7,2% đến 15% tổng số ca điều trị tại các trung tâm lớn. Tỷ lệ này đang tăng trung bình 2% mỗi năm.

Hơn 76% bệnh nhân bỏ lỡ "khung giờ vàng": Do nhập viện sau 4,5 đến 6 giờ đầu kể từ khi khởi phát, 71% người bệnh phải gánh chịu di chứng nặng nề, vĩnh viễn mất khả năng lao động.

Nghịch lý từ gen di truyền: Nhồi máu não chiếm tới 76% – 80% tổng số ca đột quỵ. Thực tế lâm sàng ghi nhận nhiều người trẻ không hút thuốc, ăn uống khoa học, chăm vận động vẫn bị đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim từ rất sớm. Nguyên nhân do các biến thể gen lỗi gây rối loạn đông máu hoặc dị dạng mạch máu cấu trúc ẩn nấp âm thầm, không hề biểu hiện qua các chỉ số huyết áp hay mỡ máu thông thường.

Giải mã bản đồ di truyền chặn đứng nguy cơ tái phát

Trước đây, y học thường can thiệp khi mạch máu đã tắc nghẽn – thời điểm mà mọi sự cứu chữa đều mang tính bị động. Hiện nay, công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới (NGS) cho phép các bác sĩ chủ động đi trước bệnh tật một bước thông qua hai nhánh chuyên sâu:

Tầm soát đột quỵ sớm và các thể bệnh phức tạp

Đối tượng mũi nhọn: Người bị đột quỵ khi còn trẻ; người có tiền sử tái phát nhiều lần; gia đình có nhiều thành viên mắc bệnh lý mạch máu - thần kinh; hoặc bệnh nhân cần tìm nguyên nhân sâu xa mà các xét nghiệm cơ bản thông thường không thể giải thích.

Giá trị cốt lõi: Quét diện rộng 500 gen giúp bóc tách toàn bộ cơ chế bệnh sinh phức tạp (rối loạn đông máu di truyền, bệnh mạch máu não hiếm gặp, rối loạn chuyển hóa hệ thống...). Dựa trên kết quả này, hội đồng chuyên môn sẽ dự báo chính xác nguy cơ tái phát, cá thể hóa phác đồ điều trị và tư vấn sàng lọc chủ động cho các thành viên trực hệ trong gia đình.

Thời gian tối ưu: Có kết quả phân tích chuyên sâu sau 2 - 3 tuần.

2. Tầm soát nhồi máu cơ tim sớm

Đối tượng mũi nhọn: Người bị nhồi máu cơ tim trước 55 tuổi hoặc gia đình có cận huyết thống mắc bệnh mạch vành sớm.

Giá trị cốt lõi: Định vị chính xác các biến thể gen thúc đẩy xơ vữa mạch vành hoặc tắc nghẽn cơ học. Đây là cơ sở dữ liệu giúp bác sĩ lâm sàng tối ưu hóa việc dùng thuốc nội khoa chuyên sâu (như biệt dược nhóm statin hoặc chất ức chế PCSK9 thế hệ mới), bảo vệ hệ tim mạch dài hạn.

Từ phòng thí nghiệm đến giường bệnh: Xu hướng cá thể hóa y học dự phòng

Tại Việt Nam, người dân đã có thể dễ dàng tiếp cận công nghệ này thông qua gói sàng lọc gen cơ bản của ClinGen Á Châu với chi phí hết hợp lý, phù hợp với điều kiện của đại đa số người dân.

Quy trình hoàn toàn không xâm lấn, chỉ sử dụng mẫu nước bọt. Người tầm soát có thể tự thực hiện tại nhà thông qua bộ dụng cụ chuyên dụng được gửi kèm hướng dẫn chi tiết. Bằng cách kết hợp bản đồ di truyền với tiền sử bệnh lý cá nhân, mỗi người sẽ có một "bản đồ dự phòng" chính xác cho riêng mình.

Để đảm bảo tính chính xác tối đa từ khâu xét nghiệm đến phân tích lâm sàng, ClinGen Á Châu quy tụ hội đồng cố vấn chuyên môn gồm những chuyên gia đầu ngành tại Việt Nam trực tiếp thăm khám và tư vấn:

TTƯT. PGS. TS. Trần Đức Phấn: Chủ tịch Hội Di truyền Y học Việt Nam, Nguyên Giám đốc Trung tâm Di truyền lâm sàng Đại học Y Hà Nội.

PGS. TS. Nguyễn Thị Trang: Giảng viên cao cấp Đại học Y Hà Nội, Phó Tổng thư ký Hội Di truyền Y học Việt Nam.

Các chuyên gia lâm sàng phối hợp: TS. BSNT. Lee Tus Linh (Chuyên ngành Ung bướu - Bệnh viện Phổi Trung ương), ThS. BS. Nguyễn Thế Việt (Chuyên ngành Giải phẫu bệnh - Bệnh viện Đa khoa Hà Đông), ThS. BSNT. Tô Thị Thu Hà (Chuyên ngành Di truyền - Đại học Y Dược, ĐHQG Hà Nội).

Trung tâm Xét nghiệm ClinGen Á Châu- 09122506066 - Hiệp hội tư vấn nâng cao sức khỏe Việt Nam.

NẰM LÒNG QUY TẮC "F.A.S.T" – BẢO VỆ MẠNG SỐNG TRONG TÍCH TẮC

Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO) khuyến cáo, khi phát hiện một trong ba dấu hiệu sau, hãy hành động ngay lập tức:

Face (Méo miệng): Gương mặt bị mất cân đối, nụ cười bị méo lệch một bên.

Arm (Yếu tay chân): Không thể nhấc hai tay lên cùng lúc, một bên tay hoặc chân bị tê bì, yếu sức.

Speech (Nói khó): Phát âm ú ớ, líu lưỡi, không thể nói trọn vẹn một câu đơn giản.

Time (Gọi ngay 115): Thời gian là mạng sống. Tuyệt đối không chờ đợi triệu chứng tự hết, không tự ý bấm huyệt, cạo gió hay tự di chuyển bằng phương tiện không an toàn để tránh tước đi cơ hội sống duy nhất của người bệnh.