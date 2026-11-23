Vừa thức dậy đã vận động mạnh, tắm muộn hay bước ra ngoài trời rét có thể tạo thêm gánh nặng cho hệ tim mạch, nhất là ở người có bệnh nền. Ảnh: Đinh Hà.

ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, Hội Bệnh lý mạch máu Việt Nam, cho hay thời tiết lạnh, đặc biệt trong những đợt rét đậm, rét sâu, có thể làm gia tăng nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch và đột quỵ. Đáng chú ý, nguy cơ không chỉ đến từ việc tiếp xúc với giá rét kéo dài mà còn xuất hiện trong những thời điểm cơ thể phải thích nghi nhanh với sự thay đổi nhiệt độ.

Ở người mắc tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc bệnh tim mạch, những thay đổi này tạo thêm gánh nặng cho hệ tuần hoàn. Khi huyết áp tăng đột ngột, áp lực lên thành mạch não cũng tăng, có thể làm gia tăng nguy cơ vỡ mạch, xuất huyết não nếu thành mạch đã tổn thương hoặc suy yếu.

Bên cạnh đó, những thay đổi trong tuần hoàn khi trời lạnh cũng có thể góp phần làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông, gây tắc nghẽn mạch máu não.

Những thời điểm cần đặc biệt cảnh giác

Theo bác sĩ Mạnh, người dân cần chú ý hơn vào khoảng nửa đêm và sáng sớm, khi nhiệt độ ngoài trời thường xuống thấp. Đây là những thời điểm người cao tuổi và người mắc bệnh lý nền cần hạn chế tiếp xúc đột ngột với môi trường lạnh.

"Một tình huống dễ bị bỏ qua là vừa thức dậy đã lập tức bước ra ngoài trời hoặc vận động mạnh. Khi cơ thể chưa kịp thích nghi với nhiệt độ, sự thay đổi đột ngột có thể kích thích phản ứng co mạch, khiến huyết áp tăng và tạo áp lực lên hệ tuần hoàn", vị chuyên gia nói.

Bác sĩ khuyến cáo người dân nên vận động nhẹ nhàng khoảng 3-5 phút sau khi thức dậy, giúp cơ thể thích nghi trước khi bắt đầu các hoạt động trong ngày. Người cao tuổi cũng cần tránh tắm nước lạnh, không nên tắm quá khuya, đặc biệt trong những ngày rét đậm, rét sâu.

Bệnh nhân điều trị đột quỵ tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Đinh Hà.

Ngoài ra, việc đột ngột đi từ phòng ấm ra ngoài trời lạnh cũng cần được hạn chế. Người dân nên mặc thêm áo khoác, giữ ấm cơ thể trước khi ra ngoài, tránh để cơ thể phải thích nghi quá nhanh với sự chênh lệch nhiệt độ.

Uống rượu bia trước khi ra ngoài trời lạnh cũng là thói quen cần tránh. Dù có thể tạo cảm giác nóng lên tạm thời, rượu không giúp cơ thể chống rét.

Người trẻ cũng không nên chủ quan

Người cao tuổi, người mắc tăng huyết áp, đái tháo đường, béo phì, rối loạn chuyển hóa lipid máu, bệnh lý mạch máu hoặc suy giãn tĩnh mạch là những nhóm cần đặc biệt lưu ý trong mùa lạnh. Người thường xuyên hút thuốc lá, sử dụng rượu bia cũng có nguy cơ gặp biến cố tim mạch cao hơn.

Đáng chú ý, đột quỵ không chỉ xảy ra ở người cao tuổi. Những người trẻ có yếu tố nguy cơ nhưng chưa được phát hiện, chẩn đoán cũng có thể gặp biến cố này. Vì vậy, việc kiểm tra sức khỏe định kỳ, theo dõi huyết áp và các chỉ số chuyển hóa có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện sớm nguy cơ.

Với người đang điều trị tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc bệnh tim mạch, bác sĩ khuyến cáo cần duy trì việc theo dõi huyết áp, đường huyết theo hướng dẫn. Người bệnh không nên chủ quan khi cảm thấy cơ thể vẫn khỏe mạnh hoặc tự ý ngừng thuốc điều trị. Chế độ ăn cũng cần được chú trọng, hạn chế muối, đường và chất béo bão hòa để hỗ trợ kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Giữ ấm cơ thể, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột và kiểm soát tốt các bệnh lý nền là biện pháp quan trọng giảm nguy cơ biến cố tim mạch trong mùa lạnh. Ảnh: Đinh Hà.

Bên cạnh đó, người dân nên mặc đủ ấm, đặc biệt bảo vệ vùng đầu, cổ, ngực, bàn tay và bàn chân. Người cao tuổi, người có bệnh nền nên hạn chế ra ngoài khi nhiệt độ xuống thấp, nhất là vào sáng sớm và đêm muộn.

"Đột quỵ thường khởi phát đột ngột với những biểu hiện liên quan đến vận động, ngôn ngữ và thần kinh. Ba dấu hiệu phổ biến cần ghi nhớ gồm méo miệng hoặc xệ một bên mặt; yếu, liệt đột ngột một bên tay hoặc chân; nói ngọng, nói khó, không thể diễn đạt thành câu hoặc không hiểu lời người khác", bác sĩ Mạnh thông tin.

Khi phát hiện người có những biểu hiện trên, cần nhanh chóng gọi cấp cứu 115 để đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ. Người nhà không nên chờ triệu chứng tự thuyên giảm hoặc tìm cách xử trí tại nhà, bởi mỗi phút chậm trễ đều có thể ảnh hưởng đến cơ hội điều trị và khả năng phục hồi của người bệnh.

Bác sĩ Mạnh nhấn mạnh giữ ấm cơ thể, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột và kiểm soát tốt các bệnh lý nền là những biện pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ biến cố tim mạch trong mùa lạnh. Đặc biệt, người có yếu tố nguy cơ cần chủ động bảo vệ sức khỏe ngay cả khi chưa xuất hiện triệu chứng bất thường.