Đột phá từ mảng Hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), lợi nhuận 9 tháng đầu năm của OCH tăng trưởng gần 40%

Doanh thu 9 tháng đạt gần 1.300 tỷ đồng, lợi nhuận tăng trưởng 40%

Cụ thể, doanh thu hợp nhất 9 tháng đầu năm của OCH đạt 1.289 tỷ đồng, tăng 26,1% so với cùng kỳ năm 2025 (1.022 tỷ đồng), đây cũng là mức doanh thu cao nhất mà OCH đạt được kể từ giai đoạn tái cơ cấu đến nay. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 160,5 tỷ đồng, tăng gần 40% so với mức 115,3 tỷ đồng của 9 tháng năm trước.

Riêng quý III/2026, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của OCH ghi nhận 783,6 tỷ đồng, tăng gần 12% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế 182,1 tỷ đồng, duy trì ở mức cao.

Kết quả kinh doanh của OCH.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của OCH vượt 4.100 tỷ đồng (tăng từ 3.786 tỷ đồng thời điểm đầu năm), trong đó tiền và tương đương tiền tăng mạnh lên 248 tỷ đồng nhờ dòng tiền hoạt động kinh doanh dương 146 tỷ đồng.

Động lực chính cho sự tăng trưởng kể trên đến từ khối Hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) dưới sự dẫn dắt của One Capital Consumer (OCC) - công ty con chiến lược của OCH. "Hệ sinh thái" các thương hiệu của OCC gồm Kem Tràng Tiền, Bánh Givral, Fuji Foods và Hải Hà – Kotobuki (sau thương vụ mua 70% vốn góp) đã đóng góp lớn vào doanh thu và biên lợi nhuận gộp.

Kem Tràng Tiền mở Flagship Store 18 Hàng Bài, Hà Nội đồng thời tích hợp thương hiệu Hải Hà – Kotobuki tại đây, hiện thực hóa chiến lược một điểm đến – nhiều giá trị.

Việc hợp nhất Hải Hà - Kotobuki vào hệ sinh thái OCC đã giúp công ty bổ sung nguồn doanh thu ổn định hơn, giảm tính mùa vụ và tạo hiệu ứng bán chéo với mạng lưới hơn 400 điểm bán Kem Tràng Tiền cùng kênh B2B cao cấp của Givral.

Kem Tràng Tiền mở Flagship Store 18 Hàng Bài, Hà Nội đồng thời tích hợp thương hiệu Hải Hà – Kotobuki tại đây, hiện thực hóa chiến lược một điểm đến – nhiều giá trị.

Chia sẻ về định hướng phát triển của One Capital Consumer, Ban lãnh đạo OCC nhấn mạnh: "Chúng tôi tập trung định hướng phát triển doanh nghiệp theo mô hình Hệ sinh thái tiêu dùng tích hợp, phát huy sức mạnh của các thương hiệu giàu truyền thống như Kem Tràng Tiền, Givral, Hải Hà - Kotobuki, Origato và Fuji Foods.

Chiến lược trọng tâm là tăng cường liên kết giữa các thương hiệu, tối ưu hóa nguồn lực vận hành, kết nối năng lực sản xuất, phát triển sản phẩm và mở rộng hệ thống phân phối nhằm tạo ra giá trị cộng hưởng trên toàn hệ sinh thái.

Với quan điểm lấy giá trị thương hiệu làm nền tảng và hiệu quả kinh doanh làm thước đo, chúng tôi hướng tới xây dựng OCC trở thành hệ sinh thái tiêu dùng có năng lực cạnh tranh bền vững, vừa gìn giữ và phát huy giá trị của những thương hiệu Việt giàu di sản, vừa thúc đẩy đổi mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường".

Bên cạnh sản phẩm có doanh số ổn định quanh năm như bánh tươi, kem, đồ uống, thịt bò và bánh kẹo công nghiệp, OCC còn khai thác các mùa cao điểm: mùa hè cho kem và đồ uống, mùa Trung thu cho bánh trung thu và trà, mùa lễ hội cuối năm cho danh mục quà tặng đa dạng.

Hoàn tất việc tăng vốn điều lệ và động lực tăng trưởng bền vững

Bên cạnh mảng FMCG, OCH đang bứt phá mạnh mẽ ở trụ cột Hospitality và Bất động sản thương mại. Điểm đáng chú ý gần đây là việc OCH gia tăng tỉ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần IDS Equity Holdings (IDS).

Tháng 10/2026, OCH đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ lên 3.300 tỷ đồng qua đợt chào bán riêng lẻ thu về 1.300 tỷ đồng nhằm nâng tỉ lệ sở hữu tại IDS. Việc tăng vốn không chỉ củng cố năng lực tài chính mà còn mở ra cơ hội nâng tỉ lệ sở hữu IDS lên mức kiểm soát, tạo nền tảng cho trụ cột bất động sản và Hospitality bên cạnh mảng thực phẩm tạo ra dòng tiền ổn định.

IDS hiện sở hữu danh mục bất động sản giá trị gồm các tòa văn phòng hạng A tại Hà Nội và các dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp do các thương hiệu quốc tế vận hành như Meliá Hạ Long Bay, MGallery Ninh Vân Bay...

Theo định hướng của Ban lãnh đạo, IDS tập trung vào các dự án khách sạn, nghỉ dưỡng và văn phòng cho thuê thay vì căn hộ để bán, với triết lý ba yếu tố cốt lõi: vị trí, câu chuyện thương hiệu và chất lượng dịch vụ.

Các dự án đều được vận hành bởi thương hiệu quản lý quốc tế uy tín. Khi hệ sinh thái tài sản hoàn thiện và đi vào hoạt động, IDS kỳ vọng sẽ tạo ra nguồn doanh thu và dòng tiền ổn định, dài hạn.

Với kết quả kinh doanh, dòng tiền cải thiện và chiến lược M&A rõ ràng thông qua tăng vốn, OCH đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái hai trụ cột chiến lược: Hàng tiêu dùng nhanh (nền tảng cốt lõi với các thương hiệu di sản) và Hospitality - Bất động sản thương mại (dư địa tăng trưởng mạnh mẽ nhất).

Khối thực phẩm OCC được kỳ vọng tiếp tục là động lực tăng trưởng bền vững trong những quý tới, trong khi việc nâng tỉ lệ sở hữu tại IDS mang lại tiềm năng dài hạn về tài sản và dòng tiền từ bất động sản, hướng tới mục tiêu bảo tồn và đưa giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới thông qua sản phẩm, thương hiệu và tài sản mà doanh nghiệp sở hữu.