Đột phá từ hệ sinh thái thương mại điện tử, mảng tài chính số của Shopee hướng tới cột mốc lịch sử

Sức bật từ hệ sinh thái và hành trình tăng trưởng quy mô lớn

Thị trường tài chính số Đông Nam Á chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của Monee, minh chứng rõ nét qua các số liệu tài chính ấn tượng trong quý 2 năm 2026. Doanh thu của đơn vị này đạt 1,4 tỷ USD, ghi nhận mức tăng trưởng 59% so với cùng kỳ năm trước. Song hành cùng đà tăng doanh thu, dư nợ gốc của các khoản vay tiêu dùng và doanh nghiệp vừa và nhỏ mở rộng 62%, chính thức chạm mốc 11 tỷ USD. Số lượng người dùng tín dụng hoạt động thường xuyên vượt qua cột mốc 40 triệu người, phản ánh mức độ thâm nhập sâu rộng của các giải pháp tài chính số vào đời sống tiêu dùng hàng ngày.

Lợi thế cạnh tranh cốt lõi của Monee nằm ở khả năng tích hợp liền mạch vào hệ sinh thái của Shopee. Thay vì phải đối mặt với bài toán chi phí tốn kém để thuyết phục khách hàng cài đặt ứng dụng mới, nền tảng này tận dụng tối đa lượng truy cập khổng lồ và dữ liệu giao dịch sẵn có từ sàn thương mại điện tử. Khách hàng dễ dàng tiếp cận các sản phẩm trả góp qua tính năng SPayLater hoặc ví điện tử, trong khi các nhà bán hàng nhanh chóng có được nguồn vốn lưu động kịp thời. Bằng cách ứng dụng dữ liệu hành vi toàn hệ sinh thái vào mô hình thẩm định rủi ro, doanh nghiệp tối ưu hóa tỷ lệ phê duyệt khoản vay tăng khoảng 10% mà vẫn duy trì an toàn danh mục tín dụng.

Hiệu quả kinh doanh thực tế được phản ánh qua các chỉ số lợi nhuận khả quan khi chỉ số EBITDA điều chỉnh trong quý 2 đạt 288 triệu USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Nền tảng tài chính vững vàng này tạo tiền đề để Tập đoàn Sea cân nhắc phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng cho mảng dịch vụ tài chính, mở ra cơ hội huy động nguồn lực độc lập để mở rộng quy mô hoạt động và gia tăng giá trị cho các cổ đông.

Dư địa mở rộng thị trường và bước chuyển mình độc lập

Thành công hiện tại không chỉ dừng lại trong khuôn khổ của sàn thương mại điện tử mà đang từng bước lan tỏa ra bên ngoài hệ sinh thái. Các dữ liệu thực tế cho thấy trong quý 2 năm 2026, những giao dịch ngoài nền tảng thương mại điện tử đã chiếm hơn 20% tổng danh mục SPayLater, thậm chí đạt mức 35% tại một số thị trường trọng điểm. Ứng dụng ShopeePay độc lập cũng ghi nhận số lượng người dùng giao dịch hàng tháng tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, thu hút thêm khoảng 5,3 triệu khách hàng mới tiếp cận khoản vay lần đầu.

Chiến lược phát triển dài hạn của Monee hướng tới mục tiêu phục vụ khách hàng trên nhiều phương diện của cuộc sống thông qua các dịch vụ thanh toán và tín dụng tiện ích. Việc chủ động tìm kiếm và chinh phục tập khách hàng bên ngoài biên giới thương mại điện tử chứng minh năng lực vận hành độc lập của doanh nghiệp. Quá trình quản lý rủi ro và kiểm soát chất lượng tín dụng tiếp tục được chú trọng thông qua việc trích lập dự phòng đầy đủ và duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức lành mạnh, đảm bảo sự phát triển an toàn và bền vững cho danh mục cho vay.

Định hướng đưa mảng dịch vụ tài chính lên sàn chứng khoán thể hiện tầm nhìn chiến lược của ban lãnh đạo trong việc tối ưu hóa cấu trúc tập đoàn, giúp doanh nghiệp tập trung toàn lực vào các sản phẩm cốt lõi và chủ động tiếp cận nguồn vốn quốc tế. Kinh nghiệm từ các mô hình thành công trên thế giới cho thấy việc tách bạch cấu trúc không làm mất đi lợi thế từ hệ sinh thái mẹ mà ngược lại, tạo không gian để doanh nghiệp tài chính khẳng định vị thế độc lập, thiết lập các tiêu chuẩn hoạt động chuẩn mực và tiếp tục gặt hái những thành công lớn hơn trong giai đoạn phát triển tiếp theo.