Đột phá từ công nghệ minh giải địa chấn ba chiều

Luật dầu khí (sửa đổi) chính thức có hiệu lực từ năm 2027 mở ra nhiều cơ chế mới và hành lang pháp lý vừa tối ưu khai thác các mỏ hiện hữu, vừa tạo điều kiện phát triển các mỏ mới, đặc biệt là nhóm mỏ cần cơ chế ưu đãi đặc biệt, các mỏ nhỏ và mỏ cận biên.

Ông Phạm Trường Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Tìm kiếm thăm dò và Khai thác dầu khí, Viện Dầu khí Việt Nam cho biết: "Có thể kể đến một số điểm thay đổi chính, như cơ chế về ưu đãi đặc biệt đối với các mỏ nhỏ và mỏ cận biên, cơ chế khuyến khích đầu tư trong nâng cao chỗ thu hồi dầu và khai thác tận thu, cơ chế về kết nối các mỏ ở các lô lân cận để tối ưu hóa cơ sở hạ tầng; đẩy mạnh việc phân cấp phân quyền cho Petro Việt Nam chủ động quyết định về các dự án đầu tư".

Theo thống kê hiện có khoảng một nửa các phát hiện chưa được đưa vào phát triển, khai thác đang nằm ở các mỏ nhỏ và mỏ cận biên. Vấn đề lớn nhất ở các dự án này là chi phí đầu tư và hiệu quả kinh tế, bởi các mỏ nhỏ nếu phát triển độc lập sẽ không thể gánh được các chi phí về đầu tư, phát triển và vận hành.

Minh giải tài liệu địa chấn trên máy tính. Ảnh minh họa/Petrovietnam

Do vậy, cần có những cơ chế và giải pháp để tối ưu khai thác, phát triển các mỏ nhỏ cũng như kết nối các mỏ nhỏ với hạ tầng cơ sở hiện có để giảm thiểu chi phí. Đồng thời, áp dụng công nghệ mới trong khai thác.

"Công nghệ mới thực tế đang được áp dụng giúp giảm thiểu chi phí vận hành, đầu tư, nâng cao hiệu quả khai thác mỏ. Đó là công nghệ minh giải địa chấn ba chiều mới, góp phần phát hiện ra những cấu tạo, khu vực tiềm năng mà bằng những công nghệ truyền thống thì gần như là không phát hiện được", ông Giang chia sẻ.

Các công nghệ trong việc thi công giếng khoan, kiểm soát quỹ đạo giếng khoan hay ứng dụng công nghệ mới trong sử dụng các dàn tự động hóa và điều khiển từ xa cũng được áp dụng thường xuyên.

Công nghệ về nâng cao hệ số thu hồi dầu cũng là một dạng công nghệ chiến lược đã được đưa vào trong chiến lược ngành từ nhiều năm nay và hiện đang được triển khai, đánh giá, thử nghiệm rộng rãi.

Việc khai thác các mỏ cận biên, mỏ suy giảm trữ lượng và ứng dụng công nghệ thu giữ, lưu trữ carbon đang là xu hướng chiến lược quan trọng của ngành dầu khí Việt Nam, nhằm tận dụng tối đa tài nguyên và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.

Ông Đặng Thanh Tùng, Phó Trưởng ban Chiến lược, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam cho hay,về lưu trữ CO2 qua đánh giá sơ bộ thì có tiềm năng rất tốt, đặc biệt là những mỏ khí dầu khí cạn kiệt thì cũng có khả năng để lưu trữ CO2.

Theo đánh giá của Viện Dầu khí Việt Nam, tiềm năng trữ lượng dầu khí còn lại tại Việt Nam tương đối lớn nhưng phần lớn là những phần khó thăm dò cả về cấu trúc địa chất và điều kiện thi công.

Việc ứng dụng công nghệ cùng với cơ chế, hành lang pháp lý được quy định mới tại Luật Dầu khí (sửa đổi) được kỳ vọng sẽ mang lại diện mạo phát triển hoàn toàn mới cho lĩnh vực dầu khí của Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh nhiều mỏ dầu khí chủ lực đang bước vào giai đoạn suy giảm sản lượng tự nhiên sau nhiều năm khai thác.