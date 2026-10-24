Đột phá trong xây dựng đội ngũ cán bộ - Nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI, sáng 24/10/2026, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe trình bày Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Tờ trình về dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); Tờ trình về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa; Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.