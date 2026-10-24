Đột phá trong xây dựng đội ngũ cán bộ - Nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030
Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II - 2026
Tác giả: Bùi Thị Phượng
Đơn vị: Trung tá, Đội trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Lâm Đồng
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Đột phá trong xây dựng đội ngũ cán bộ - Nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/dot-pha-trong-xay-dung-doi-ngu-can-bo-nen-tang-thuc-hien-thang-loi-nghi-quyet-dai-hoi-dang-bo-cong-an-tinh-lam-dong-lan-thu-i-nhiem-ky-2025-2030-470985.html