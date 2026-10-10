Đột phá trên RedMagic 12 Pro+: Hệ thống tản nhiệt chất lỏng RGB và vi xử lý Snapdragon mới

RedMagic 12 Pro+ là mẫu điện thoại thông minh chuyên game thế hệ mới của thương hiệu nubia, đánh dấu bước tiến công nghệ khi lần đầu tiên đưa hệ thống làm mát bằng chất lỏng tích hợp đèn RGB lên thiết bị di động. Cùng với cấu hình phần cứng hàng đầu trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, mẫu smartphone này hứa hẹn thiết lập tiêu chuẩn mới về khả năng duy trì hiệu suất cho các tác vụ nặng.

Cơ chế tản nhiệt chất lỏng kết hợp đèn RGB trên RedMagic 12 Pro+

Hệ thống tản nhiệt luôn là yếu tố sống còn đối với các dòng máy chuyên game, và nubia đã tạo nên điểm nhấn khác biệt với giải pháp tản nhiệt chất lỏng đầu tiên trên thế giới có tích hợp hiệu ứng ánh sáng RGB. Dù chi tiết cơ chế vận hành của dải đèn này chưa được công bố toàn diện, cấu trúc kỹ thuật tổng thể của máy đã ghi nhận những cải tiến vượt trội so với thế hệ RedMagic 11 Pro+ tiền nhiệm.

Red Magic 12 Pro+ sẽ có hệ thống tản nhiệt chất lỏng RGB xịn sò

Cụ thể, thiết bị áp dụng thiết kế luồng không khí vòng kép hoàn toàn mới. Cải tiến kiến trúc này giúp mở rộng đáng kể diện tích bề mặt tiếp xúc, tối ưu hóa tốc độ dẫn nhiệt và giải phóng nhiệt lượng ra môi trường bên ngoài khi bộ xử lý phải vận hành ở mức xung nhịp cao trong thời gian dài.

Hiệu năng từ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 và thiết kế mới

Về sức mạnh phần cứng, RedMagic 12 Pro+ được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 cao cấp. Để kiểm soát nguồn năng lượng khổng lồ và lượng nhiệt tỏa ra từ chipset này, nubia tiếp tục duy trì cụm quạt làm mát chủ động truyền thống kết hợp song song với hệ thống làm mát bằng chất lỏng.

Smartphone chuyên game mới của nubia sẽ ra mắt vào ngày 15/10

Bên cạnh cấu trúc bên trong, diện mạo của máy cũng có nhiều điểm thay đổi tích cực. RedMagic 12 Pro+ sở hữu thân máy mỏng hơn và trọng lượng nhẹ hơn bản tiền nhiệm, giúp người dùng bớt mỏi tay khi cầm nắm chơi game thời gian dài. Thiết bị sẽ đem tới ba tùy chọn màu sắc khác nhau.

Mẫu smartphone chơi game cao cấp này dự kiến sẽ chính thức ra mắt người dùng tại thị trường Trung Quốc vào ngày 15 tháng 10 tới, mở ra bước tiến mới cho phân khúc điện thoại chơi game hiệu năng cao.