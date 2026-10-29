Đột phá tạo nguồn lực đầu tư hạ tầng đô thị

Từ khi sắp xếp lại đơn vị hành chính, hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp đến nay, phường Sa Pa đã khởi công 45 công trình, dự án với tổng mức đầu tư hơn 699 tỷ đồng; trong đó, đã có 28 công trình, dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng với tổng mức đầu tư gần 229 tỷ đồng.

Nổi bật như công trình biểu tượng tháp đồng hồ tại nút giao đường Xuân Viên - Ngũ Chỉ Sơn, tạo thêm điểm nhấn kiến trúc cho đô thị Sa Pa. Công trình sử dụng hoàn toàn nguồn ngân sách địa phương.

Ông Trần Xuân Bách - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Sa Pa cho biết, trước đây khi còn thị xã Sa Pa, việc đầu tư nguồn lực phải được tính toán tổng thể, trong đó ưu tiên cho các xã còn nhiều khó khăn hơn. Từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành lập phường Sa Pa, nguồn thu trích lại theo nghị quyết HĐND tỉnh đều do phường quản lý theo quy định nên có điều kiện đầu tư lớn hơn.

Đây chính là yếu tố quan trọng giúp địa phương từng bước giải quyết áp lực quá tải của đô thị Sa Pa trước nhu cầu và số lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng ngày càng tăng cao.

Sau thời gian đầu tư mạnh mẽ phát triển hạ tầng thiết yếu, đến nay, cơ bản phường đã hoàn thành sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường nội thị; hạ ngầm cáp viễn thông, đường điện; lát vỉa hè.

Phường đang tiếp tục tập trung cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường kết nối trọng điểm như: mở rộng đường Violet giai đoạn 2; nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 152, kết nối đường ra cửa phía Nam hầm Hàm Rồng. Cả hai tuyến đường này sẽ nối liền với bến xe phía Nam đang được quy hoạch rộng khoảng 3 ha với sức chứa khoảng 200 xe ô tô.

Khi các công trình, dự án giao thông này hoàn thành, ô tô lên các xã Tả Van, Bản Hồ, Mường Bo… không phải đi qua trung tâm đô thị Sa Pa; đồng thời mặt đường mở rộng giúp các phương tiện từ phường Sa Pa đi các xã, các điểm du lịch vệ tinh thuận tiện hơn, tránh ùn tắc cho khu vực nội thị như hiện nay.

Phường Sa Pa cũng đang phấn đấu trong những tháng cuối năm 2026 sẽ khởi công xây dựng 4 dự án bãi đỗ xe với tổng kinh phí gần 600 tỷ đồng, trong đó khoảng 270 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, còn lại là ngân sách địa phương. Để hoàn thành khối lượng công việc lớn, ngoài sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của tỉnh, sự quyết liệt và nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị phường Sa Pa, chính là yếu tố cốt lõi nhất tạo ra nguồn lực để đầu tư.

Vấn đề này đã được phường Sa Pa giải quyết với cách làm sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, các xã, phường trong tỉnh đang gặp khó khăn về nguồn lực đầu tư, thì phường Sa Pa lại chủ động cân đối được nguồn ngân sách địa phương đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị.

Ông Tô Ngọc Liễn - Bí thư Đảng ủy phường Sa Pa cho hay, thời gian qua, phường tập trung các giải pháp tăng trưởng kinh tế đạt 2 con số theo kịch bản của tỉnh và Trung ương.

Theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025 - 2030, phấn đấu đến năm 2030, tăng trưởng kinh tế đạt 14%, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 3.500 tỷ đồng. Năm 2026, phường Sa Pa được giao thu ngân sách 3.684 tỷ đồng, nhưng phường phấn đấu thu 4.301 tỷ đồng.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, phường Sa Pa cũng đã tính toán nguồn lực gồm nguồn Trung ương, của tỉnh, của phường và nguồn ngoài ngân sách, từ người dân và các tổ chức, doanh nghiệp. Xác định không thể chỉ trông chờ vào nguồn ngân sách Trung ương và tỉnh, phường đã chủ động bằng việc đề xuất các cơ chế, chính sách với tỉnh, đảm bảo có nguồn lực tái đầu tư.

Với nguồn vốn ngoài ngân sách, phường đã tập trung tạo môi trường thu hút đầu tư cởi mở, tạo dư địa đối với những vấn đề, nội dung theo đặc thù địa phương đang cần.

Để tạo nguồn ngân sách địa phương, phường đã rà soát lại toàn bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Sa Pa đến năm 2040, quy hoạch phân khu, kế hoạch sử dụng đất, từ đó xác định những khu vực được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đáp ứng hai mục tiêu: quản lý và thu ngân sách.

Phường tăng cường quản lý trong công tác đất đai, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tăng tỷ lệ hộ dân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý được trật tự xây dựng, tránh tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, góp phần tăng thu ngân sách.

Phường cũng chủ động đề xuất với tỉnh cho phép đầu tư các dự án dân cư, sau sắp xếp tái định cư, tạo quỹ đất đấu giá; ưu tiên đầu tư cải tạo, nâng cấp các tuyến đường, đồng thời xem xét bố trí quỹ đất hai bên để khai thác, tạo nguồn thu; đồng thời đề xuất với tỉnh kêu gọi các dự án về đô thị, nhà ở, du lịch, nghỉ dưỡng… để tập trung giải phóng mặt bằng, thu hút nhà đầu tư. "Với dư địa hiện có, trên cơ sở định hướng quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ, đến năm 2030, phường Sa Pa vẫn đảm bảo nguồn thu từ đất và đảm bảo nguồn đầu tư của địa phương", Bí thư Đảng ủy Tô Ngọc Liễn khẳng định.

Đối với các dự án ngoài ngân sách được các nhà đầu tư quan tâm, tìm hiểu, phường Sa Pa chủ động báo cáo với tỉnh triển khai các quy trình liên quan chấp thuận đầu tư và tích cực đồng hành với doanh nghiệp giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thủ tục liên quan…

Ngoài nguồn thu từ đất, thời gian qua, phường Sa Pa còn triển khai nhiều giải pháp phát triển du lịch, đa dạng hóa nguồn thu. Lãnh đạo phường đã chủ động làm việc với Cục Du lịch Việt Nam, phường Hoàn Kiếm (Hà Nội), phường Bến Thành (Thành phố Hồ Chí Minh), phường Xuân Hương (tỉnh Đồng Tháp), phường Hội An (Đà Nẵng) về chương trình xúc tiến quảng bá du lịch, xây dựng thương hiệu du lịch của Sa Pa…

Với những giải pháp tích cực cùng quyết tâm, sáng tạo để chủ động nguồn lực đầu tư hạ tầng, diện mạo mới cho đô thị Sa Pa ngày càng hiện đại, sạch đẹp và tiện ích.

Trình bày: Hữu Huỳnh