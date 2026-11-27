Sáng 27/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổ chức Hội thảo Giáo dục năm 2026 với chủ đề "Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo", với sự tham dự của 150 đại biểu.

Đoàn chủ tọa Phiên chuyên đề sáng tại Hội thảo Giáo dục năm 2026. Ảnh: Media Quốc hội.

Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh giáo dục và đào tạo tiếp tục được Đảng, Nhà nước xác định là quốc sách hàng đầu, có vai trò quyết định đối với phát triển nguồn nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài và tạo động lực phát triển đất nước. Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã xác định những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mang tính chiến lược, đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy, hoàn thiện thể chế, đổi mới quản trị, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo chuyển biến thực chất trong phát triển giáo dục và đào tạo.

Hội thảo là diễn đàn để các cơ quan hoạch định và tổ chức thực thi chính sách, pháp luật, các địa phương, cơ sở giáo dục, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp thiết thực, khả thi nhằm nâng cao hiệu quả thực thi chính sách, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo đột phá trong phát triển giáo dục và đào tạo.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, giáo dục và đào tạo luôn được Đảng và Nhà nước xác định nhất quán là quốc sách hàng đầu. Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và đặc biệt là Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; đây không chỉ là yêu cầu đối với ngành giáo dục mà còn là nhiệm vụ chiến lược của quốc gia.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu chỉ đạo Hội thảo. Ảnh: Media Quốc hội.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, thể chế hóa Nghị quyết 71, ngay trong năm 2025, Quốc hội đã ban hành đồng bộ các luật, nghị quyết quan trọng về giáo dục, có hiệu lực từ ngày 01/01/2026; các văn bản quy định chi tiết đã và đang được khẩn trương xây dựng, ban hành, từng bước hoàn thiện khung pháp lý cho đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Hoàn thiện thể chế là điều kiện quan trọng, nhưng đột phá phát triển giáo dục và đào tạo phải được đo bằng kết quả thực tế: Chất lượng, hiệu quả giáo dục được nâng lên; cơ hội học tập, phát triển toàn diện được mở rộng cho mọi người; nhà giáo được tôn trọng, đãi ngộ xứng đáng; nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào để khung khổ pháp lý đã được thiết lập sớm phát huy hiệu quả, tạo chuyển biến thực chất trong thực tiễn; những khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ ở khâu nào, bằng cơ chế, giải pháp gì và thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan nào. Khoảng cách cần rút ngắn hôm nay không chỉ là giữa chủ trương và pháp luật, mà quan trọng hơn là giữa pháp luật và lớp học. Đưa chính sách từ nghị trường đến được từng nhà trường, từng thầy cô, từng học sinh, đó là đích đến của Hội thảo.

Để làm rõ những vấn đề trên, Phó chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận 5 vấn đề trọng tâm: Hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả thực thi và đổi mới quản trị giáo dục; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và bảo đảm công bằng trong giáo dục; cơ chế tài chính, đầu tư và hiệu quả đầu tư; gắn đào tạo với nhu cầu phát triển nhân lực và xây dựng hệ thống giáo dục mở, linh hoạt.

Cùng với đó, tập trung thảo luận về phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Theo Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, mọi đột phá của giáo dục đều phải đi qua người thầy; để chính sách thực sự đến được với học trò, trước hết phải đến được với thầy cô. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu đánh giá việc triển khai Luật Nhà giáo và Nghị quyết số 248/2025/QH15 của Quốc hội; làm rõ nguyên nhân thiếu giáo viên, những vướng mắc về nguồn tuyển, biên chế, tuyển dụng, điều động; đề xuất giải pháp bố trí, sử dụng đội ngũ phù hợp với quy mô người học, cơ cấu môn học và đặc thù địa bàn.

Đồng thời, làm rõ những bất cập trong thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, thu hút, đãi ngộ nhà giáo, nhất là ở vùng khó khăn và các môn học còn thiếu giáo viên; đề xuất giải pháp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng lực chuyên môn của nhà giáo và năng lực quản trị của cán bộ quản lý giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Các đại biểu tham gia hội thảo. Ảnh: Media Quốc hội.

Hội thảo gồm hai phiên làm việc (buổi sáng và buổi chiều) Phiên buổi sáng là phần khai mạc và tham luận định hướng: Hội thảo nghe phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội thảo của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.

Tiếp đó, các đại biểu trình bày tham luận chuyên sâu và thảo luận về quan điểm, đường lối của Đảng và định hướng đột phá phát triển giáo dục và đào tạo - những vấn đề đặt ra từ thực tiễn; kịp thời thể chế chính sách về giáo dục góp phần đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới; phát triển mô hình trung học nghề: đổi mới công tác thi, kiểm tra, đánh giá học sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; thực hiện chính sách bán trú và cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội; tự chủ đại học trong giai đoạn mới; đột phá phát triển giáo dục đại học; đổi mới giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng…

Phiên buổi chiều, đại biểu nghe báo cáo trung tâm và tham luận chuyên sâu. Tiếp đó, các đại biểu trình bày tham luận chuyên sâu và thảo luận về chương trình dự kiến đến trải nghiệm học tập thực tế. Kết thúc phiên buổi chiều, Hội thảo nghe phát biểu chỉ đạo Hội thảo của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, phát biểu của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu.

Hội thảo Giáo dục năm 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra đối với đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; đánh giá thực chất việc triển khai các chủ trương, chính sách về giáo dục và đào tạo; nhận diện những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong quá trình thực hiện; từ đó đề xuất giải pháp thiết thực, khả thi nhằm nâng cao hiệu quả thực thi chính sách, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo đột phá trong phát triển giáo dục và đào tạo.