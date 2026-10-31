Đột phá mới ở Lạc Sơn

Năm 2026 có ý nghĩa quan trọng đối với xã Lạc Sơn khi địa phương triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025–2030, đồng thời bắt đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm giai đoạn 2026–2030. Trong bối cảnh khối lượng công việc sau sắp xếp đơn vị hành chính lớn, nhiều vấn đề tồn tại về đất đai và giải phóng mặt bằng chưa được giải quyết dứt điểm, yêu cầu đặt ra là phải đổi mới cách điều hành, khơi thông nguồn lực để tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển.

Lãnh đạo xã Lạc Sơn kiểm tra công tác triển khai hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn

Từ đầu năm đến nay, Lạc Sơn triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trên nhiều lĩnh vực, song những vướng mắc kéo dài liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng cùng biến động giá vật tư, chi phí sản xuất vẫn ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ.

Trong đó, đầu tư công được xác định là một trong những nguồn lực quan trọng để hoàn thiện kết cấu hạ tầng, cải thiện điều kiện sản xuất và đời sống nhân dân. Theo kế hoạch, tổng vốn đầu tư công được giao cho xã là 113,736 tỷ đồng. Hết 9 tháng năm 2026, giá trị giải ngân đạt 33,822 tỷ đồng trên tổng kế hoạch vốn 51,258 tỷ đồng được báo cáo, tương đương 65,98%.

Kết quả này cho thấy, địa phương nỗ lực trong tổ chức thực hiện các dự án, song yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong những tháng cuối năm vẫn rất lớn.

Để nguồn vốn sớm chuyển hóa thành công trình và hiệu quả phát triển, việc tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư và nâng cao trách nhiệm của các đơn vị liên quan có ý nghĩa quyết định.

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND xã Lạc Sơn kiểm tra tình hình thực hiện các chỉ tiêu về môi trường trên địa bàn xã.

Cùng với đó, công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng tiếp tục được quan tâm. Trong 9 tháng, xã đã thực hiện chi trả cho 304 hộ gia đình, cá nhân với tổng số tiền hơn 35,87 tỷ đồng. Đây là kết quả quan trọng trong quá trình xử lý những tồn tại, tạo điều kiện để các dự án tiếp tục triển khai.

Theo định hướng, nhiệm vụ trọng tâm của xã là chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là trong giải phóng mặt bằng, đầu tư công và quản lý đất đai; tăng cường phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn, bảo đảm công việc được giải quyết kịp thời, đúng quy định. Cách làm này đòi hỏi mỗi nhiệm vụ phải có đầu mối chịu trách nhiệm, tiến độ cụ thể và thường xuyên được kiểm tra, đôn đốc.

Bên cạnh đẩy nhanh tiến độ, xã tập trung kiểm soát chất lượng, sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu quả, không để tình trạng dự án kéo dài làm tăng chi phí và ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển chung.

Tạo động lực từ sản xuất, kinh doanh

Cùng với đầu tư công, phát triển sản xuất, kinh doanh và mở rộng nguồn thu là hướng đi quan trọng để Lạc Sơn tạo thêm dư địa tăng trưởng.

Trong 9 tháng năm 2026, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 55,875 tỷ đồng, bằng 141,32% dự toán tỉnh giao. Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục duy trì với tổng doanh thu bán lẻ và dịch vụ ước đạt hơn 472 tỷ đồng.

Trong kỳ, xã có 202 hộ kinh doanh thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 53 tỷ đồng. Những con số này phản ánh sức sống của khu vực kinh tế hộ, đồng thời cho thấy khả năng huy động nguồn lực trong dân cư nếu môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện.

Để chuyển tiềm năng thành kết quả bền vững, việc tạo thuận lợi cho người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp được đặt song hành với nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Việc cải cách thủ tục hành chính, hướng dẫn kịp thời các quy định về đất đai, đăng ký kinh doanh, thuế và các chính sách hỗ trợ cũng góp phần giảm chi phí, củng cố niềm tin và khuyến khích người dân đầu tư phát triển sản xuất.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, xã duy trì ổn định sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tăng giá trị sản phẩm. Các chương trình phát triển sản phẩm OCOP, hỗ trợ sản xuất và xây dựng thương hiệu được xã gắn với nhu cầu thị trường, khả năng tiêu thụ và điều kiện thực tế của địa phương. Thay vì chỉ chú trọng sản lượng, việc nâng chất lượng, tổ chức sản xuất phù hợp và tìm kiếm đầu ra ổn định giúp người dân cải thiện thu nhập.

Một yêu cầu khác là nâng cao hiệu quả phối hợp trong quản lý đất đai, quy hoạch và bảo vệ môi trường. Xã coi đây không chỉ là nhiệm vụ quản lý thường xuyên mà còn là điều kiện để địa phương chủ động chuẩn bị mặt bằng, xác định thứ tự ưu tiên đầu tư và khai thác hiệu quả các nguồn lực sẵn có.

Quyết tâm hoàn thành mục tiêu năm 2026

Những tháng cuối năm là thời điểm quan trọng để Lạc Sơn tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra. Theo Chủ tịch UBND xã Bùi Văn Khánh, địa phương tiếp tục tập trung vào giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, thu ngân sách, quản lý đất đai, phát triển sản xuất và cải cách hành chính; đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10% trong năm 2026 đặt ra yêu cầu phải hành động quyết liệt, đồng bộ hơn. Trong đó, từng nhiệm vụ được rà soát cụ thể, xác định rõ những chỉ tiêu còn thấp, nguyên nhân chậm tiến độ và giải pháp khắc phục.

Với các dự án đầu tư, xã tập trung xử lý từng vướng mắc, chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp tỉnh khi vượt thẩm quyền; với hoạt động sản xuất, kinh doanh, xã kịp thời nắm bắt khó khăn để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong khuôn khổ quy định – Ông Bùi Văn Khánh nhấn mạnh.

Với quyết tâm của cấp ủy, chính quyền cùng sự đồng thuận của Nhân dân và cộng đồng kinh doanh, Lạc Sơn đang đứng trước yêu cầu tạo chuyển biến rõ nét trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Khơi thông điểm nghẽn, phát huy nội lực và nâng cao hiệu quả điều hành sẽ là nền tảng để địa phương từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển trong năm 2026 và những năm tiếp theo.