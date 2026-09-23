Đột phá mô hình đào tạo nghề tại Moskva

Trong chuyến thăm và làm việc tại Moskva, đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đến thăm Trung tâm đào tạo thực hành “Nghề nghiệp tương lai” ở khu vực Pechatniki. (Ảnh: THÙY VÂN)

Trong bối cảnh nền kinh tế và thị trường lao động không ngừng biến đổi, nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp nhanh chóng đang trở thành một xu hướng tất yếu của thế kỷ XXI.

Đáp ứng yêu cầu này, chính quyền thành phố Moskva đã triển khai tiêu chuẩn giáo dục thường xuyên mới thông qua trung tâm đào tạo thực hành “Nghề nghiệp tương lai” tại khu vực Pechatniki, thuộc Đặc khu kinh tế “Technopolis Moscow”. Đây là nơi người dân thủ đô có thể làm chủ các kỹ năng mới để gia tăng thu nhập đáng kể chỉ trong thời gian 90 ngày.

Chương trình đào tạo tại Trung tâm được thiết kế theo hướng tăng cường thực hành, gắn với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp. (Ảnh: THÙY VÂN)

Nói về tầm nhìn chiến lược này, Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin nhấn mạnh: “Giáo dục nghề nghiệp thường xuyên đã trở thành xu hướng của thế kỷ XXI. Do sự chuyển đổi của nền kinh tế và thị trường lao động, việc thay đổi chuyên môn vài lần trong đời đang trở thành thực tế, vì vậy nhu cầu về các chương trình đào tạo ngắn hạn ngày càng tăng. Để đáp ứng những thách thức này, thủ đô đang triển khai trung tâm giáo dục thường xuyên Moskva”.

Năm 2025, Trung tâm "Nghề nghiệp tương lai" đã khai trương cơ sở đào tạo thực hành tại Pechatniki. Quá trình giáo dục được cấu trúc theo một chu trình khép kín: từ đào tạo cho đến khi tốt nghiệp các học viên được các chuyên gia có trình độ “cầm tay chỉ việc” và sau đó hỗ trợ họ trên thị trường lao động.

Học viên có cả những người đã đi làm và muốn chuyển đổi nghề nghiệp hoặc muốn nâng cao vị trí công việc của mình. (Ảnh: THÙY VÂN)

Trung tâm hiện đào tạo 75 ngành nghề đang có nhu cầu cao trong nhiều lĩnh vực kinh tế khác nhau với thời gian 3 tháng. Các cố vấn nghề nghiệp sẽ hỗ trợ người tìm việc làm sau khi hoàn thành khóa đào tạo.

Trong chuyến thăm và làm việc tại Moskva của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại Trung tâm “Nghề nghiệp tương lai”, chúng tôi đã có cơ hội thăm xưởng đào tạo “Giao thông Moskva”, điểm nhấn công nghệ vượt trội tại cơ sở Pechatniki, được xây dựng với sự hợp tác trực tiếp từ Hệ thống Tàu điện ngầm Moskva.

Trung tâm trang bị hệ thống 11 phòng thí nghiệm hiện đại, trải dài trên hai tầng. Khu xưởng được trang bị các thiết bị mô phỏng điều khiển tàu điện, tàu điện bánh sắt và xe buýt điện tiên tiến nhất.

Khu đào tạo đã tái hiện lại không gian của ga metro. (Ảnh: THÙY VÂN)

Khu đào tạo đã tái hiện lại không gian của ga metro “Pechatniki” với một toa tàu thật thuộc dòng tàu hiện đại nhất “Moskva-2024” dùng làm thiết bị mô phỏng huấn luyện.

Học viên được thực hành trực tiếp trên các thiết bị thật như mô hình động của thang cuốn, trạm biến áp kéo, vòng điều độ và hệ thống thông tin liên lạc. Mô hình này không chỉ giúp rèn luyện kỹ năng chuyên môn mà còn giúp học viên phối hợp nhuần nhuyễn để xử lý các tình huống khẩn cấp bất ngờ.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Nga, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng đây là một kinh nghiệm có giá trị tham khảo đối với Việt Nam trong xây dựng chính sách phát triển kỹ năng nghề.

Nhu cầu bùng nổ từ thị trường lao động

Nhu cầu đào tạo nghề ngắn hạn tại Moskva đang ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục. Hệ thống đã ghi nhận 70.000 người tham gia học nghề mới, trong đó riêng năm vừa qua đã thu hút tới 50.000 học viên.

Sức hút này đến từ việc các doanh nghiệp đang cần nguồn nhân lực có thể bắt tay vào việc ngay tại nhà máy mà không mất thời gian tái đào tạo. Hiện tại, có hơn 340 doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp cùng hàng loạt tập đoàn lớn như Rosatom, nhà máy ô-tô "Moskvich", hay các chuỗi khách sạn 5 sao đang liên tục gửi đơn đặt hàng tuyển dụng học viên sau tốt nghiệp.

Với diện tích lên tới 9.000m2 cùng 35 xưởng sản xuất, cơ khí hiện đại, trung tâm Pechatniki sở hữu năng lực cung ứng ấn tượng.

Về năng lực đào tạo, trung tâm dự kiến cung cấp cho thị trường hơn 15.000 chuyên gia lành nghề mỗi năm. Riêng khối giao thông vận tải sẽ cung cấp hơn 3.700 nhân sự cho hạ tầng đang phát triển của thủ đô.

Trung tâm xây dựng hệ sinh thái trọn gói bao gồm quy trình được thiết kế khép kín từ khâu hướng nghiệp cho học sinh, đào tạo thực hành cho người lớn và sinh viên trường nghề, cho đến việc hỗ trợ việc làm.

Đội ngũ cố vấn nghề nghiệp trực tiếp kết nối học viên với cơ sở dữ liệu khổng lồ chứa hơn 500.000 vị trí tuyển dụng từ hơn 3.000 đối tác doanh nghiệp uy tín.

Khẳng định về tính thực tiễn của mô hình này, ông Andrey Tarasov, Giám đốc trung tâm “Nghề nghiệp tương lai” cho biết, không gian giáo dục này là nơi nền kinh tế thành phố được mô phỏng thu nhỏ. Người sử dụng lao động tích cực tham gia việc thiết kế các xưởng học và phát triển chương trình giảng dạy.

“Bằng cách này, chúng tôi mang đến cho học viên những năng lực chính xác đang được thị trường lao động săn đón ngay trong thời điểm hiện tại”, ông nói.