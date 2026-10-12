Đột phá màn hình Galaxy S27 Ultra: Tấm nền OLED M16 cùng công nghệ DC Dimming bảo vệ mắt

Thị trường điện thoại thông minh cao cấp năm 2027 được dự báo sẽ chứng kiến cuộc cạnh tranh công nghệ quyết liệt khi Samsung chuẩn bị ba cải tiến quan trọng về màn hình trên mẫu flagship Galaxy S27 Ultra. Bên cạnh những thay đổi về thiết kế bên ngoài, dung lượng pin và cấu hình phần cứng, các bước tiến trong kỹ thuật hiển thị đóng vai trò trọng tâm nhằm nâng cao trải nghiệm cho người dùng có tần suất nhìn màn hình liên tục.

Chuyển dịch cơ chế điều tiết độ sáng: Từ PWM Dimming sang DC Dimming

Điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý nhất trên Galaxy S27 Ultra là khả năng tích hợp công nghệ DC Dimming. Trước đây, các dòng máy cao cấp của Samsung chủ yếu sử dụng phương pháp điều biến độ rộng xung (PWM Dimming) để kiểm soát độ sáng.

Về nguyên lý hoạt động, PWM Dimming điều chỉnh độ sáng bằng cách bật và tắt màn hình liên tục ở tần số cao. Đối với người dùng có cơ địa nhạy cảm, hiện tượng nhấp nháy này có thể kích thích thị giác, dẫn đến tình trạng mỏi mắt, đau đầu hoặc buồn nôn khi sử dụng trong thời gian dài. Hiện tại, màn hình của cả Samsung và Apple thường duy trì tần số PWM ở ngưỡng khoảng 480 Hz, thấp hơn đáng kể so với mức 1.920 Hz đến 3.840 Hz trên nhiều dòng máy của các nhà sản xuất Trung Quốc.

Galaxy S27 Ultra sẽ lần đầu tiên được tích hợp công nghệ DC Dimming. Ảnh minh hoạ.

Trái ngược với PWM, kỹ thuật DC Dimming trực tiếp thay đổi điện áp cung cấp cho tấm nền để tăng hoặc giảm độ sáng, loại bỏ hoàn toàn chu kỳ chớp tắt của điểm ảnh. Tuy nhiên, DC Dimming thuần túy trên tấm nền OLED tiềm ẩn nhược điểm là dễ gây sai lệch màu sắc hoặc ám màu khi điện áp hạ xuống mức quá thấp.

Để dung hòa hai cơ chế, giải pháp khả dĩ cho Galaxy S27 Ultra là hệ thống điều tiết lai hoặc công nghệ "DC-like Dimming". Phương pháp này cho phép các điểm ảnh dao động biên độ sáng nhịp nhàng thay vì tắt hẳn, vừa bảo vệ mắt vừa giữ độ chuẩn xác của màu sắc ở dải sáng thấp.

Tấm nền OLED M16: Cải tiến vật liệu hiển thị

Nền tảng hỗ trợ cho các công nghệ hiển thị mới đến từ thế hệ vật liệu tấm nền M16 do Samsung phát triển. Tấm nền M16 dự kiến xuất hiện trên cả Galaxy S27 Ultra và Galaxy S27 Pro, đồng thời có thể được cung cấp cho các thiết bị như iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo. Trong khi đó, các phiên bản Galaxy S27 tiêu chuẩn và Galaxy S27+ có thể tiếp tục sử dụng tấm nền M14+.

Màn hình M16 dự kiến được sử dụng cả trên Galaxy S27 Ultra và Galaxy S27 Pro. Ảnh: Android and Headline.

So với các thế hệ trước, vật liệu M16 mang lại hiệu quả sử dụng năng lượng cao hơn, đẩy mức độ sáng tối đa lên ngưỡng mới và hỗ trợ tái hiện dải màu rộng. Tấm nền này cũng được tối ưu hóa để vận hành mượt mà cùng các thuật toán điều chỉnh độ sáng kiểu DC, giúp giảm áp lực tiêu thụ điện khi hiển thị dưới nguồn sáng mạnh ngoài trời.

Hoàn thiện tính năng chống nhìn trộm Privacy Display

Bên cạnh phần cứng tấm nền, Samsung còn tập trung nâng cấp tính năng Privacy Display. Công nghệ bảo mật góc nhìn này từng được đưa lên Galaxy S26 Ultra nhằm ngăn chặn việc nhìn trộm màn hình nơi công cộng, nhưng bộc lộ nhược điểm làm giảm độ phân giải hiển thị, khiến màu sắc bị xỉn và tạo cảm giác nhức mắt cho một số người dùng ngay cả khi đã tắt chế độ.

Ở thế hệ Galaxy S27 Ultra, quá trình tinh chỉnh thuật toán quang học và cấu trúc điểm ảnh hướng tới việc duy trì độ sắc nét cùng độ bão hòa màu sắc khi kích hoạt tính năng riêng tư. Việc xử lý triệt để hiện tượng suy giảm chất lượng hình ảnh sẽ giúp tính năng này trở nên thiết thực hơn trong môi trường làm việc hàng ngày.

Chiến lược đối đầu phân khúc cao cấp năm 2027

Năm 2027 đánh dấu cột mốc 20 năm ra mắt dòng iPhone, thời điểm Apple được kỳ vọng sẽ giới thiệu mẫu iPhone 20 Pro với nhiều thay đổi. Việc tập trung nguồn lực giải quyết các vấn đề thực tế như mỏi mắt do nhấp nháy, tối ưu hóa năng lượng màn hình và nâng cao tính năng bảo mật riêng tư cho thấy hướng tiếp cận kỹ thuật mang tính thực dụng của Samsung trên Galaxy S27 Ultra.