Đột phá làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai bằng công nghệ

Khi phần mềm thay thế thao tác thủ công

Ông Hàn Việt Anh, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa cho biết, trong quá trình triển khai nhiệm vụ, địa phương phải đối mặt với áp lực rất lớn về tiến độ làm “đúng - đủ - sạch - sống” từng thửa đất trên địa bàn. Sau 3 tháng triển khai ban đầu, toàn tỉnh Thanh Hóa chỉ có khoảng 55.000 thửa đất được làm sạch dữ liệu, đứng trước nguy cơ không hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Hàn Việt Anh chia sẻ về công tác làm sạch dữ liệu đất đai ở Thanh Hóa. Ảnh: T.Q

Trước tình hình này, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu các cơ quan chuyên môn phối hợp VNPT tìm giải pháp. Bài toán đặt ra trong 3 tháng, toàn tỉnh phải nâng số lượng dữ liệu được làm sạch từ hơn 55.000 lên ít nhất 600.000 thửa, gấp khoảng 10 lần. Đây là khối lượng công việc rất lớn, không thể hoàn thành nếu chỉ dựa vào phương thức nhập liệu, rà soát thủ công.

Là đơn vị trực tiếp nhận “đặt hàng” của Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa, VNPT Thanh Hóa đã phối hợp xây dựng các phần mềm theo dõi tiến độ, phân loại dữ liệu, đánh giá chất lượng công việc, lọc dữ liệu trùng lặp, hỗ trợ ký sổ địa chính, ký tệp quét và phát hiện lỗi dữ liệu. Hệ thống cho phép lãnh đạo theo dõi kết quả theo từng địa phương, nhóm đất, thửa đất mà không phải chờ báo cáo thủ công, qua đó kịp thời phát hiện những điểm nghẽn để xử lý.

Hệ thống báo cáo, theo dõi dữ liệu đất đai ở Thanh Hóa, do VNPT xây dựng. Ảnh: T.B

Đến ngày 30-6-2026, sau 3 tháng triển khai Kế hoạch 2959/KH-BNNMT-BCA (ngày 29-3-2026) của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an về việc tăng cường đẩy mạnh công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, Thanh Hóa đã làm sạch được 1,2 triệu thửa đất, gấp đôi chỉ tiêu tỉnh giao. “Nếu không có sự hỗ trợ công nghệ, vẫn làm thủ công như trước, thì không thể có kết quả này", ông Hàn Việt Anh khẳng định.

Quy trình xử lý thống nhất, hạn chế sai sót tối đa

Ông Lê Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm Giải pháp VNPT Thanh Hóa cho biết, điểm nghẽn lớn nhất là quy trình xử lý dữ liệu đầu vào. Cán bộ địa chính phải thu thập từng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhập thông tin thủ công vào Excel rồi chuyển lên hệ thống để đồng bộ với phần mềm VNPT iLIS. Với hơn 1,2 triệu thửa đất, chỉ một lỗi tên địa danh, dấu phẩy hoặc định dạng ngày tháng cũng có thể khiến hệ thống báo lỗi; phải rà soát và có thể nhập lại từ đầu.

Chuyên viên Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa xử lý dữ liệu đất đai. Ảnh: T.Q

Để khắc phục, đội ngũ kỹ sư VNPT Thanh Hóa xây dựng bộ 13 phần mềm và công cụ phụ trợ chuyên biệt. Công cụ chuẩn hóa kiểm tra các trường thông tin ngay khi cán bộ nhập liệu, giúp phát hiện sai sót sớm. Thay vì chờ đến khi dữ liệu được chuyển lên hệ thống mới phát hiện lỗi, cán bộ có thể chỉnh sửa ngay trong quá trình nhập, hạn chế việc phải rà soát lại toàn bộ hồ sơ. Tất cả hiển thị trên một màn hình điều hành tổng thể, cập nhật tiến độ xử lý dữ liệu. Lãnh đạo có thể theo dõi địa phương nào hoàn thành tốt, nơi nào còn vướng mắc để kịp thời chỉ đạo, điều phối nhân lực và hỗ trợ kỹ thuật.

Cùng hệ thống phần mềm, VNPT Thanh Hóa tổ chức các nhóm kỹ thuật hỗ trợ 24/7 cho 166 xã, phường và 26 chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai của tỉnh. “Việc hỗ trợ không chỉ dừng ở xử lý sự cố phần mềm mà còn hướng dẫn cán bộ sử dụng công cụ, chuẩn hóa thao tác nhập liệu và phân loại những hồ sơ chưa đạt yêu cầu. Nhờ đó, quy trình xử lý từng bước được thống nhất, giảm tình trạng mỗi địa phương thực hiện theo một cách khác nhau”, ông Lê Mạnh Toàn cho biết.

Một người dân làm thủ tục hành chính tại chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: T.Q

Tại Văn phòng Đăng ký đất đai Hoằng Hóa (tỉnh Thanh Hóa), chuyên viên Lê Hữu Thượng cho biết, từ khi VNPT đưa vào hệ thống phần mềm với những thuật toán lọc thông minh, công việc đã thay đổi hẳn. Nếu một thửa đất đã tồn tại trên phần mềm, hệ thống sẽ cảnh báo trùng lặp. Đặc biệt, phần mềm cho phép phân loại hồ sơ theo từng nút thắt: thửa nào thiếu dữ liệu không gian, thửa nào thiếu ảnh quét, thửa nào chưa đối soát được với dữ liệu dân cư…

Các chuyên viên căn cứ vào đó để xử lý từng việc, từng bước một cách khoa học, hiệu quả. Những thửa đất chỉ thiếu một thuộc tính được ưu tiên xử lý trước để đưa lên nhóm 1 (đúng - đủ - sạch - sống), hồ sơ phức tạp hơn được tập hợp xử lý sau. “Bây giờ, phần mềm chỉ rõ sai ở đâu, thiếu cái gì, anh em cứ thế theo định hướng mà làm, nhanh và chính xác hơn rất nhiều!”, anh Lê Hữu Thượng cho biết.

Dữ liệu đồng bộ, khai thác hiệu quả

Nói về tỷ lệ làm sạch dữ liệu đất đai ở địa bàn mình phụ trách đạt bình quân trên 95%, anh Lê Hữu Thượng cho rằng: “Nếu không có các công cụ tự động và sự hỗ trợ sát sao của VNPT, thì dù có thêm 3 năm nữa chúng tôi cũng không thể nào hoàn thành được”.

Hệ thống báo cáo, theo dõi dữ liệu đất đai ở Thanh Hóa, do VNPT xây dựng. Ảnh: T.B

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, đến ngày 1-7-2026, số thửa đất có cơ sở dữ liệu bảo đảm tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” trên hệ thống VNPT iLIS đạt 1.244.500 thửa. Trên hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia VNLIS, Thanh Hóa tăng 20 bậc, từ vị trí 33/34 lên 13/34 tỉnh, thành phố. Đến cuối tháng 10-2026, số thửa đạt chuẩn trên VNPT iLIS tiếp tục tăng lên gần 1,6 triệu, tỷ lệ đồng bộ lên hệ thống quốc gia đạt 98,3%.

Qua sự phối hợp với Bộ Công an, Thanh Hóa trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên VNeID. Đến nay, tỉnh tích hợp khoảng 700.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lên nền tảng VNeID; đồng thời tái cấu trúc 22 thủ tục hành chính theo hướng toàn trình.

Hành trình số hóa dữ liệu đất đai Thanh Hóa cho thấy, quyết tâm của chính quyền, công cụ phù hợp và sự bền bỉ của cán bộ là yếu tố then chốt để chuẩn hóa dữ liệu, rút ngắn thủ tục hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Khi dữ liệu đất đai được chuẩn hóa, kết nối và khai thác hiệu quả, việc tra cứu, xác thực thông tin, thực hiện thủ tục hành chính có thêm điều kiện để nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch hơn.

Ở quy mô quốc gia, Cơ sở Dữ liệu quốc gia về đất đai do VNPT tham gia triển khai đã kết nối 33/34 tỉnh, thành phố, với hơn 38 triệu thửa đất, trong đó trên 25,6 triệu thửa đạt tiêu chí "đúng- đủ - sạch - sống". Đằng sau những con số này là yêu cầu đối với công nghệ khi phải vận hành trên nhiều hệ thống, địa bàn và đáp ứng các quy trình nghiệp vụ khác nhau một cách đồng bộ, thông suốt, hiệu quả ở tất cả các cấp.