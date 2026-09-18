Đột phá kinh tế số từ Phiên chợ thanh toán không tiền mặt

Phiên chợ thanh toán không tiền mặt ở tỉnh Điện Biên. (Ảnh: MAI HUYÊN-THU HẰNG)

Tại Điện Biên, việc cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đang được ngành công thương triển khai bằng những mô hình thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng từ cơ sở.

Tạo đà chuyển đổi số từ hạ tầng thương mại vùng cao

Nằm trong chuỗi các hoạt động xúc tiến thương mại và chuyển đổi số trọng điểm tại khu vực Tây Bắc, Sở Công thương tỉnh Điện Biên phối hợp Cục Thương mại điện tử (Bộ Công thương) vừa khai mạc Phiên chợ thanh toán không tiền mặt tỉnh Điện Biên năm 2026.

Sự kiện là hoạt động thiết thực thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2026, thể hiện quyết tâm của ngành công thương địa phương trong việc đưa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đi vào đời sống, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực thương mại-dịch vụ.

Các đại biểu dự khai mạc Phiên chợ thanh toán không tiền mặt tỉnh Điện Biên năm 2026. (Ảnh: MAI HUYÊN-THU HẰNG)

Theo Sở Công thương tỉnh Điện Biên: Việc tổ chức Phiên chợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân địa phương tiếp cận, thụ hưởng các phương thức thanh toán hiện đại, an toàn và văn minh; đồng thời hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số, sử dụng mã QR, thanh toán điện tử và các giải pháp bán hàng trực tuyến vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đồng chí Lường Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Điện Biên phát biểu tại lễ khai mạc. (Ảnh: MAI HUYÊN-THU HẰNG)

Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ

Diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19/9/2026 với quy mô 30 gian hàng, Phiên chợ quy tụ hàng trăm mặt hàng nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu của tỉnh Điện Biên.

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm và trải nghiệm phương thức thanh toán số tại phiên chợ. (Ảnh: MAI HUYÊN-THU HẰNG)

Điểm đột phá tại phiên chợ lần này là 100% gian hàng đều được trang bị mã QR Code và các nền tảng chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt.

Người dân trải nghiệm thanh toán số. (Ảnh: MAI HUYÊN-THU HẰNG)

Thực hiện định hướng cốt lõi của Nghị quyết 57-NQ/TW là lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm và chủ thể của chuyển đổi số, ngành công thương Điện Biên đã chủ động đưa các mô hình kinh doanh hiện đại như livestream bán hàng trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội ngay tại không gian sự kiện.

Người dân địa phương trải nghiệm thanh toán không dùng tiền mặt nhanh chóng, tiện lợi khi mua sắm đặc sản Điện Biên. (Ảnh: MAI HUYÊN-THU HẰNG)

Qua đó, giúp các nông sản vùng cao xóa bỏ rào cản địa lý, kết nối trực tiếp với người tiêu dùng và các hệ thống phân phối trên phạm vi toàn quốc.

Sản phẩm của Điện Biên kết nối trực tiếp với người tiêu dùng. (Ảnh: MAI HUYÊN-THU HẰNG)

Xây dựng hệ sinh thái kinh tế số bền vững

Để các mục tiêu của Nghị quyết số 57-NQ/TW tiếp tục đi vào chiều sâu, lãnh đạo Sở Công thương tỉnh Điện Biên đề nghị các cơ sở kinh doanh, hợp tác xã cần tiếp tục đổi mới tư duy, không dừng lại ở hình thức quảng bá truyền thống mà phải chủ động công khai, niêm yết giá minh bạch, bảo đảm chất lượng và truy xuất nguồn gốc hàng hóa; đồng thời thường xuyên sử dụng mã QR, kinh doanh đa kênh để mở rộng thị trường.

Các sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh Điện Biên được giới thiệu gắn liền với mã truy xuất nguồn gốc và thông tin thanh toán điện tử. (Ảnh: MAI HUYÊN-THU HẰNG)

Bên cạnh vai trò nòng cốt của ngành công thương, sự kiện còn ghi nhận sự tham gia tích cực của các ngân hàng thương mại, doanh nghiệp công nghệ tài chính (Fintech) và các đơn vị cung ứng dịch vụ viễn thông trên địa bàn trong việc bố trí lực lượng trực tiếp hướng dẫn người dân mở tài khoản, cài đặt ứng dụng và tập huấn kỹ năng an toàn thông tin khi giao dịch số.

Cán bộ ngân hàng hướng dẫn người dân địa phương cài đặt và thao tác ứng dụng thanh toán di động an toàn. (Ảnh: MAI HUYÊN-THU HẰNG)

Sự kết hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp công nghệ và chủ thể sản xuất tại Phiên chợ thanh toán không tiền mặt năm 2026 chính là minh chứng sinh động cho tinh thần chủ động, sáng tạo của ngành công thương Điện Biên.

Đại diện các đơn vị công nghệ trao đổi, tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho các hợp tác xã trên địa bàn. (Ảnh: MAI HUYÊN-THU HẰNG)

Đây sẽ là bước đệm quan trọng nhằm hoàn thiện hạ tầng thương mại số, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp miền núi, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế số bền vững tại tỉnh Điện Biên và toàn vùng Tây Bắc.

Sản phẩm bản sắc của Điện Biên luôn được người tiêu dùng quan tâm. (Ảnh: MAI HUYÊN-THU HẰNG)