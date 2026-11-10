Đột phá kinh tế số nông thôn: Kiến tạo động lực tăng trưởng từ cơ sở

(Công Thương) - Phát triển thương mại điện tử từ cấp xã không chỉ mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm địa phương mà còn là giải pháp quan trọng nhằm thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng miền, khơi dậy nội lực kinh tế nông thôn.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, bà Nguyễn Thị Minh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương), nhấn mạnh vai trò chủ động của chính quyền địa phương, sự kết nối nguồn lực và nhân rộng các mô hình hiệu quả để đưa thương mại điện tử trở thành động lực tăng trưởng thực chất từ cơ sở.

Bà Nguyễn Thị Minh Huyền: Trong thời gian qua, Cục Thương mại điện tử đã phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố triển khai nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển thương mại điện tử trên phạm vi cả nước. Tiêu biểu là các chương trình liên kết vùng trong phát triển thương mại điện tử, ứng dụng thương mại điện tử hỗ trợ thương mại truyền thống, cùng các hoạt động hướng tới Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày Thương mại điện tử Việt Nam.

Những chương trình này đã tạo ra hiệu ứng tích cực trong cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về vai trò của thương mại điện tử, đồng thời thúc đẩy việc ứng dụng các nền tảng số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ hàng hóa.

Kết nối hợp tác phát triển thương mại điện tử tại Hội nghị ngành Công Thương khu vực phía Bắc lần thứ XII năm 2026.

Bên cạnh các chương trình quy mô vùng và quốc gia, chúng tôi cũng tăng cường phối hợp với các nền tảng thương mại điện tử và đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ nhằm triển khai các hoạt động hỗ trợ một cách đồng bộ, hướng tới mở rộng phạm vi tiếp cận đến cấp xã trên cả nước.

Đáng chú ý, trong năm 2026, chúng tôi ghi nhận sáng kiến “Xã thương mại điện tử” của TikTok Shop đã đạt được những kết quả tích cực, phù hợp với các mục tiêu chung về phát triển thương mại điện tử.

Trước hết, chương trình góp phần quảng bá các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm mang lợi thế của từng địa phương thông qua thương mại điện tử, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng và gia tăng doanh số bán hàng trên phạm vi cả nước.

Hỗ trợ tiểu thương tiếp cận công cụ số, kết hợp kinh doanh tại chợ truyền thống với bán hàng trực tuyến.

Trưng bày sản phẩm và trải nghiệm livestream bên lề một số sự kiện để thúc đẩy ứng dụng thương mại điện tử tại địa phương.

Thứ hai, chương trình chú trọng đào tạo, trang bị kỹ năng kinh doanh trực tuyến cho các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp và người kinh doanh tại địa bàn cấp xã. Đây là yếu tố quan trọng để các chủ thể kinh doanh từng bước chủ động khai thác các nền tảng số, thay vì chỉ phụ thuộc vào phương thức tiêu thụ truyền thống.

Thứ ba, thông qua việc phổ cập kiến thức và kỹ năng kinh doanh trực tuyến, chương trình góp phần thu hẹp khoảng cách về kỹ năng số giữa các vùng miền, hướng tới mục tiêu phát triển thương mại điện tử bền vững.

Tôi cho rằng, đây là những kết quả có ý nghĩa bởi phát triển thương mại điện tử không chỉ dừng lại ở việc đưa sản phẩm lên môi trường trực tuyến, mà còn phải giúp người dân có đủ kiến thức, kỹ năng để trực tiếp tham gia và khai thác hiệu quả những cơ hội mà kinh tế số mang lại.

Bà Nguyễn Thị Minh Huyền: Để đạt được mục tiêu 60% xã có thương nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ trên môi trường trực tuyến, tôi cho rằng yếu tố quan trọng hàng đầu là sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương, chính quyền địa phương, các nền tảng thương mại điện tử và những đơn vị cung cấp giải pháp hỗ trợ.

Trong đó, mấu chốt chính là sự chủ động của chính quyền địa phương.

Thực tiễn triển khai cho thấy, để hình thành những mô hình thương mại điện tử cấp xã đạt kết quả nổi bật, trước hết cần có sự chủ động của địa phương trong việc lựa chọn các xã điển hình, phù hợp với điều kiện thực tế, tiềm năng sản phẩm và khả năng tham gia của người dân, doanh nghiệp.

Khi chính quyền địa phương chủ động vào cuộc, việc tổ chức triển khai các hoạt động hỗ trợ sẽ thuận lợi hơn, đồng thời tạo điều kiện để huy động sự tham gia của các chủ thể sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Yếu tố quan trọng tiếp theo là khả năng kết nối và huy động các nguồn lực. Đó không chỉ là nguồn lực từ các cơ quan Trung ương, chính quyền địa phương mà còn bao gồm nguồn lực của các nền tảng thương mại điện tử, doanh nghiệp công nghệ và đơn vị cung cấp giải pháp.

Sự phối hợp này sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp, giúp các chương trình hỗ trợ thương mại điện tử được triển khai đồng bộ, phù hợp hơn với nhu cầu thực tế của từng địa phương.

Đặc biệt, sau khi xây dựng được những mô hình có kết quả tích cực, cần chú trọng tổng kết, chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng để các địa phương khác có thể nghiên cứu, học tập, vận dụng phù hợp với điều kiện của mình.

Các hoạt động phối hợp giữa cơ quan quản lý, địa phương và doanh nghiệp nhằm thúc đẩy ứng dụng thương mại điện tử.

Trong thời gian qua, chúng tôi đã đồng hành cùng các địa phương và TikTok Shop triển khai những mô hình tại Đồng Tháp, Vĩnh Long, Lai Châu. Đây là những ví dụ cho thấy vai trò của sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, chính quyền địa phương và nền tảng thương mại điện tử trong việc đưa các hoạt động hỗ trợ đến gần hơn với người dân.

Từ những kết quả bước đầu, tôi cho rằng cần tiếp tục phát huy tính chủ động của địa phương, kết nối hiệu quả các nguồn lực và lan tỏa những điển hình thành công. Đây chính là những yếu tố quan trọng để mở rộng phạm vi phát triển thương mại điện tử từ cấp cơ sở.

Kết nối đào tạo, chia sẻ kiến thức và hợp tác phát triển nguồn nhân lực thương mại điện tử.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Chương trình Hỗ trợ tiểu thương ứng dụng thương mại điện tử tại Hưng Yên.

Bà Nguyễn Thị Minh Huyền: Tôi cho rằng, để thương mại điện tử phát triển rộng khắp và bền vững, điều quan trọng là tiếp tục phát huy hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương và các đơn vị đồng hành.

Những kết quả từ các mô hình đã triển khai cho thấy việc hỗ trợ người dân quảng bá sản phẩm, nâng cao kỹ năng kinh doanh trực tuyến và tiếp cận các nền tảng thương mại điện tử là hướng đi phù hợp với mục tiêu phát triển chung.

Tuy nhiên, để mở rộng những kết quả đó, cần đặc biệt coi trọng vai trò chủ động của chính quyền địa phương trong lựa chọn địa bàn triển khai, kết nối các chủ thể tham gia và huy động nguồn lực hỗ trợ.

Đồng thời, cần tăng cường sự đồng hành của các nền tảng thương mại điện tử, các đơn vị cung cấp giải pháp để hoạt động hỗ trợ không chỉ tập trung vào quảng bá, tiêu thụ sản phẩm mà còn góp phần nâng cao năng lực kinh doanh trực tuyến cho người dân.

Một nội dung quan trọng khác là tiếp tục lan tỏa những mô hình hiệu quả, tạo điều kiện để các địa phương chia sẻ kinh nghiệm, học tập và vận dụng những cách làm phù hợp.

Tôi cho rằng, khi có sự phối hợp đồng bộ giữa Trung ương và địa phương, cùng sự tham gia tích cực của các nền tảng thương mại điện tử và đơn vị cung cấp giải pháp, những kết quả từ các mô hình điểm sẽ có điều kiện được nhân rộng, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển thương mại điện tử bền vững và thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng miền.

Trân trọng cảm ơn bà!

Livestream giới thiệu đặc sản, nông sản địa phương, mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng trên nền tảng số.

Nhóm phóng viên