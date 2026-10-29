Đột phá hạ tầng, tạo đà phát triển

Trung tâm phường Mộc Châu.

Tập trung nguồn lực

Ngay sau khi được thành lập, phường Mộc Châu đứng trước yêu cầu vừa khắc phục những hạn chế về hạ tầng, vừa tạo không gian phát triển mới. Địa phương xác định đầu tư phải có trọng tâm, trọng điểm, giải quyết những nhu cầu cấp thiết và tạo nền tảng cho phát triển lâu dài. Lựa chọn danh mục đầu tư, phường xác định rõ thứ tự ưu tiên, tập trung vào những công trình có tính kết nối, khả năng lan tỏa và phục vụ trực tiếp nhu cầu dân sinh. Đồng chí Lò Minh Hiệp, Phó Chủ tịch UBND phường Mộc Châu, cho biết: Địa phương tập trung phối hợp các đơn vị tư vấn thẩm tra thiết kế, đầu tư hai dự án đường giao thông từ bản Tà Số đến bản Phiêng Cành, xã Tân Yên và từ tổ dân phố Vặt Hồng đến tổ dân phố Na Áng, phường Mộc Sơn. Cùng với đó, phường triển khai dự án cầu bê tông cốt thép phục vụ đi lại của nhân dân cụm Pá Đông - Cò Lìu và các công trình hạ tầng khu dân cư, tái định cư.

Trong lĩnh vực giáo dục, dự án nhà lớp học 3 tầng, 9 phòng của Trường TH và THCS Mường Sang đang hoàn thiện phần thô, dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 11/2026. Dự án nhà lớp học 3 tầng, 9 phòng của Trường Mầm non Tây Tiến đã bàn giao mặt bằng thi công. Đồng thời, triển khai sửa chữa, cải tạo trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND phường và hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư tổ dân phố Tâm Châu.

Trong nhóm dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh, phường thực hiện đầu tư hạ tầng khu tái định cư tiểu khu 14, đường khu dân cư trung tâm hành chính mới (giai đoạn 4), hạ tầng và san nền khu đất đấu giá tại khu trung tâm hành chính. Riêng dự án đường trục chính đô thị - nội thị Mộc Châu đang được trình điều chỉnh chủ trương sau khi có kết luận thanh tra...

Khu trung tâm hành chính phường Mộc Châu được xây dựng hiện đại.

Để các nguồn lực phát huy hiệu quả, phường Mộc Châu thực hiện nguyên tắc phân bổ vốn tập trung, tránh dàn trải, phân tán. Nguồn lực trước hết được ưu tiên thanh toán nợ xây dựng cơ bản, thu hồi vốn ứng trước nếu có; tiếp đó là các dự án chuyển tiếp, dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch, dự án trọng điểm và dự án kết nối có tác động lan tỏa, liên kết vùng. Các lĩnh vực thiết yếu như quốc phòng, an ninh, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu cũng được quan tâm bố trí nguồn lực theo quy định.

Theo báo cáo tiến độ thực hiện các dự án của UBND phường, sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường được bàn giao làm chủ đầu tư 6 dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh, trong đó, 1 dự án đã hoàn thành, 5 dự án đang triển khai. Bên cạnh đó, dự án chỉnh trang, tôn tạo hạ tầng tại các điểm du lịch trên địa bàn, với tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng, đang trong giai đoạn điều chỉnh nhiệm vụ khảo sát và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư. Đối với các dự án do UBND phường thực hiện đầu tư, có 1 dự án đã hoàn thành, 6 dự án đang thi công và 2 dự án đang hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Ông Nguyễn Hùng Sơn, tổ dân phố Tâm Châu, chia sẻ: Hạ tầng, giao thông ngày một hoàn thiện, giúp việc kinh doanh của gia đình tôi thuận lợi hơn hẳn từ khâu nhập hàng đến đón khách. Tôi mong địa phương tiếp tục đầu tư đồng bộ để người dân yên tâm mở rộng sản xuất.

Nằm ở vị trí vùng lõi của Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, địa phương xác định hạ tầng đồng bộ là nền tảng nâng cao năng lực kết nối, cải thiện môi trường đầu tư, khai thác lợi thế về du lịch, thương mại và dịch vụ. Khi khả năng tiếp cận các khu vực sản xuất, điểm du lịch và thị trường thuận lợi hơn, chi phí được giảm, sức hấp dẫn đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư được nâng lên, đồng thời mở rộng không gian phát triển và tăng cường liên kết vùng.

Khu dân cư dọc quốc lộ 6 đoạn qua phường Mộc Châu.

Tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả đầu tư

Một trong những khó khăn lớn hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng. Tại dự án đường khu dân cư trung tâm hành chính mới (giai đoạn 4), đến ngày 29/9/2026 đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với 59 hộ gia đình, cá nhân; thông báo kiểm kê hiện trạng đối với 35/59 hộ và tổ chức kiểm kê tài sản đối với 18/59 hộ. Trong số 35 hộ được thông báo kiểm kê, có 17 hộ chưa nhất trí thống kê, kiểm đếm. Đối với dự án hạ tầng, san nền khu đất đấu giá tại khu trung tâm hành chính (lô ODB-16, ODB-17), đã hoàn thành kiểm đếm 23/23 trường hợp, gồm 21 hộ gia đình, cá nhân và 2 tổ chức; đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, phương án bồi thường. Những vướng mắc về nguồn gốc đất, hồ sơ và sự đồng thuận của người dân ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ dự án.

Tuyến đường vào tổ dân phố Vặt Hồng được xây dựng kiên cố.

Tháo gỡ khó khăn, UBND phường phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục kiểm kê, xác minh nguồn gốc đất, hoàn thiện hồ sơ và công khai phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Với dự án khu đất đấu giá lô ODB-16, ODB-17, phương án đợt 1 đã được trình phê duyệt cho 3 hộ gia đình, diện tích thu hồi dự kiến trên 9.300 m²; phương án đợt 2 đối với 3 hộ đã kết thúc niêm yết ngày 25/9/2026 và đang hoàn thiện hồ sơ phê duyệt.

Cùng với tháo gỡ điểm nghẽn về mặt bằng, phường đang tập trung cao vào tiến độ và giải ngân vốn. Đến tháng 9/2026, tỷ lệ giải ngân nhóm dự án nguồn vốn ngân sách tỉnh đạt 22,54%; nhóm dự án do UBND phường thực hiện đầu tư đạt 11,27%. Đối với công trình cầu Pá Đông - Cò Lìu, sau hơn 5 tháng ký hợp đồng, nhà thầu mới vận chuyển vật liệu, chưa thi công mố móng cầu; UBND phường đã ban hành 4 công văn đôn đốc. Những tồn tại này đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm tra hiện trường, đẩy nhanh thi công và hoàn thiện thủ tục thanh toán.

Đồng chí Lò Minh Hiệp, Phó Chủ tịch UBND phường Mộc Châu, cho biết: Với phương châm đầu tư đúng trọng tâm, đúng nhu cầu, phù hợp quy hoạch và khả năng cân đối nguồn lực, phường Mộc Châu hướng tới đưa từng công trình, dự án sớm phát huy công năng, tạo giá trị kinh tế - xã hội thiết thực; tiếp tục ưu tiên các công trình giao thông có tính kết nối, dự án giáo dục - đào tạo, chỉnh trang và hoàn thiện hạ tầng đô thị, công trình dân sinh; đẩy mạnh thu hút đầu tư vào nhà ở, y tế, du lịch - dịch vụ và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Việc lựa chọn dự án gắn với khai thác lợi thế của Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, bảo vệ cảnh quan, môi trường và tăng cường liên kết vùng.

Hiệu quả sử dụng các nguồn lực sẽ tiếp tục là nền tảng để địa phương hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế và xây dựng Mộc Châu ngày càng đồng bộ, văn minh, xanh, bền vững.