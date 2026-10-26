Đột phá giao thông nông thôn: Cà Mau đồng loạt khởi công 22 tuyến đường

Nghị quyết 16 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu cao nhất là đến năm 2030 sẽ phủ cứng 100% các tuyến đường đến tận khóm, ấp. Ảnh Nguyễn Linh

Bước đột phá chiến lược với nguồn lực hơn 14.000 tỷ đồng

Nghị quyết 16 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau được ban hành nhằm tạo bước đột phá chiến lược trong việc nâng cấp và hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn giai đoạn 2026-2030. Nghị quyết đặt mục tiêu cao nhất là đến năm 2030 sẽ phủ cứng 100% các tuyến đường đến tận khóm, ấp, xóa bỏ hoàn toàn tình trạng đường đất đen, đường xuống cấp hay chia cắt do ngập úng, sạt lở.

Để hiện thực hóa mục tiêu triển khai hơn 4.000 công trình với tổng chiều dài vượt 8.400 km, tỉnh Cà Mau dự kiến huy động tổng nguồn lực khoảng 14.048 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước giữ vai trò chủ đạo với 12.397 tỷ đồng, kết hợp 1.421 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa và khoảng 230 tỷ đồng đóng góp của người dân thông qua việc hiến đất, giải phóng mặt bằng, ngày công lao động.

Lộ trình thực hiện Nghị quyết được chia làm hai giai đoạn rõ rệt: Giai đoạn 2026-2027 tập trung ưu tiên bê tông hóa hơn 1.251 tuyến đường đã có sẵn nền đất đen hoàn chỉnh (khoảng 2.160 km) và tiếp tục đắp nền cho các tuyến còn lại; trước khi tiến tới hoàn thiện đồng bộ toàn hệ thống vào giai đoạn 2028–2030. Trên tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, Nghị quyết phát huy tối đa vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, đồng thời giao UBND cấp xã thành lập các “Tổ tự quản đường giao thông nông thôn” để trực tiếp quản lý, duy tu và bảo vệ công trình sau đầu tư.

Lãnh đạo tỉnh trực tiếp đến địa phương phát động ra quân

Trong không khí sôi nổi của ngày hội ra quân sáng 15/10, các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau đã trực tiếp tham dự lễ khởi công tại các địa bàn trọng điểm, động viên chính quyền và nhân dân địa phương.

Tại xã Khánh An, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Hồ Hải dự lễ khởi công xây dựng mặt đường kênh Giữa (ấp 3). Tuyến đường có chiều dài hơn 1.000 m, mặt đường bê tông cốt thép rộng 2,5 m, kết hợp hệ thống kè cừ tràm chống sạt lở với tổng kinh phí gần 2,9 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải biểu dương tinh thần đồng hành của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân xã Khánh An. Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu hoàn thành sớm các tuyến đường trên địa bàn trước năm 2030, đồng thời lan tỏa phong trào tương thân tương ái, chăm lo đời sống cho người dân. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc bê tông hóa giao thông nông thôn là nhu cầu cấp thiết, quy mô lớn với kinh phí hơn 14.000 tỷ đồng, đòi hỏi sự chung tay đóng góp nhân lực, vật lực từ người dân và doanh nghiệp để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Cùng thời điểm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Văn Dũng dự lễ ra quân xây dựng tuyến đường Đìa Ao (ấp Nhà Phấn, xã Lương Thế Trân). Tuyến đường đoạn từ kênh Quảng Sanh đến cầu Sen Vàng dài 2.234 m, mặt đường bê tông rộng 3 m, là công trình giao thông cấp IV (dự án nhóm C) có tổng mức đầu tư trên 4,7 tỷ đồng. Bí thư Đảng ủy xã Lương Thế Trân Huỳnh Hùng Em khẳng định, công trình giúp người dân đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.

Dự lễ khởi công tuyến đường Vũ Đức - Chống Mỹ (ấp Nam Chánh và Tân Long, xã Đầm Dơi), Phó Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Việt đánh giá cao nỗ lực của địa phương. Tuyến đường dài 3,6 km, mặt đường rộng 3 m, tổng kinh phí 9,5 tỷ đồng, phấn đấu hoàn thành ngay trong tháng 11/2026. Lãnh đạo UBND xã Đầm Dơi cho biết, thực hiện Nghị quyết 16, xã đã hoàn thành 22 tuyến lộ đất đen dài 28 km, riêng năm 2026 phấn đấu bê tông hóa 5 tuyến đường dài 11,98 km với kinh phí trên 35 tỷ đồng.

Quyết tâm bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả công trình

Không khí khởi công cũng diễn ra vô cùng khẩn trương tại các địa phương khác trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều dự lễ ra quân xây dựng tuyến đường kênh Cây Đa (khóm 18, phường Giá Rai). Tuyến đường có chiều dài khoảng 600 m, mặt đường rộng 2,5 m, kết cấu bê tông cốt thép với tổng mức đầu tư hơn 1,5 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành sau 60 ngày thi công.

Tại xã Vĩnh Lợi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Thanh Thủy dự lễ khởi công tuyến đường Ông Hồng - cầu 3 Tiền (ấp Mặc Đây). Tuyến đường dài 1,58 km, mặt đường rộng 2,5 m, tổng mức đầu tư hơn 3,9 tỷ đồng. Được biết, trong đợt ra quân này, xã Vĩnh Lợi triển khai đồng loạt 4 tuyến đường tại các ấp Mặc Đây, Xẻo Lá, Thông Lưu và Xẻo Chính với tổng chiều dài 4.477 m, tổng kinh phí gần 12 tỷ đồng.

Tại các điểm lễ khởi công, đại diện các chủ đầu tư cam kết phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, tăng cường kiểm tra, giám sát thi công, bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn công trình. Đại diện các nhà thầu khẳng định sẽ tập trung tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, thi công đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt và hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra.

Sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị cùng sự hưởng ứng tích cực của nhân dân Cà Mau trong đợt ra quân khởi công 22 tuyến đường giao thông nông thôn lần này không chỉ mở ra những con đường bê tông bằng phẳng, khang trang, mà còn tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế - xã hội Cà Mau phát triển bền vững trong giai đoạn mới./.