Quy mô lớn hơn nhưng sự quan tâm không nhỏ đi

- Năm học 2026 - 2027 diễn ra trong bối cảnh sắp xếp lại trường lớp và thực hiện nhiều cơ chế, chính sách mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ vào hoạt động dạy và học... Bối cảnh này tạo thuận lợi cũng như đặt ra những thách thức gì đối với công tác quản lý và hoạt động của nhà trường khi số lượng học sinh tăng, có nhiều điểm trường?

- Tôi cho rằng, thách thức lớn nhất không phải là quản lý một ngôi trường đông học sinh, nhiều điểm trường, mà là làm sao để mỗi học sinh đều được quan tâm, phát triển; mỗi giáo viên đều được phát huy năng lực.

Sau sáp nhập, hầu hết nhà trường đều có nhiều điểm trường. Điều đó đặt ra không ít khó khăn trong quản trị, tổ chức hoạt động chuyên môn và xây dựng sự thống nhất về văn hóa nhà trường. Tuy nhiên, tôi nhìn nhận đây cũng là một cơ hội đặc biệt. Bởi sáp nhập trường học không đơn thuần là cộng thêm học sinh, giáo viên hay cơ sở vật chất, mà là cơ hội để cộng hưởng những giá trị tốt đẹp, những kinh nghiệm và thế mạnh của các tập thể sư phạm.

Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Phong Sắc Nguyễn Lan Phương. Ảnh: Quang Khánh

Chuyển đổi số giúp chúng tôi quản lý khoa học hơn, kết nối nhanh hơn, chia sẻ nguồn lực hiệu quả hơn. Nhưng công nghệ chỉ là phương tiện. Điều quan trọng nhất vẫn là xây dựng được một tập thể có chung tầm nhìn, chung trách nhiệm và chung khát vọng phát triển.

Tôi luôn nghĩ rằng, công nghệ có thể giúp thu hẹp khoảng cách giữa hai điểm trường, nhưng chỉ có sự đồng lòng mới có thể tạo nên một mái trường thực sự thống nhất. Và chúng tôi kiên định nguyên tắc: quy mô nhà trường lớn hơn, nhưng sự quan tâm dành cho mỗi học sinh không được phép nhỏ đi.

Kiên trì tạo ra thay đổi thực chất

- Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu tạo đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục và chăm lo phát triển toàn diện người học. Ở góc độ một cơ sở giáo dục phổ thông, nhà trường đã triển khai yêu cầu này thế nào, để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình, vừa đạt được mục tiêu giáo dục, vừa đáp ứng kỳ vọng của phụ huynh và xã hội?

- Nghị quyết 71 đã cho chúng tôi thấy con đường mình phải đi, cái đích mình cần đến.

Tại những ngôi trường tôi đã và đang công tác, tôi hướng tập thể chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, phát triển giáo dục STEM, tăng cường các hoạt động trải nghiệm, phát huy khả năng tư duy sáng tạo thực chất của các em học sinh; đồng thời xây dựng môi trường học đường nhân văn và tôn trọng sự khác biệt.

Học sinh trường THCS Nguyễn Phong Sắc

Học sinh trường THCS Nguyễn Phong Sắc

Chúng tôi mong muốn học sinh không chỉ học để biết, mà còn biết vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề của cuộc sống; có khả năng tự học, tư duy độc lập, hợp tác và thích ứng với tương lai.

Đặc biệt, công bằng trong giáo dục, theo tôi, không có nghĩa là đối xử với tất cả học sinh theo một cách giống nhau. Mỗi em có một xuất phát điểm, một năng lực, một hoàn cảnh và một nhịp độ trưởng thành khác nhau. Trách nhiệm của nhà trường là nhận ra những khác biệt ấy để tạo điều kiện phát triển phù hợp.

Chúng tôi không chạy theo những mô hình hào nhoáng, mà kiên trì tạo ra những thay đổi thực chất trong từng lớp học, từng hoạt động giáo dục và trong mối quan hệ giữa thầy cô với học trò. Tôi tin rằng, khi mỗi học sinh tiến bộ hơn chính mình của ngày hôm qua, nhà trường cũng đang trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Bởi giá trị của một ngôi trường không chỉ nằm ở việc đào tạo được bao nhiêu học sinh xuất sắc, mà còn ở việc giúp được bao nhiêu học sinh bình thường khám phá ra khả năng phi thường của chính mình.

Dũng cảm thay đổi tư duy, bước ra khỏi vùng an toàn

- Khi nói đến đột phá phát triển giáo dục, chúng ta thường nghĩ tới cơ chế, chính sách mới, nguồn lực mới, công nghệ mới và mô hình hiện đại… Tuy nhiên, trong tham luận gửi đến Hội thảo Giáo dục 2026, cô cho rằng, có những thay đổi không đòi hỏi nhiều kinh phí mà cần rất nhiều quyết tâm và cả sự dũng cảm của nhà trường, thầy cô. Cô có thể chia sẻ thêm về điều này?

- Tôi tin rằng, đột phá giáo dục đôi khi bắt đầu từ những điều rất nhỏ: Một giáo viên dám thay đổi cách dạy, một học sinh được quyền đặt câu hỏi, một nhà trường dám từ bỏ những hoạt động hình thức để dành thời gian cho việc học thực chất.

Trong quá trình triển khai giáo dục STEM, tôi nhận thấy có những tiết học rất giá trị mà không cần đến thiết bị đắt tiền. Chỉ với những vật liệu quen thuộc, học sinh vẫn có thể vận dụng kiến thức liên môn để thiết kế sản phẩm, thử nghiệm, tranh luận và tìm cách giải quyết vấn đề. Điều quan trọng không nằm ở giá trị vật chất của sản phẩm, mà ở những gì diễn ra trong tư duy của học sinh khi tạo ra sản phẩm ấy.

Học sinh trường THCS Nguyễn Phong Sắc trong giờ học về giáo dục STEM

Tương tự, đổi mới phương pháp dạy học không nhất thiết phải bắt đầu bằng những khoản đầu tư lớn. Đôi khi, chỉ cần giáo viên giảm thời gian giảng giải, tăng cơ hội để học sinh khám phá; bớt yêu cầu ghi nhớ máy móc, tăng những câu hỏi đòi hỏi tư duy và vận dụng. Nhưng để làm được điều đó, người thầy phải dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn. Người quản lý cũng phải dũng cảm thay đổi cách đánh giá, chấp nhận những thử nghiệm chưa hoàn hảo và tạo không gian để giáo viên được sáng tạo.

Điều khó nhất của đổi mới giáo dục không phải là đưa công nghệ mới vào lớp học, mà là thay đổi những tư duy đã cũ. Chúng ta có thể đầu tư rất nhiều tiền để xây dựng một phòng học hiện đại, nhưng nếu cách dạy và cách học không thay đổi, giá trị mang lại sẽ rất hạn chế. Ngược lại, một lớp học bình thường vẫn có thể trở thành không gian giáo dục đầy cảm hứng nếu người thầy biết khơi dậy trí tò mò, niềm say mê và khát vọng khám phá của học sinh.

Giáo viên phải dám sáng tạo; học sinh phải được khuyến khích dám đặt câu hỏi, dám khác biệt, dám theo đuổi ước mơ. Ảnh: Quang Khánh

Dám thay đổi, dạy thật, học thật

- Từ thực tiễn quản lý và hoạt động của nhà trường, cô mong muốn điều gì để các chính sách mới của Đảng và Nhà nước thực sự mang lại tác động tích cực đối với hoạt động dạy và học, để thầy cô và học sinh thực sự được hưởng lợi từ các chính sách này?

- Để các chính sách giáo dục thực sự đi vào cuộc sống, tôi xin gói gọn trong hai từ: THẬT và DÁM.

THẬT là nhìn thẳng vào thực tiễn giáo dục, nhận diện đúng những khó khăn, nhu cầu của nhà trường, giáo viên và học sinh. Đầu tư thật, đổi mới thật, dạy thật, học thật và đánh giá bằng những kết quả thật. Không chạy theo thành tích, không để những mô hình đẹp trên báo cáo nhưng thiếu sức sống trong lớp học.

DÁM là dám trao quyền, dám chịu trách nhiệm, dám thay đổi những điều đã cũ và dám chấp nhận những thử nghiệm chưa hoàn hảo để tìm ra cách làm tốt hơn. Nhà quản lý phải dám nghĩ, dám làm; giáo viên phải dám sáng tạo; và học sinh phải được khuyến khích dám đặt câu hỏi, dám khác biệt, dám theo đuổi ước mơ.

Và nếu THẬT là nền tảng tạo nên chất lượng, thì DÁM chính là động lực tạo nên đột phá. Chúng ta muốn có nhân lực chất lượng cao để phát triển công nghệ bán dẫn, lượng tử, vũ trụ… có lẽ cần bắt đầu hai từ ấy ngay hôm nay!

- Xin cảm ơn chia sẻ của cô!

Nhật Linh thực hiện

Lương Tùng Video

Duy Thông trình bày