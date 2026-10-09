Đột phá đổi mới sáng tạo và gắn kết thực tiễn trong đào tạo cử nhân luật

Khuôn viên Trường Đại học Luật Huế.

Trước những yêu cầu khắt khe của thị trường lao động thời kỳ hội nhập và phát triển, việc đào tạo ngành Luật không thể chỉ dừng lại ở những trang giáo trình lý thuyết thuần túy. Nhận thức rõ điều đó, Trường Đại học Luật, Đại học Huế (ĐH Luật Huế) đã và đang triển khai chiến lược đổi mới sáng tạo toàn diện, lấy người học làm trung tâm và lấy thực tiễn nghề nghiệp làm thước đo chất lượng.

Những chia sẻ tâm huyết từ lãnh đạo nhà trường đã phác họa nên một bức tranh toàn cảnh về mô hình đào tạo pháp luật hiện đại, nơi sinh viên không chỉ giỏi lý luận mà còn vững vàng kỹ năng và tự tin hội nhập quốc tế.

Đưa "hơi thở" nghề Luật vào từng giờ học

Một trong những điểm then chốt trong định hướng phát triển của Trường ĐH Luật Huế là chuyển mạnh từ phương thức truyền thụ kiến thức thụ động sang phát triển năng lực thực hành chuyên môn cho sinh viên. Nhà trường đã chủ động tái cấu trúc chương trình đào tạo, gia tăng thời lượng và đưa nhiều học phần thực tập thực tế, học phần kỹ năng nghề nghiệp vào giảng dạy như: Nghề luật và Thực hành, Thực tập nghề luật 1, Thực tập nghề luật 2 và Thực tập cuối khóa.

Đặc biệt, bước vào năm học 2026–2027, nhà trường áp dụng hệ thống bài giảng cải tiến thống nhất, trong đó xác định cụ thể các chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng, thái độ nhận thức cũng như phương pháp giảng dạy và hoạt động thực tập riêng biệt cho từng học phần và cụ thể từng chương trong các học phần đó. Để xóa bỏ khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế, ngoài giáo trình thì bài giảng cùng bộ tình huống điển hình đã được xây dựng công phu, giúp phương pháp giảng dạy theo tình huống (case-study) được triển khai hiệu quả và sinh động.

“Mắt xích quan trọng nhất trong hệ sinh thái đào tạo gắn liền với thực tiễn tại trường chính là Trung tâm Thực hành luật và Khởi nghiệp. Đóng vai trò là cầu nối trực tiếp giữa nhà trường và các tổ chức hành nghề luật, Trung tâm là nơi khởi xướng và vận hành các chương trình phát triển kỹ năng nghề nghiệp, chuỗi hoạt động giảng dạy pháp luật cộng đồng và các đợt thực tập thực tế, tập sự nghề luật cho sinh viên.

"Sinh viên 5 tốt" Trường ĐH Luật Huế học tập, tham quan trụ sở làm việc Toà án nhân dân cấp cao tại TP Đà Nẵng.

Điểm nổi bật trong mô hình này mô hình CLE với tinh thần "sinh viên làm chủ". Dưới sự định hướng của giảng viên và các chuyên gia, chính sinh viên là lực lượng trực tiếp lập kế hoạch, tổ chức thực hiện các phiên tòa giả định, triển khai các chiến dịch tuyên truyền và tư vấn pháp luật phục vụ cộng đồng. Mô hình trải nghiệm thực tế này không chỉ giúp người học sớm tiếp xúc với môi trường nghề nghiệp mà còn rèn luyện bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội” – PGS.TS Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật trao đổi.

Để phụng sự tốt nhất cho công tác đào tạo thực hành, cơ sở vật chất của nhà trường cũng được đầu tư nâng cấp mạnh mẽ. Phòng Thực hành Luật mới nâng cấp theo hướng tăng quy mô, hiện đại được đưa vào vận hành với không gian đạt chuẩn, trở thành nơi diễn ra các buổi diễn án, phiên tòa giả định và cả các phiên họp Hội đồng nhân dân giả định. Việc mô phỏng chính xác các không gian tố tụng và nghị trường thực tế giúp sinh viên cọ xát kỹ năng tranh tụng, điều hành và phản biện ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Một phiên tòa giả định cho sinh viên thực hành tại Phòng Thực hành Luật của Trường ĐH Luật Huế.

Hội nhập quốc tế và phát triển toàn diện nhằm nâng tầm sinh viên Luật thời đại mới

TS Nguyễn Sơn Hà, Phó Hiệu trưởng nhà trường khẳng định, song song với việc củng cố kỹ năng thực hành trong nước, Trường ĐH Luật Huế xác định nâng cao năng lực ngoại ngữ và tư duy hội nhập là "chìa khóa" mở ra cơ hội phát triển toàn cầu cho sinh viên”. Từ năm 2022, nhà trường đã triển khai Chương trình đào tạo song ngữ Việt - Anh dành cho các sinh viên đáp ứng điều kiện đầu vào ngoại ngữ. Mỗi khóa đào tạo tuyển chọn khoảng 60 sinh viên xuất sắc để tham gia chương trình này.

Chương trình đào tạo luật song ngữ Việt - Anh tại Trường ĐH Luật Huế mở ra với nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên.

Trong chương trình song ngữ, có khoảng 50% số học phần được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Phương pháp này giúp người học không chỉ sử dụng thành thạo tiếng Anh giao tiếp mà còn làm chủ thuật ngữ và tư duy "tiếng Anh pháp lý" — yếu tố bắt buộc để làm việc tại các công ty luật đa quốc gia, các tập đoàn kinh tế lớn hoặc các tổ chức quốc tế. Ngoài ra, mô hình trải nghiệm thực tế thông qua các khóa học ngắn hạn tại nước ngoài tại Thái Lan, Lào, Malaysia cũng tạo động lực mạnh mẽ, giúp sinh viên định hình rõ nét con đường phát triển sự nghiệp gắn liền với năng lực ngoại ngữ.

Các khóa học ngắn hạn tại nước ngoài của sinh viên Trường ĐH Luật Huế.

Theo TS Nguyễn Sơn Hà, bên cạnh đào tạo chính khóa, môi trường học thuật và nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên cũng phát triển vô cùng sôi nổi. Hằng năm, nhà trường tổ chức hàng loạt cuộc thi học thuật quy mô nội bộ cũng như mở rộng kết nối với các cơ sở đào tạo luật trên toàn quốc, tiêu biểu trong số đó là các cuộc thi có truyền thống hàng năm như “Sinh viên sáng tạo và Quyền Sở hữu trí tuệ”, “Tài năng nghề luật”… Vòng chung kết các cuộc thi được tổ chức với sự tham gia của nhiều cơ sở đào tạo trên cả nước. Sinh viên Trường ĐH Luật Huế cũng khẳng định được bản lĩnh, kiến thức và kỹ năng khi giành nhiều giải nhất, nhì qua các năm tổ chức.

Nhiều cuộc thi lớn về chuyên ngành Luật được sinh viên nhà trường tham dự, đạt giải cao.

Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên được duy trì thường xuyên và bài bản. Đã có nhiều công trình nghiên cứu của sinh viên Trường ĐH Luật Huế xuất sắc giành giải cao tại các kỳ thi cấp Đại học Huế và cấp toàn quốc, giúp các em từng bước hình thành tư duy phản biện và phát triển khả năng nghiên cứu chuyên sâu. Từ năm 2023 đến nay, sinh viên Nhà trường đã giành được 3 giải Nhất, 4 giải Nhì và nhiều giải Khuyến khích Giải thưởng KH&CN cấp Đại học Huế; 3 giải Nhì, 6 giải Ba và nhiều giải Khuyến khích Giải thưởng KH&CN cấp Bộ.

Các giải thưởng cấp Bộ của sinh viên Trường ĐH Luật Huế.

Không dừng lại ở không gian học đường, nhà trường còn chú trọng xây dựng các mô hình giao lưu sinh viên luật trên phạm vi toàn quốc, có thể kể đến như: Trường ĐH Luật, ĐHQG Hà Nội; Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TPHCM; Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng; Trường ĐH Duy Tân; Trường ĐH Nha Trang… Thông qua các chương trình trao đổi và hội ngộ học thuật, sinh viên có cơ hội trải nghiệm sự phong phú của văn hóa các vùng miền, đồng thời kết nối mạng lưới bạn bè, chia sẻ tri thức và kỹ năng nghề nghiệp một cách hiệu quả.

Sự kết hợp hài hòa giữa đổi mới phương pháp giảng dạy, đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, đẩy mạnh thực hành pháp luật cộng đồng và mở rộng không gian hội nhập quốc tế đã tạo nên một môi trường giáo dục pháp luật toàn diện tại Trường Đại học Luật Huế. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp các thế hệ cử nhân Luật không chỉ vững vàng về tri thức, chuẩn mực về đạo đức mà còn tự tin khẳng định bản lĩnh nghề nghiệp trong kỷ nguyên mới.

Trường Đại học Luật Huế là cơ sở đào tạo và nghiên cứu pháp luật trọng điểm, giữ vai trò nòng cốt cung cấp nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Khuôn viên rộng rãi, thoáng mát của Trường ĐH Luật Huế.

Hiện nay, nhà trường đang đảm nhận vai trò “Chủ tịch Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật tại Việt Nam (Vietnamese Law School Network) nhiệm kỳ 2024 - 2027” và được Tổ chức Times Higher Education (THE) xếp hạng ngành Luật của Trường Đại học Luật, Đại học Huế vào bảng xếp hạng (nhóm 601+) thuộc nhóm Khoa học xã hội; Kinh doanh - Kinh tế. Trường phấn đấu đến năm 2030 trở thành trường đại học tự chủ toàn diện, khẳng định thương hiệu trong top đầu đào tạo luật ở Việt Nam.