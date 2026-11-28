AI có thể tạo bước ngoặt trong mật mã học

Hình minh hoạ. Ảnh: Wikimedia commons

Các nhà khoa học máy tính đang lo ngại những đột phá toán học gần đây của trí tuệ nhân tạo (AI) có thể tạo ra bước ngoặt đối với công nghệ mã hóa thông tin, nền tảng bảo vệ dữ liệu bí mật trên toàn cầu.

Theo truyền thông Anh, một số chuyên gia cho rằng các công ty AI hàng đầu có thể đang nắm giữ những phát hiện mang tính đột phá, với khả năng gây ảnh hưởng lớn đến an ninh thông tin. Bản chất của những kết quả này chưa được công bố rõ, nhưng chúng có thể khiến thế giới đối mặt với nguy cơ giải mã dữ liệu hoặc chứng minh các hệ thống bảo mật hiện nay vững chắc hơn dự kiến.

Mật mã học được sử dụng rộng rãi trong giao dịch ngân hàng, liên lạc chính phủ, hoạt động tình báo và các dịch vụ trực tuyến. Nếu AI tìm ra phương pháp mới để giải những bài toán vốn được xem là gần như không thể xử lý bằng máy tính thông thường, nền tảng bảo mật của nhiều hệ thống có thể bị ảnh hưởng.

Trước đây, giới chuyên gia cho rằng máy tính lượng tử mới là mối đe dọa lớn đối với mã hóa hiện đại. Các chính phủ và doanh nghiệp đã chuẩn bị cho “Q-Day”, thời điểm máy tính lượng tử đủ mạnh để phá vỡ những thuật toán bảo mật phổ biến. Tuy nhiên, viễn cảnh này được dự báo còn cách nhiều năm, thậm chí hàng thập kỷ.

Những tiến bộ gần đây của AI đang làm dấy lên lo ngại bước ngoặt có thể đến sớm hơn.

Nguy cơ với dữ liệu ngân hàng và chính phủ

Một trong những thành tựu đáng chú ý là tuyên bố chứng minh giả thuyết Riemann với sự hỗ trợ của mô hình Claude. Đây là bài toán nổi tiếng liên quan đến cách phân bố số nguyên tố, được giới toán học theo đuổi hơn 160 năm.

Chứng minh này chưa được các nhà toán học kiểm chứng độc lập đầy đủ, dù đã được xác nhận bằng Lean, một hệ thống kiểm tra chứng minh toán học hình thức.

Một số bài toán AI giải được gần đây liên quan trực tiếp đến mật mã học. Giới khoa học máy tính cho rằng nếu AI tiếp tục tạo ra bước tiến trong những vấn đề nền tảng, các phát hiện mới về lý thuyết mã hóa thông tin có thể sớm xuất hiện.

Một ví dụ khác là chứng minh VP≠VNP được cho là đạt được với sự hỗ trợ của Anthropic và OpenAI. Kết quả này thuộc lý thuyết độ phức tạp tính toán, nghiên cứu những bài toán có thể giải nhanh bằng máy tính và những bài toán đòi hỏi thời gian xử lý cực lớn.

Dù không trực tiếp chứng minh khả năng phá mã hóa, thành tựu trên cho thấy AI đang tiến sâu vào những lĩnh vực toán học từng được xem là rất khó.

Khả năng AI phát hiện hàng loạt lỗ hổng trong mã nguồn từng gây chú ý trong giới an ninh mạng. Tuy nhiên, tìm lỗi phần mềm và phá vỡ mã hóa là hai thách thức khác nhau.

AI có thể rà soát hàng triệu dòng mã, phát hiện điểm yếu và hỗ trợ tin tặc khai thác. Trong khi đó, phá mã hóa đòi hỏi đột phá toán học có thể làm thay đổi hiểu biết hiện tại về độ khó của các bài toán bảo mật.

Các hệ thống mã hóa hiện đại dựa trên giả định rằng một số bài toán quá khó và máy tính không thể giải trong thời gian thực tế, ngay cả khi sử dụng những hệ thống tính toán mạnh nhất.

Nếu AI tìm ra thuật toán giúp giải nhanh các bài toán này, nhiều phương thức bảo mật có thể mất đi khả năng bảo vệ dữ liệu.

Trong kịch bản nghiêm trọng nhất, thông tin được mã hóa có thể bị truy cập trái phép, từ giao dịch chuyển tiền quốc tế qua hệ thống SWIFT đến tin nhắn mật của quan chức chính phủ.

Nguy cơ còn có thể ảnh hưởng đến dữ liệu đã được thu thập và lưu trữ nhiều năm trước. Các cơ quan tình báo từng nghe lén những tuyến cáp truyền dẫn thông tin, nhưng không phải lúc nào cũng có khả năng giải mã dữ liệu thu được.

Tuy nhiên, một phát hiện toán học chưa đồng nghĩa với việc có thể triển khai ngay công cụ giải mã trên quy mô lớn. Mức độ rủi ro còn phụ thuộc vào loại thuật toán và khả năng ứng dụng thực tế.

Việt Nam cần chủ động bảo vệ chủ quyền số

Tại Việt Nam, Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để phát triển đất nước, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an ninh mạng và an toàn dữ liệu.

Những tiến bộ của AI cho thấy phát triển công nghệ cần đi đôi với năng lực bảo vệ hệ thống số. Các ngân hàng, cơ quan nhà nước và doanh nghiệp cần rà soát phương thức mã hóa, xác định dữ liệu quan trọng và chuẩn bị chuyển đổi sang những tiêu chuẩn bảo mật mới khi cần thiết.

Bên cạnh ứng dụng AI, Việt Nam cần đầu tư nghiên cứu mật mã học, an ninh mạng và đào tạo nhân lực công nghệ cao để nâng cao khả năng làm chủ công nghệ chiến lược.

Trong bối cảnh các đột phá toán học có thể xuất hiện nhanh chóng, thực hiện Nghị quyết 57 không chỉ là thúc đẩy đổi mới sáng tạo mà còn là chuẩn bị năng lực bảo vệ dữ liệu, hạ tầng số và chủ quyền quốc gia trước những rủi ro công nghệ mới.