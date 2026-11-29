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Các phương thức mã hóa hiện đại dựa trên độ khó của những bài toán mà máy tính thông thường không thể giải quyết trong thời gian thực tế. Nếu AI tìm ra thuật toán giúp giải nhanh những bài toán này, nhiều hệ thống bảo mật hiện hành có thể mất khả năng bảo vệ dữ liệu.

Trước đây, máy tính lượng tử được xem là mối đe dọa lớn nhất đối với công nghệ mã hóa hiện đại. Tuy nhiên, những tiến bộ của AI trong nghiên cứu toán học đang làm dấy lên lo ngại nguy cơ này có thể xuất hiện sớm hơn dự kiến.

Trong kịch bản nghiêm trọng, các giao dịch tài chính quốc tế, thông tin tình báo, dữ liệu chính phủ và cả những thông tin được mã hóa, lưu trữ từ nhiều năm trước có thể bị truy cập trái phép.

Tuy nhiên, giới chuyên gia lưu ý một đột phá toán học không đồng nghĩa với khả năng phá mã hóa ngay lập tức. Mức độ rủi ro còn phụ thuộc vào tính khả thi của các thuật toán trong thực tế.

Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với các chính phủ, ngân hàng và doanh nghiệp trong việc rà soát hệ thống mã hóa, đầu tư nghiên cứu mật mã học và chuẩn bị chuyển đổi sang các tiêu chuẩn bảo mật mới.