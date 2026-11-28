Chủ tọa hội nghị khoa học. (Ảnh: BVCC)

Hội nghị Khoa học Bệnh phổi toàn quốc lần thứ 12-VILA 2026 diễn ra từ ngày 27 đến 29/11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội, do Hội Phổi Việt Nam phối hợp Bệnh viện Phổi Trung ương tổ chức, với chủ đề “Đột phá công nghệ quản lý bệnh phổi và kiểm soát lao trong kỷ nguyên mới”. Hội nghị dự kiến quy tụ khoảng 500 đại biểu là các nhà khoa học, chuyên gia, thầy thuốc, cán bộ y tế trong nước và quốc tế, với 256 báo cáo khoa học cùng nhiều hoạt động đào tạo, trao đổi chuyên môn và hợp tác quốc tế.

Là sự kiện khoa học thường niên có uy tín trong lĩnh vực hô hấp, VILA 2026 tiếp tục là diễn đàn kết nối tri thức, cập nhật tiến bộ mới trong chẩn đoán, điều trị và dự phòng các bệnh lý hô hấp; đồng thời thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong quản lý bệnh phổi và công tác phòng, chống lao tại Việt Nam.

Bệnh lao vẫn là thách thức đối với y tế công cộng; các bệnh hô hấp mạn tính, ung thư phổi và nhiễm trùng hô hấp tiếp tục đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với hệ thống y tế. Trong khi đó, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ và chuyển đổi số đang mở ra những khả năng mới trong dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh phổi.

Thầy thuốc ưu tú, Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II Đinh Văn Lượng, Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam phát biểu. (Ảnh: BVCC)

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thầy thuốc ưu tú, Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II Đinh Văn Lượng, Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam cho biết, chủ đề năm nay thể hiện quyết tâm của chuyên ngành trong việc chủ động tiếp cận, làm chủ và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ một cách hiệu quả, an toàn, phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Hội nghị là diễn đàn để cập nhật bằng chứng khoa học, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, thúc đẩy phối hợp đa chuyên khoa và mở rộng hợp tác quốc tế.

Theo Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II Đinh Văn Lượng, thước đo quan trọng nhất của đổi mới công nghệ chính là những lợi ích thiết thực mà công nghệ mang lại cho người bệnh. Bởi vậy, bên cạnh những lĩnh vực chuyên môn nền tảng, hội nghị quan tâm đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, y học chính xác, phát hiện và điều trị ung thư phổi giai đoạn sớm, phẫu thuật ít xâm lấn, ghép phổi và triển vọng của y học tái tạo trên cơ sở bằng chứng khoa học.

Chương trình khoa học trải rộng từ phòng, chống lao, nhiễm trùng hô hấp, hen, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), bệnh phổi mô kẽ đến ung thư phổi, phẫu thuật lồng ngực, ghép phổi, hồi sức và phục hồi chức năng hô hấp. Các nội dung chuyên môn nổi bật còn bao gồm chẩn đoán, điều trị ung thư phổi theo hướng cá thể hóa; ứng dụng liệu pháp miễn dịch, thuốc sinh học và tế bào gốc trong điều trị bệnh phổi; cập nhật phương pháp chẩn đoán hình ảnh, giải phẫu bệnh, sinh học phân tử và xét nghiệm vi sinh.

Các chuyên gia trong và ngoài nước tham dự hội nghị. (Ảnh: BVCC)

Nhiều chuyên đề chuyên sâu được triển khai như tối ưu hóa vai trò của cắt lớp vi tính ngực trong thực hành lâm sàng; ứng dụng siêu âm phổi trong chẩn đoán và điều trị; cập nhật kỹ thuật xét nghiệm phát hiện lao và lao kháng thuốc; chuẩn hóa chẩn đoán giải phẫu bệnh-sinh học phân tử; quản lý COPD, hen nặng, bệnh phổi kẽ, bệnh phổi nhiễm trùng và các bệnh lý hô hấp ở trẻ em.

Riêng chương trình đào tạo liên tục ngày 27/11 có 8 chuyên đề CME, tập trung vào thực hành và cập nhật chuyên sâu về phẫu thuật u nấm phổi Aspergilloma, siêu âm phổi, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm vi sinh lao, giải phẫu bệnh-sinh học phân tử và ngừng thở khi ngủ. Chuyên đề phẫu thuật u nấm phổi có sự tham gia chia sẻ kinh nghiệm của Tiến sĩ, Bác sĩ Satoshi Nagasaka, chuyên gia phẫu thuật lồng ngực đến từ Nhật Bản.

Trong 3 ngày, hội nghị tổ chức chương trình đào tạo liên tục, các phiên toàn thể, phiên chuyên đề, hội thảo vệ tinh, báo cáo khoa học tại hội trường và báo cáo E-Poster. Chương trình có tổng cộng 256 báo cáo khoa học; trong đó nêu cụ thể 16 báo cáo tổng quan, 136 báo cáo chuyên đề và 47 báo cáo E-Poster. Bên cạnh đó là 7 hội thảo vệ tinh và 29 nội dung đào tạo liên tục, tạo điều kiện để cán bộ y tế tiếp cận kiến thức mới, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn và nâng cao năng lực chuyên môn.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong phát hiện, chẩn đoán và kiểm soát bệnh lao tiếp tục là nội dung trọng tâm xuyên suốt VILA 2026. Các báo cáo tập trung vào tiến bộ trong xét nghiệm vi sinh, giải trình tự gene, chẩn đoán lao kháng thuốc, giám sát dịch tễ học phân tử, quản lý dữ liệu điện tử trong thử nghiệm lâm sàng và cập nhật khuyến cáo mới của Tổ chức Y tế thế giới về điều trị lao kháng thuốc.

Đáng chú ý, phiên toàn thể ngày 28/11 có báo cáo của Tiến sĩ Emily Bloss, Cố vấn cấp cao Chương trình Lao, Chương trình HIV và Lao Toàn cầu thuộc Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) tại Việt Nam, với chủ đề “Chấm dứt bệnh lao trong kỷ nguyên mới: Cập nhật từ khoa học đến thực tiễn”.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam phát biểu. (Ảnh: BVCC)

Phát biểu tại hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam đề nghị Hội Phổi Việt Nam đổi mới mô hình quản lý bệnh phổi theo hướng toàn diện, liên tục, lấy người bệnh làm trung tâm; tăng cường phối hợp đa chuyên khoa từ dự phòng, phát hiện sớm đến điều trị, phục hồi chức năng và chăm sóc lâu dài. Cùng với đó là đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, xây dựng mạng lưới nghiên cứu lâm sàng đa trung tâm, từng bước phát triển cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đưa kết quả nghiên cứu từ thực tiễn Việt Nam trở thành cơ sở cập nhật hướng dẫn thực hành và đóng góp ý kiến cho chính sách y tế.

Ông cũng nhấn mạnh yêu cầu chú trọng đào tạo liên tục, phát triển đội ngũ chuyên gia trẻ và chuyển giao kỹ thuật phù hợp với năng lực từng tuyến; mở rộng cơ hội học tập, cập nhật kiến thức và tiếp cận công nghệ mới cho cán bộ y tế tại địa phương, góp phần thu hẹp khoảng cách chất lượng khám, chữa bệnh giữa các vùng miền. Với y học tái tạo, cần khuyến khích nghiên cứu nghiêm túc, bảo đảm cơ sở khoa học, an toàn và đạo đức trước khi mở rộng ứng dụng.

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: BVCC)

Không chỉ là diễn đàn trao đổi học thuật, VILA 2026 còn hướng tới tăng cường hợp tác quốc tế, kết nối các cơ sở y tế, trường đại học, tổ chức khoa học và doanh nghiệp trong lĩnh vực y tế. Trong khuôn khổ hoạt động hợp tác trước thềm hội nghị, ngày 26/11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 37 Hùng Vương, Hà Nội, đã diễn ra lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hội Phổi Việt Nam và Hội Phẫu thuật Lồng ngực Nhật Bản, với sự phối hợp của Bệnh viện Phổi Trung ương.

Cùng với hoạt động khoa học, triển lãm trang thiết bị y tế-dược phẩm trong khuôn khổ hội nghị giới thiệu các giải pháp, công nghệ và sản phẩm phục vụ chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh phổi, tạo điều kiện để các cơ sở y tế tiếp cận tiến bộ kỹ thuật và giải pháp y tế mới.