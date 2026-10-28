Đột phá công nghệ giúp tên lửa Anthem 'rẻ mà sâu', thay đổi cuộc chơi

Startup quốc phòng Mỹ Covenant vừa chính thức trình làng tên lửa hành trình Anthem, một hệ thống tên lửa phóng từ mặt đất được thiết kế để sản xuất hàng loạt với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với tên lửa Tomahawk, đồng thời mang theo đầu đạn nặng hơn 200kg và tầm bắn ước tính vượt 1.000km.

Sự kiện này không chỉ đánh dấu sự trỗi dậy mạnh mẽ của các công ty công nghệ mới trong lĩnh vực quốc phòng mà còn mở ra khả năng lấp đầy khoảng trống nghiêm trọng về khả năng tấn công chính xác tầm sâu của Mỹ và châu Âu trước các đối thủ như Nga và Trung Quốc.

Ngày 9/9/2026, Covenant - công ty được thành lập năm 2024 bởi Michael Kaufman và Ofir Dayan, nhận được khoảng 250 triệu USD từ các quỹ đầu tư mạo hiểm trong đó có Founders Fund của Peter Thiel, chính thức thoát khỏi chế độ bí mật sau hai năm phát triển.

Anthem được giới thiệu như một tên lửa hành trình phóng từ mặt đất (ground-launched cruise missile) tập trung vào 3 yếu tố then chốt: chi phí thấp, sản xuất quy mô lớn và khả năng tấn công chính xác tầm sâu.

Công ty tuyên bố đã thực hiện hơn 200 chuyến bay thử nghiệm kể từ chuyến bay đầu tiên vào tháng 8/2025, bao gồm các cuộc thử nghiệm cùng quân đội Mỹ cả trong nước lẫn ở nước ngoài.

Lục quân Mỹ đang thử nghiệm tên lửa hành trình tầm xa Anthem thiết kế cho sản xuất hàng loạt. Ảnh: twz.com

Đan Mạch đã trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên công bố lựa chọn tên lửa Anthem trong gói trang bị tấn công tầm xa, trong khi Đức cũng đang đàm phán và sản xuất tại nhà máy Leipzig dự kiến khởi động từ đầu năm 2027.

Về mặt công nghệ, tên lửa Anthem sử dụng cấu hình đẩy hỗn hợp điển hình nhưng được tối ưu hóa cho sản xuất hàng loạt.

Tên lửa Anthem khởi động bằng động cơ tên lửa nhiên liệu rắn để đạt tốc độ và độ cao cần thiết ngay sau khi rời bệ phóng mặt đất, sau đó chuyển sang động cơ phản lực chạy bằng nhiên liệu nặng (heavy-fuel jet engine) cho giai đoạn bay hành trình dài.

Thiết kế này cho phép duy trì tốc độ cận âm ổn định trong thời gian dài, kết hợp với thân hình trụ và cánh gấp giúp dễ bảo quản, vận chuyển và phóng từ các bệ phóng di động.

Phần lớn linh kiện được lấy từ nguồn thương mại sẵn có, giúp giảm đáng kể chi phí và thời gian sản xuất so với các hệ thống truyền thống vốn phụ thuộc vào chuỗi cung ứng chuyên dụng phức tạp.

Tên lửa hành trình Anthem tại Tan-Tan, Morocco vào ngày 6/8/2026. Ảnh: Đại úy Jordan Beagle/Lục quân Mỹ/twz.com

Thông số kỹ thuật nổi bật nhất của tên lửa Anthem là khả năng mang tải trọng nặng hơn 200kg, một con số đáng chú ý đối với dòng tên lửa chi phí thấp, vì nhiều đối thủ trong phân khúc tương tự chỉ mang khoảng 45-100kg.

Một số nguồn ước tính đầu đạn có thể lên tới 250kg. Tầm bắn chưa được công bố chính thức, nhưng các báo cáo độc lập đưa ra con số khoảng 1.000 đến 1.500km, với một số nguồn cụ thể đề cập khoảng 1.207km.

Mức giá mục tiêu ở ngưỡng mid-six figures (khoảng nửa triệu USD mỗi quả khi sản xuất hàng loạt) khiến tên lửa Anthem trở nên cạnh tranh mạnh so với tên lửa Tomahawk có giá hàng triệu USD và tốc độ sản xuất chậm.

Việc kết hợp tải trọng (payload) nặng với tầm xa tương đối và giá thành thấp tạo ra lợi thế “bão hòa” mục tiêu: quân đội có thể phóng số lượng lớn để áp đảo hệ thống phòng không đối phương thay vì dựa vào từng quả tên lửa đắt tiền và khan hiếm.

Tên lửa Anthem đại diện cho triết lý thiết kế mới trong ngành công nghiệp quốc phòng phương Tây: ưu tiên khả năng sản xuất quy mô công nghiệp hơn là hiệu suất tuyệt đối.

Tên lửa Anthem. Ảnh: twz.com

Trong khi tên lửa Tomahawk hay tên lửa JASSM-ER tập trung vào độ chính xác cao, khả năng tàng hình và tầm xa tối đa, tên lửa Anthem đánh đổi một phần những yếu tố đó để đạt được tốc độ sản xuất có thể lên tới hàng nghìn quả mỗi năm tại các nhà máy ở Texas, Đức và Israel.

Công ty đặt mục tiêu sản xuất 1.000 quả trong năm đầu và hướng tới 5.000 quả mỗi năm từ năm 2028 tại mỗi cơ sở lớn.

Việc sử dụng linh kiện thương mại giúp giảm rủi ro chuỗi cung ứng nhưng cũng đặt ra câu hỏi về độ tin cậy lâu dài và khả năng chống nhiễu trong môi trường chiến tranh điện tử cường độ cao.

Các chi tiết về hệ thống dẫn đường, đầu dò tìm kiếm mục tiêu và khả năng “hợp tác” giữa các quả tên lửa vẫn được giữ kín, chỉ có gợi ý về tính năng homing (tự dẫn đường) phối hợp.

Từ góc độ chiến lược, tên lửa Anthem xuất hiện đúng thời điểm phương Tây nhận ra khoảng trống nghiêm trọng về kho dự trữ tên lửa tấn công tầm sâu sau các cuộc xung đột gần đây.

Tên lửa Anthem. Ảnh: Covenant/missilematters.substack.com

Nó được định vị để bổ trợ chứ không thay thế các hệ thống cao cấp, đặc biệt phù hợp với kịch bản châu Âu đối đầu Nga hoặc khu vực Thái Bình Dương.

Việc sản xuất tại Đức với phần lớn linh kiện châu Âu cũng giúp giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng xuyên Đại Tây Dương và đáp ứng nhu cầu tăng cường khả năng tự chủ quốc phòng của các nước NATO.

Tuy nhiên, vì chưa trải qua chiến đấu thực tế, hiệu quả thực địa của tên lửa Anthem vẫn là ẩn số. Độ chính xác, khả năng xuyên thủng phòng không hiện đại và tỷ lệ thành công trong điều kiện bị nhiễu sóng vẫn cần được kiểm chứng thêm qua các cuộc thử nghiệm và triển khai thực tế sắp tới.

Sự ra đời của tên lửa Anthem phản ánh xu hướng rõ rệt: các startup công nghệ đang thách thức các ông lớn quốc phòng bằng cách áp dụng tư duy sản xuất phần mềm và phần cứng quy mô lớn vào vũ khí.

Nếu Covenant thực hiện đúng cam kết về chi phí và sản lượng, tên lửa hành trình Anthem có thể trở thành công cụ quan trọng giúp các quốc gia phương Tây xây dựng kho dự trữ tấn công tầm sâu đủ lớn để duy trì răn đe trong xung đột kéo dài.

Trong bối cảnh ngày càng căng thẳng, tên lửa Anthem không chỉ là một sản phẩm vũ khí mới mà còn là tín hiệu cho thấy cuộc đua về khả năng sản xuất hàng loạt đang trở thành yếu tố quyết định sức mạnh quân sự hiện đại.

(Theo defensescoop.com, twz.com, calcalistech.com, missilematters.substack.com, nextgendefense.com, defensenews.com, quwa.org)