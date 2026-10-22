Đột phá chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân

Trung tâm thông tin chỉ huy điều hành 114, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 26-NQ/ĐUCA ngày 30/6/2025 của Đảng ủy Công an Trung ương; cùng các kế hoạch chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Công an tỉnh Sơn La, cấp ủy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng tới 100% cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị.

Đại tá Nguyễn Khắc Ngọc, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh, cho biết: Chuyển đổi số được Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị xác định là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, đơn vị đã nhanh chóng cụ thể hóa các mục tiêu bằng danh mục nhiệm vụ, lộ trình rõ ràng, gắn trách nhiệm của người đứng đầu từng đội nghiệp vụ với kết quả thực hiện. Sự quyết liệt trong khâu chỉ đạo điều hành tạo ra làn gió mới, nâng cao tinh thần trách nhiệm và tính chủ động của từng cán bộ, chiến sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh hướng dẫn sinh viên cài đặt App Báo cháy 114

Một trong những điểm sáng nổi bật trong công tác chuyển đổi số của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sơn La là công tác cải cách thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Đơn vị đã niêm yết, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần đối với 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an. Đồng thời, thông báo rộng rãi trên trang Thông tin điện tử Công an tỉnh, các trang mạng xã hội chính thống và gửi văn bản trực tiếp đến các cơ quan, doanh nghiệp.

Làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, trong 9 tháng năm 2026, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an so với hồ sơ tiếp nhận trực tiếp đạt 100%. Đơn vị tiếp nhận 72 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; trong đó đã giải quyết trước hạn và đúng hạn 70 hồ sơ, đạt 100% số hồ sơ đến hạn, không có hồ sơ quá hạn, 2 hồ sơ còn lại đang trong thời hạn giải quyết theo quy định.

Bên cạnh đó, tỷ lệ cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử đạt 100%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 100%. Đơn vị còn thực hiện số hóa 70/70 kết quả giải quyết thủ tục hành chính lên phần mềm chuyên ngành của Bộ Công an, đồng thời, thực hiện số hóa 100% văn bản đi, văn bản đến theo đúng chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh. Tinh thần phục vụ vì nhân dân, giải quyết công việc công khai, minh bạch, nhanh chóng, được các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân đánh giá cao.

Các đội thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH được kết nối mạng và Internet phục vụ công tác nghiệp vụ.

Song song với việc phục vụ người dân, công tác chuyển đổi số phục vụ quản trị nội bộ được triển khai mạnh mẽ. Đến nay, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã xử lý 100% văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường điện tử, trừ các văn bản thuộc phạm vi bí mật nhà nước hoặc pháp luật có quy định khác. Việc vận hành hiệu quả hệ thống quản lý văn bản và điều hành, kết hợp ký số văn bản đi đã rút ngắn thời gian xử lý, tiết kiệm chi phí hành chính và nâng cao hiệu quả công tác. Các hệ thống phần mềm nghiệp vụ dùng chung, như: Xử lý vi phạm hành chính; nghiệp vụ cơ bản Cảnh sát và hồ sơ nghiệp vụ; quản lý số liệu công nghệ thông tin... được duy trì, cập nhật và khai thác tối đa hiệu quả, bảo đảm tính chính xác, kịp thời, bảo mật thông tin theo quy chuẩn của Bộ Công an.

Xác định việc ứng dụng công nghệ vào công tác báo cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là yêu cầu cấp thiết, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã chủ động tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh trình UBND tỉnh ban hành Công văn số 1379/UBND-NC về triển khai lắp đặt hệ thống truyền tin báo cháy; đồng thời, ban hành 7 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn quan trọng nhằm triển khai đợt cao điểm trang bị, kết nối thiết bị truyền tin báo cháy với Hệ thống cơ sở dữ liệu về PCCC và CNCH. Ngoài ra, trong 9 tháng qua, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã vận động, hướng dẫn 3.189 cơ sở hoàn thành việc trang bị và kết nối thiết bị truyền tin báo sự cố. Kết quả đó, chính là tiền đề vững chắc nâng cao khả năng ứng phó, “đáp ứng giờ vàng” khi có cháy, nổ xảy ra, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Những kết quả toàn diện trong công tác chuyển đổi số của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã thể hiện tinh thần chủ động, vượt khó của lực lượng Công an nhân dân, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu xây dựng chính phủ số, xã hội số của tỉnh nhà.

Phát huy những thành tích đã đạt được, thời gian tới, cấp ủy, lãnh đạo và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số toàn diện; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành; nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và hiệu quả công tác nghiệp vụ; nỗ lực giữ vững an ninh, trật tự, an toàn PCCC, góp phần xây dựng tỉnh Sơn La phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.