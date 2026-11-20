Nhiều chính sách mới về lương, phụ cấp, hỗ trợ nghề nghiệp được áp dụng cho nhà giáo trong năm 2026. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Năm 2026, nhà giáo được áp dụng nhiều chính sách mới về tiền lương, phụ cấp, hỗ trợ nghề nghiệp và nghỉ hưu. Lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng, phụ cấp ưu đãi nghề cao nhất 80%, trong khi giáo viên mầm non có thể nghỉ hưu sớm tối đa 5 năm nếu đáp ứng điều kiện.

Luật Nhà giáo có hiệu lực từ đầu năm cùng các văn bản hướng dẫn cũng tạo thêm cơ sở pháp lý về chế độ đãi ngộ, hỗ trợ và phát triển đội ngũ.

Lương cơ sở tăng, phụ cấp ưu đãi nghề cao nhất 80%

Từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng theo Nghị định 161/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Mức mới tăng 190.000 đồng so với mức 2,34 triệu đồng trước đó.

Với giáo viên là viên chức tại các cơ sở giáo dục công lập, lương cơ sở là căn cứ tính tiền lương theo hệ số, một số khoản phụ cấp và chế độ liên quan. Việc điều chỉnh cũng tác động đến các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở, tùy quy định cụ thể.

Bên cạnh đó, giáo viên được áp dụng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề mới theo Nghị định 182/2026/NĐ-CP. Mức phụ cấp dao động từ 20-80%, tùy đối tượng, cấp học, loại hình cơ sở giáo dục, tính chất công việc và địa bàn công tác.

Theo quy định, giáo viên mầm non và tiểu học hưởng mức phụ cấp 45%, giáo viên THCS, THPT và một số nhóm nhà giáo khác hưởng mức 40%. Một số nhà giáo công tác tại địa bàn đặc thù hoặc cơ sở giáo dục chuyên biệt hưởng mức cao hơn.

Mức 60% áp dụng đối với một số giáo viên mầm non, tiểu học tại địa bàn thuộc diện quy định; nhà giáo tại trường năng khiếu thể dục thể thao, trường năng khiếu nghệ thuật và trường phổ thông dân tộc bán trú.

Mức 70% hoặc 80% dành cho nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thuộc các nhóm và điều kiện cụ thể. Trong đó, mức cao nhất 80% không áp dụng đại trà mà dành cho nhà giáo tại một số trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông nội trú, trường THPT chuyên, trường dự bị đại học, cơ sở giáo dục dành cho người khuyết tật và một số trường tại địa bàn đặc biệt khó khăn.

Ngoài lương và phụ cấp, Luật Nhà giáo quy định trợ cấp theo tính chất công việc, theo vùng và các chính sách đãi ngộ khác. Nhà giáo công tác tại cấp học mầm non, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn, trường chuyên biệt, giáo dục hòa nhập hoặc một số ngành nghề đặc thù được hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp cao hơn.

Giáo viên được tăng lương cơ sở, nhận phụ cấp ưu đãi nghề lên đến 80%. Ảnh minh họa: Hoài Bảo.

Thêm chính sách hỗ trợ nhà giáo

Ngoài chế độ tiền lương, phụ cấp, Luật Nhà giáo quy định các chính sách hỗ trợ nhằm bảo đảm điều kiện làm việc, sức khỏe và phát triển nghề nghiệp của đội ngũ.

Theo Điều 24 Luật Nhà giáo, các chính sách hỗ trợ bao gồm trợ cấp theo tính chất công việc, theo vùng; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng; chăm sóc sức khỏe định kỳ, sức khỏe nghề nghiệp và phụ cấp lưu động đối với nhà giáo làm công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục, biệt phái, dạy tăng cường, dạy liên trường hoặc dạy tại các điểm trường.

Các chính sách này hướng đến giáo viên phải di chuyển giữa nhiều cơ sở, làm việc tại điểm trường xa, tham gia phổ cập giáo dục hoặc thực hiện nhiệm vụ ở địa bàn có điều kiện sinh hoạt, công tác khó khăn.

Nhà giáo công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn còn được hỗ trợ về chỗ ở.

Theo đó, nhà giáo có thể thuê nhà ở công vụ hoặc bố trí chỗ ở tập thể. Trường hợp không bố trí được, nhà giáo được hỗ trợ tiền thuê nhà theo mức hỗ trợ thuê nhà ở công vụ quy định.

Nhà giáo làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn cũng được hỗ trợ thanh toán tiền tàu xe trong thời gian công tác, cùng các khoản phụ cấp, trợ cấp theo đối tượng.

Cùng với đó, Nghị định 93/2026/NĐ-CP quy định nhà giáo được cử đi đào tạo, bồi dưỡng sẽ hưởng nguyên lương, phụ cấp nếu có và các chế độ khác theo quy định. Thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng tính vào thời gian công tác liên tục.

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng do Nhà nước hỗ trợ. Cơ sở giáo dục cũng được khuyến khích sử dụng quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và các nguồn thu hợp pháp để hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng thường xuyên cho nhà giáo.

Nghị định 93/2026/NĐ-CP cũng quy định nhà giáo tại cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và trường chuyên biệt có thời gian nghỉ hè hàng năm 8 tuần, bao gồm nghỉ phép hàng năm.

Giáo viên tại cơ sở giáo dục thường xuyên nghỉ hè tối thiểu 4 tuần, tối đa 8 tuần; nhà giáo tại trường dự bị đại học nghỉ 8 tuần. Trong thời gian nghỉ hè, nhà giáo được hưởng nguyên lương và phụ cấp theo quy định. Ngoài nghỉ hè, nhà giáo được nghỉ lễ, Tết và các ngày nghỉ khác theo Bộ luật Lao động.

Ngành giáo dục áp dụng chính sách thu hút nhà giáo có trình độ cao. Ảnh minh họa: Khương Nguyễn.

Thu hút, trọng dụng nhà giáo có trình độ cao

Luật Nhà giáo cũng quy định chính sách thu hút, trọng dụng đối với người có trình độ cao, tài năng, năng khiếu đặc biệt, kỹ năng nghề cao; người đến làm việc tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn và nhà giáo làm nhiệm vụ trong một số lĩnh vực trọng yếu, thiết yếu.

Các chính sách có thể bao gồm ưu tiên tuyển dụng, tiếp nhận; tiền lương, phụ cấp; đào tạo, bồi dưỡng; quy hoạch, bổ nhiệm; điều kiện làm việc, trang thiết bị và phúc lợi.

Năm 2026, các quy định về tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển, bổ nhiệm chức danh và xếp lương nhà giáo cũng được hướng dẫn theo Luật Nhà giáo.

Theo Nghị định 93/2026/NĐ-CP và các thông tư về chức danh, chuẩn nghề nghiệp nhà giáo, việc bổ nhiệm chức danh, xếp lương được thực hiện căn cứ vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh và trình độ của nhà giáo. Bộ GD&ĐT cũng hướng dẫn các địa phương sắp xếp, bố trí đội ngũ trong quá trình tổ chức lại cơ sở giáo dục.

Nhà giáo được tuyển dụng, tiếp nhận hoặc thay đổi vị trí việc làm trước thời điểm các thông tư về chuẩn nghề nghiệp có hiệu lực không phải đáp ứng ngay tiêu chuẩn chứng chỉ mới.