Đột phá cải cách hành chính từ những cách làm sáng tạo

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nghĩa Hưng tận tình hướng dẫn người dân khi đến giải quyết thủ tục, hồ sơ.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nghĩa Hưng, không khí làm việc luôn khẩn trương, nền nếp. Cán bộ, công chức chủ động hướng dẫn, hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các TTHC nhanh chóng, thuận tiện. Đáng chú ý, không chỉ nâng cao chất lượng phục vụ, địa phương còn có nhiều cách làm sáng tạo nhằm đưa dịch vụ công đến gần hơn với người dân.

Nổi bật là ba mô hình: “Chuyến xe lưu động”, “Ngày thứ Sáu không hẹn” và “Hỗ trợ thủ tục cho người yếu thế”. Trong đó, mô hình “Chuyến xe lưu động” được triển khai từ năm 2025, tiếp tục phát huy hiệu quả trong năm 2026; hai mô hình còn lại được triển khai trong năm 2026, góp phần đổi mới phương thức phục vụ của chính quyền cơ sở.

Đối với mô hình “Chuyến xe lưu động”, xã thành lập tổ công tác với sự tham gia của cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công và công chức các lĩnh vực chuyên môn như kinh tế, đất đai, môi trường, tư pháp - hộ tịch... do đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã làm Tổ trưởng. Thay vì để người dân phải đến trụ sở, tổ công tác trực tiếp xuống các thôn để tuyên truyền, hướng dẫn, tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết TTHC.

Đến nay, địa phương đã tổ chức 6 chuyến xe lưu động tại các thôn, hỗ trợ người dân thực hiện nhiều thủ tục liên quan đến đất đai, hộ tịch, chính sách người có công, chứng thực giấy tờ và hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đặc biệt, thông qua các mô hình hỗ trợ, đã có trên 300 lượt người yếu thế, gồm người cao tuổi, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn trong việc đi lại được cán bộ, công chức hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết TTHC.

Mô hình Chuyến xe lưu động hỗ trợ người dân thôn Nghĩa Thái và các thôn lân cận.

Cùng với đó, mô hình “Ngày thứ Sáu không hẹn” hướng tới nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, chủ động rà soát, đẩy nhanh tiến độ xử lý các hồ sơ, hạn chế tối đa việc người dân phải đi lại nhiều lần. Theo đó, đối với hồ sơ bảo đảm đầy đủ, hợp lệ và được nộp trong buổi sáng ngày thứ Sáu, người dân được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả ngay trong ngày, thay vì phải chờ đến thời hạn ghi trên giấy hẹn.

Đối với hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đáp ứng yêu cầu, công chức trực tiếp hướng dẫn người dân bổ sung, hoàn thiện ngay từ đầu, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật.

Ông Hoàng Văn Việt, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nghĩa Hưng cho biết: “Các mô hình trên xuất phát từ yêu cầu thực tiễn sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Khối lượng công việc lớn, phạm vi phục vụ rộng, trong khi nhiều người dân, nhất là người cao tuổi, người có sức khỏe yếu gặp khó khăn khi đến Trung tâm thực hiện TTHC. Để đáp ứng nhu cầu giải quyết công việc, đội ngũ cán bộ, công chức cũng phát huy tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng làm việc ngoài giờ kể cả ngày nghỉ".

Sự chuyển biến trong phong cách phục vụ được thể hiện rõ qua những đánh giá tích cực từ người dân. Ông Nguyễn Văn Quy, xóm Phúc An, xã Nghĩa Hưng chia sẻ: “Hôm nay tôi đến làm thủ tục chứng thực giấy tờ cho cháu thuộc diện hộ cận nghèo. Khi đến đây, các cán bộ đã hướng dẫn tận tình, niềm nở, giúp tôi nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ”.

Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận trên 5.500 hồ sơ, 100% được tiếp nhận trực tuyến; tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99,98%. Công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đạt 100%. Những kết quả đó góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, tạo chuyển biến tích cực trong công tác CCHC của địa phương. Năm 2025, chỉ số CCHC của xã Nghĩa Hưng xếp thứ 14, chỉ số chuyển đổi số xếp thứ 3 toàn tỉnh.

Những cách làm sáng tạo của xã Nghĩa Hưng đã góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân.

Theo ông Đoàn Văn Tý, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hưng, để đạt được những kết quả trên, địa phương xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và từng cán bộ, công chức. Cùng với việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phân công rõ người, rõ việc, xã chú trọng xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính và khuyến khích các sáng kiến xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân.

Không chỉ tại Nghĩa Hưng, nhiều mô hình sáng tạo trong giải quyết TTHC cũng đang được triển khai hiệu quả tại phường Nam Hoa Lư. Tiêu biểu là mô hình “Tư vấn trước giờ mở cửa”. Với mô hình này, cán bộ, công chức chủ động đón tiếp, kiểm tra thành phần hồ sơ, tư vấn và hướng dẫn người dân trước giờ làm việc chính thức. Nhờ đó, các hồ sơ đủ điều kiện có thể được tiếp nhận ngay khi Trung tâm mở cửa, những trường hợp thiếu giấy tờ được hướng dẫn bổ sung kịp thời, hạn chế tình trạng phải chờ đợi hoặc đi lại nhiều lần.

Chỉ trong thời gian từ ngày 3/8 đến 15/9/2026, mô hình đã hỗ trợ trực tiếp 684 lượt người; trong đó có 518 hồ sơ đủ điều kiện được nộp ngay khi mở cửa, 32 hồ sơ được tư vấn bổ sung, hoàn thiện; đồng thời hướng dẫn 62 trường hợp đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID.

Mô hình “Tư vấn trước giờ mở cửa” góp phần tiết kiệm thời gian cho người dân.

Song song với việc đổi mới cách thức tiếp đón, Trung tâm còn tổ chức các đợt tiếp nhận, giải quyết TTHC lưu động tại khu dân cư. Trong 9 tháng đầu năm 2026, hoạt động này đã được triển khai tại các nhà văn hóa trên địa bàn, tiếp hơn 250 lượt người và hỗ trợ trên 150 lượt người thực hiện các thủ tục về chứng thực, hộ tịch, đất đai...

Đặc biệt, Trung tâm đã thành lập 14 tổ xung kích xuống địa bàn các tổ dân phố, hỗ trợ thực hiện thủ tục chứng thực ủy quyền nhận trợ cấp qua tài khoản, ủy quyền lĩnh lương hưu. Kết quả đã chứng thực cho 745 trường hợp, trong đó chú trọng hỗ trợ tại nhà đối với người cao tuổi, người khuyết tật, người ốm đau không thể đi lại.

Ông Hoàng Ngọc Khuyến, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Nam Hoa Lư cho biết: “Việc triển khai các mô hình sáng tạo nhằm thay đổi cách thức phục vụ theo hướng chủ động, linh hoạt, giảm thời gian chờ đợi và tạo thuận lợi tối đa cho người dân. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, chúng tôi chú trọng đưa dịch vụ công đến khu dân cư, tăng cường hỗ trợ những trường hợp gặp khó khăn và từng bước ứng dụng công nghệ số trong hoạt động chuyên môn”.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, trong 9 tháng đầu năm 2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Nam Hoa Lư đã tiếp nhận 13.467 hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 99,68%.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Nam Hoa Lư đến tận nhà hỗ trợ người dân giải quyết TTHC.

Những cách làm sáng tạo tại cơ sở đang góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác CCHC trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, nhất là trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu giải quyết công việc nhanh chóng, thông suốt, hiệu quả ngày càng cao.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong quý III/2026, tỉnh Ninh Bình tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp CCHC với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả”.

Tỉnh đã ban hành 82 văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2026; tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp, tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số. Đến hết quý III/2026, toàn tỉnh đã hoàn thành 30/42 nhiệm vụ, đạt 71,4% kế hoạch CCHC năm 2026.

Cùng với những sáng kiến hỗ trợ người dân tại cơ sở, tỉnh tiếp tục duy trì, mở rộng mô hình Trạm dịch vụ công số tích hợp trí tuệ nhân tạo (Kiosk thông minh) tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh và cấp xã. Mô hình hỗ trợ nhận diện giấy tờ, cấp bản sao điện tử, góp phần rút ngắn thời gian xử lý và giảm thời gian chờ đợi.

Bên cạnh đó, tỉnh triển khai thử nghiệm Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) và ứng dụng Công dân số NinhBinh-S tại một số sở, ban, ngành và 13 xã, phường; xây dựng mô hình điểm Tổ công nghệ số cộng đồng, điểm hỗ trợ chuyển đổi số, hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

Sự kết hợp giữa đổi mới phương thức phục vụ trực tiếp và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số đã góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC. Trong quý III/2026, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận gần 460 nghìn hồ sơ, giải quyết trên 442 nghìn hồ sơ; trong đó tỷ lệ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 99,15%.

Tuy nhiên, quá trình triển khai CCHC vẫn còn những khó khăn như khối lượng công việc lớn, hạ tầng kỹ thuật và các hệ thống dữ liệu chưa thực sự đồng bộ; một bộ phận người dân, nhất là người cao tuổi còn hạn chế về kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Điều đó đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, hoàn thiện hạ tầng số và nhân rộng những mô hình hỗ trợ phù hợp với đặc điểm từng địa bàn.

Phát huy những kết quả đạt được, tỉnh Ninh Bình tiếp tục đẩy mạnh CCHC gắn với chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Qua đó, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.