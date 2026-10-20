Đột phá cải cách hành chính từ mô hình mang dịch vụ công đến 'nơi trẻ chào đời'

Từ “người dân tìm đến cơ quan công quyền” đến phục vụ theo “vòng đời”

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của các gia đình, sự ra đời của một em bé luôn mở đầu cho hành trình mới với niềm vui lớn đi kèm nhiều trách nhiệm hành chính. Bên cạnh việc chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé, các bậc cha mẹ phải nhanh chóng thực hiện những thủ tục thiết yếu như đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu để bảo đảm đầy đủ quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ.

Truyền thống trước đây đòi hỏi người thân của sản phụ tự tìm hiểu quy trình, chuẩn bị hồ sơ, di chuyển qua lại giữa nhiều cơ quan hành chính. Hiểu được gánh nặng đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội đã chủ trì, phối hợp Bệnh viện Phụ sản Hà Nội triển khai thí điểm mô hình hỗ trợ thủ tục đăng ký khai sinh trực tiếp ngay tại sảnh A của Bệnh viện.

Người dân sử dụng dịch vụ Quầy hỗ trợ đăng ký khai sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ảnh: Linh Chi

Theo Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội Phan Văn Phúc, mô hình cụ thể hóa nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công theo “vòng đời”, nhóm sự kiện của người dân theo hướng chủ động, cá nhân hóa. Thay vì chờ đợi người dân đến cửa công sở, đội ngũ cán bộ trực tiếp túc trực tại cơ sở y tế để hướng dẫn kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến trong thời gian sản phụ lưu trú sau sinh. Điều này giúp giảm thiểu tối đa thời gian, công sức đi lại, đặc biệt giảm áp lực lớn cho các sản phụ cần nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe.

Triển khai thí điểm trong 3 tháng cuối năm 2026, theo Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, chỉ tính sau tuần đầu thực hiện, mô hình tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã gặt hái những trái ngọt đầu tiên với các số liệu đáng khích lệ: Tổng số tiếp nhận 60 hồ sơ đăng ký khai sinh, trong đó đã giải quyết xong 20 hồ sơ (chiếm 33,33%), trao giấy khai sinh kịp thời cho các gia đình sản phụ như chị Hà Minh Phương, chị Đặng Thị Hồng...; còn lại sơ đang được xử lý, không ghi nhận bất kỳ hồ sơ chậm trễ nào chưa có kết quả.

Điểm đặc biệt của mô hình là khả năng phá vỡ rào cản địa giới hành chính. Các hồ sơ tiếp nhận tại bệnh viện được điều phối ngay trong ngày về UBND nhiều xã, phường khác nhau trên địa bàn thành phố - từ các khu vực lân cận như phường Láng, Ngọc Hà, Giảng Võ, Xuân Đỉnh, Hoàng Mai cho đến những nơi xa hơn như xã Thường Tín, An Khánh, Sóc Sơn, Gia Lâm, Phú Xuyên... Thành công này minh chứng cho tính tiện ích vượt trội, phục vụ hiệu quả cho cả người dân ngoại tỉnh hoặc cư trú xa khu vực trung tâm đến sinh con.

Chia sẻ với phóng viên về trải nghiệm làm thủ tục đăng ký khai sinh cho con thứ hai vừa chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, anh Nguyễn Quang Hưng, trú tại tổ dân phố số 16, phường Láng, Hà Nội, cho biết so với lần làm thủ tục cho con đầu, lần này anh cảm thấy thuận tiện hơn rõ rệt.

"Trước đây, tôi phải đến UBND phường thực hiện thủ tục trực tiếp, mất khoảng nửa ngày làm việc. Song, với mô hình mới này, thời gian thực hiện thủ tục cho con thứ hai chỉ khoảng 15 phút. Với việc thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh ngay tại bệnh viện, người dân được cán bộ hướng dẫn nhiệt tình, đặc biệt tiết kiệm đáng kể thời gian và giảm bớt các bước đi lại, giúp tạo thuận lợi cho gia đình trong những ngày đầu chăm sóc trẻ sơ sinh”, anh Nguyễn Quang Hưng bày tỏ.

Tuần đầu triển khai, mô hình tiếp nhận 60 hồ sơ đăng ký khai sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ảnh: PV

Không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ

Bên cạnh những kết quả tích cực, quá trình vận hành bước đầu cũng thể hiện một số khó khăn cần tiếp tục khắc phục, chủ yếu liên quan việc phối hợp với đầu mối xử lý hồ sơ tại một số địa phương và tính ổn định của tài khoản trên hệ thống tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Theo lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, những vấn đề này cần được rà soát, xử lý nhằm bảo đảm hồ sơ được tiếp nhận, chuyển xử lý, giải quyết thông suốt, hạn chế phát sinh vướng mắc ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dân.

Trong thời gian tới, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi tình hình vận hành, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn về quy trình phối hợp và kỹ thuật hệ thống. Đồng thời, tăng cường thông tin, hướng dẫn để các gia đình biết và sử dụng tiện ích này.

Có thể thấy sự thành công bước đầu của "Quầy hỗ trợ đăng ký khai sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội" là minh chứng sinh động cho tinh thần quyết tâm đổi mới, lấy người dân làm trung tâm phục vụ của chính quyền Thủ đô, đưa chuyển đổi số đi vào từng ngóc ngách đời sống xã hội.

Kết quả này là cơ sở thực tiễn để thành phố đánh giá hiệu quả mô hình cung cấp dịch vụ công “không khoảng cách”, tiền đề quan trọng cho việc nghiên cứu hoàn thiện phương thức tổ chức, hướng tới khả năng nhân rộng mô hình ra các bệnh viện, cơ sở y tế phù hợp khác trên toàn địa bàn khi đáp ứng đầy đủ điều kiện cần thiết.