Đột nhập nhà kho AEON, trộm cáp điện bán hơn 300 triệu đồng

Ngày 16/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ninh thông tin, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Văn Vinh (SN 1993, trú tại xã Văn Kiều, tỉnh Nghệ An), công nhân Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng DENKITO Việt Nam, về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 3 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đối tượng trộm cáp điện tại cơ quan Công an.

Trước đây, Vinh được công ty giao thi công điện tại công trình AEON Quảng Ninh ở phường Bãi Cháy. Tháng 5/2026, Vinh được điều chuyển đến công trình AEON tại Thanh Hóa.

Do thiếu tiền chi tiêu cá nhân, chiều 9/8/2026, Vinh gọi taxi từ Thanh Hóa ra Quảng Ninh. Trên đường đi, đối tượng mua một chiếc kìm cắt cáp điện cùng một số vật dụng.

Khoảng 22h30 cùng ngày, Vinh đến phường Bãi Cháy, đi vòng ra phía sau nhà kho công trình AEON rồi lách qua khe hở sát mặt đất để đột nhập khu vực chứa dây cáp điện. Tại đây, Vinh dùng chiếc kìm đã chuẩn bị để cắt trộm nhiều loại cáp điện.

Sau khi gây án, Vinh thay quần áo, gọi taxi trở về Thanh Hóa. Trên đường đi, đối tượng bán toàn bộ số cáp điện trộm cắp, thu lời hơn 300 triệu đồng. Số tiền này được Vinh dùng thanh toán tiền taxi, đưa cho vợ, chi tiêu cá nhân và trả nợ.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.