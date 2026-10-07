Đột nhập cuộc thi 'Game of Thrones' phiên bản Nga: Uống nước trong bồn cầu tranh 100.000 rúp

Một chi nhánh của Domix – thương hiệu nổi tiếng chuyên kinh doanh thiết bị vệ sinh, nhà bếp và vật liệu xây dựng tại Nga – vừa trở thành tâm điểm chú ý khi tổ chức một chương trình khuyến mãi theo cách không ai ngờ tới tại thành phố Stavropol.

Nhằm quảng bá cho các dòng sản phẩm bồn cầu và thiết bị phòng tắm mới ra mắt, ban tổ chức của Domix đã nghĩ ra một thử thách độc dị mang tên "Game of Thrones". Để chứng minh tính sáng tạo và thu hút sự chú ý đến showroom của hãng, thử thách yêu cầu các thí sinh dùng ống hút kích thước lớn để uống hết loại "nước giải khát có ga không cồn" được đổ sẵn bên trong những chiếc bồn cầu mới tinh vừa rút từ kho trưng bày của công ty. Người nào uống xong nhanh nhất sẽ giành chiến thắng.

Hàng chục người đã đăng ký tham gia thử thách này với mong muốn giành được giải thưởng 100.000 rúp (khoảng 1.276 USD). Các thí sinh được chia thành từng nhóm 7 người thi đấu vòng tròn, người uống nhanh nhất mỗi nhóm sẽ giành vé bước tiếp vào vòng trong.

Các thí sinh tham gia. Ảnh: Oddity central↵

Đến giai đoạn hai, 7 người xuất sắc nhất từ vòng đầu tiếp tục bước vào thử thách "ghế nóng": Ngồi trên nắp bồn cầu đóng kín càng lâu càng tốt. Người cuối cùng trụ lại mà không rời đi sẽ trở thành nhà vô địch chung cuộc.

Trận tranh tài kéo dài tới 10 tiếng đồng hồ vô cùng căng thẳng. Dù trải qua thời gian dài phải kìm nén nhu cầu sinh lý, chỉ có đúng 2 thí sinh chấp nhận bỏ cuộc, những người còn lại vẫn kiên trì bám trụ đến phút cuối cùng.

Ngay sau khi được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, thông tin về cuộc thi kỳ quặc này đã lập tức thu hút sự chú ý lớn từ công chúng. Bên cạnh những ý kiến coi đây là trò giải trí vô hại, đa số cộng đồng mạng lại buông lời chỉ trích gay gắt, cho rằng đây là chiêu trò quảng cáo phản cảm và thiếu tôn trọng người tham gia.