Đột nhập cơ ngơi 8.000m² ẩn mình ở ngoại ô của nữ NSND 8X

Phạm Phương Thảo (SN 1982) là giọng ca quen thuộc với khán giả yêu thích dòng nhạc dân gian và trữ tình. Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, “người đẹp xứ Nghệ” xây dựng được chỗ đứng vững chắc trong làng nhạc Việt với nhiều ca khúc được đông đảo khán giả yêu mến. Năm 2023, cô được phong tặng danh hiệu NSND ở tuổi 41, trở thành một trong những nữ nghệ sĩ trẻ nhất được trao tặng danh hiệu cao quý này.

NSND Phạm Phương Thảo là giọng ca quen thuộc với khán giả yêu thích dòng nhạc dân gian và trữ tình. Ảnh: FBNV↵

Bên cạnh sự nghiệp nhiều dấu ấn, Phạm Phương Thảo còn khiến công chúng trầm trồ khi hé lộ cơ ngơi rộng tới 8.000m² tại ngoại ô Hà Nội. Không chỉ sở hữu khuôn viên xanh mướt, cảnh quan công phu, nơi đây còn có không gian sống sang trọng với từng góc nhỏ đều được nữ nghệ sĩ chăm chút kỹ lưỡng.

Nữ nghệ sĩ sở hữu mảnh đất khoảng 8.000m² ở Thạch Thất bắt đầu từ năm 2019. Cho đến khi đại dịch Covid-19 bùng phát, cô mới quyết tâm biến nơi này thành khu nghỉ dưỡng hòa hợp thiên nhiên, vừa làm chốn thư thái tinh thần, vừa tìm kiếm nguồn cảm hứng nghệ thuật.

Biệt phủ 8.000m² của gia đình nữ nghệ sĩ. Ảnh: Vietnamnet

Phạm Phương Thảo từng bước dựng xây điện thờ, khu nhà nghỉ, hòn non bộ cùng các lối đi nhỏ, tất thảy được xây dựng phù hợp với địa hình đồi núi sẵn có. Song song với việc hoàn thiện các hạng mục kiến trúc, cô trồng hàng ngàn cây cảnh lẫn cây ăn trái, giữ nguyên các bãi đá cũ rồi đắp thêm đất phủ xanh. Nhờ đó, tổng thể cơ ngơi dần biến thành một khu vườn ngợp sắc xanh rộng lớn.

Nữ nghệ sĩ dựng một hòn non bộ khổng lồ trong khuôn viên biệt phủ. Ảnh: FBNV

Lối đi bậc thang dẫn lên điện thờ. Ảnh: Vietnamnet

Chòi nghỉ là góc thư giãn lý tưởng để ngồi thưởng trà, ngắm cảnh và tận hưởng bầu không khí trong lành. Ảnh: Vietnamnet

Điểm nhấn nổi bật của mảnh đất là khoảng vườn trải rộng được điểm xuyết bởi những dòng suối nhỏ, tiểu cảnh hòn non bộ cùng hệ thống bậc thang uốn lượn bám theo địa hình tự nhiên. Giữa khuôn viên, đáng chú ý còn có công trình điện thờ được Phạm Phương Thảo hoàn thành chỉ trong vòng 100 ngày.

Cạnh chòi nghỉ là ngôi nhà hai tầng với 8 phòng ngủ, tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Ảnh: FBNV

Khu vực bàn ăn được bài trí nổi bật với tranh nghệ thuật cỡ lớn cùng đèn pha lê màu hổ phách thả dài từ trần xuống.