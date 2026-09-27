'Đột nhập' căn penthouse sang trọng của 'người đẹp thích ở nhà' Han So Hee

Nơi ở của nữ diễn viên Han So Hee, người gần đây đã thu hút khán giả qua vai diễn trong bộ phim The Intern đang trở thành tâm điểm chú ý. Có thông tin cho biết cô đã mua một căn hộ áp mái (penthouse) sang trọng tại Guri, tỉnh Gyeonggi với giá 5,2 tỷ won (khoảng 100 tỷ đồng). Căn hộ penthouse có diện tích sử dụng riêng là 203m² tại dự án "Arcadia Signature" ở làng Achiul, phường Acheon, thành phố Guri. Được hoàn thiện vào tháng 5/2023, đây là khu biệt thự cao cấp kết hợp giữa đặc điểm của nhà ở riêng lẻ và khu căn hộ, bao gồm hai tầng hầm và bốn tầng nổi.

Khu phức hợp này có tổng cộng tám căn hộ. Trong đó có hai căn penthouse với giá bán ban đầu được cho là dao động từ mức hơn 4 tỷ won đến khoảng 5,5 tỷ won. Han So Hee đã mua căn hộ của mình với giá 5,24 tỷ won và được cho là đã vay khoảng 1,1 tỷ won để thanh toán. Căn penthouse mà cô lựa chọn là loại hình căn hộ thông tầng (duplex), bao gồm bốn phòng ngủ, ba phòng tắm, một tầng áp mái và sân thượng. Căn hộ sở hữu tầm nhìn bao quát ra núi Acha, núi Yongma và sông Hàn.

Ngoài Han So Hee, nhiều người nổi tiếng khác cũng sinh sống tại làng Achiul ở Guri. Momo (nhóm nhạc nữ TWICE), nữ diễn viên Nana, cặp đôi nổi tiếng Hyun Bin và Son Ye Jin, Oh Yeon Seo cùng cầu thủ bóng đá Kim Min Jae cũng sở hữu nhà tại đây.

Khu dân cư này mang đến phong cách sống yên bình, riêng tư đậm chất thôn quê nhưng lại tọa lạc tại vị trí chỉ cách quận Gangnam của Seoul 15 phút lái xe. Các cơ sở y tế lớn như Trung tâm Y tế Asan và Trung tâm Y tế Đại học Konkuk cũng như Trung tâm thương mại Lotte ở Jamsil, đều nằm trong phạm vi di chuyển từ 10 đến 15 phút bằng ô tô.

Trước đây, vào năm 2021, Han So Hee từng sống tại một căn biệt thự sang trọng ở làng Achiul. Khi đó, cô đã mua một căn hộ tại "Villa de Grium W" với giá 1,95 tỷ won (khoảng gần 40 tỷ đồng). Việc mua nhà của cô đã thu hút sự chú ý lớn khi có thông tin tiết lộ rằng cô đã thanh toán toàn bộ số tiền bằng tiền mặt.

Trong khi đó, gần đây Han So Hee đã đảm nhận vai chính Seon Woo trong bộ phim The Intern. Trong phim, Seon Woo là CEO của một công ty thời trang, làm việc cùng Gi Ho (do Choi Min Sik thủ vai), một "thực tập sinh lớn tuổi" với 37 năm kinh nghiệm trong nghề. Đây là bản làm lại từ bộ phim cùng tên ra mắt năm 2015 với sự tham gia của Robert De Niro và Anne Hathaway. Kể từ khi ra mắt vào ngày 16/9, The Intern luôn nằm trong top đầu bảng xếp hạng phòng vé.