Đốt nến thơm mỗi ngày nhưng có thể bạn đã mắc phải một trong những sai lầm dưới đây

Nhiều người thường có thói quen đốt nến thơm để tạo cảm giác ấm cúng cho ngôi nhà. Để giúp nến tỏa mùi hương dễ chịu cho không gian sống của bạn, bên cạnh việc chọn được mùi yêu thích, bạn cần tránh một số sai lầm dưới đây.

Không cắt bấc trước khi đốt

Bấc nến quá dài hoặc cong có thể khiến nến cháy không đều và lửa cháy quá lớn. Bên cạnh đó những mẩu bấc, que diêm còn sót lại trên bề mặt sáp cũng dễ bắt lửa. Vì vậy trước khi thắp nến, bạn hãy kiểm tra và làm sạch bề mặt nến, đồng thời cắt bấc theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Lưu ý, chỉ cắt bấc nến khi nến đã tắt và nguội.

Một trong những sai lầm khi đốt nến thơm đó là không cắt bấc nến trước khi đốt. Ảnh minh họa

Tắt nến quá sớm trong lần đầu sử dụng

Nhiều người khi mới mua nến thơm về chỉ đốt nến vài phút để thử mùi rồi tắt. Việc tắt nến quá sớm khi lớp sáp chưa kịp tan đều sẽ khiến nến dễ hình thành vùng lõm quanh bấc, trong khi sáp ở thành cốc vẫn còn nguyên. Ở lần đầu, bạn nên dành thời gian để lớp sáp trên bề mặt tan tới gần thành cốc theo hướng dẫn sản phẩm.

Đốt liên tục nhiều giờ

Khi đốt nến, nhiều người thường nghĩ rằng đốt càng lâu thì phòng sẽ càng thơm. Nhưng trên thực tế, đốt nến quá lâu có thể khiến cặn carbon tích tụ trên đầu bấc, khiến cho ngọn lửa cháy lớn và sinh ra khói đen.

Theo khuyến nghị, không nên đốt nến quá 4 giờ mỗi lần và nên để nguội ít nhất 2 giờ trước khi thắp lại.

Đặt nến gần đồ dễ cháy

Không nên đốt nến liên tục trong nhiều giờ. Ảnh minh họa

Một góc bàn đẹp chưa chắc đã là vị trí thích hợp để thắp nến, đặc biệt khi gần rèm cửa, sách báo hoặc chăn gối. Để đảm bảo an toàn, bạn nên đặt nến cách vật dễ cháy tối thiểu khoảng 30cm. Không chỉ vậy, bạn cần kiểm tra cả khoảng trống quanh nến thay vì chỉ chú ý đến bề mặt đặt cốc.

Đóng kín phòng hoặc để gió thổi trực tiếp

Một trong những sai lầm khác mà khá nhiều người mắc phải đó là đốt nến thơm trong phòng kín. Việc đốt nến thơm trong phòng kín sẽ khiến cho khói dễ tích tụ, đặc biệt là ở trong những không gian quá nhỏ. Để hạn chế tình trạng khói bị tích tụ, khi đốt nến thơm, bạn hãy mở cửa sổ để cho không khí được lưu thông.

Bên cạnh đó, bạn cũng không nên đặt nến ở ngay trước quạt, cửa gió điều hòa hoặc cửa sổ có gió lùa vì luồng gió trực tiếp có thể khiến ngọn lửa chao đảo, nến cháy không đều và làm đen thành cốc. Vì vậy, bạn cần phân biệt giữa việc tạo sự thông thoáng cho phòng và để gió thổi thẳng vào nến.

Khi đốt nến bạn nên mở cửa sổ để không khí lưu thông. Ảnh minh họa

Để nến cháy khi không có ở phòng

Đi ra khỏi phòng nhưng vẫn để nến cháy là thói quen cần tránh. Để đảm bảo an toàn, bạn không để nến đang cháy nếu thiếu sự giám sát. Điều này cũng đồng nghĩa với việc hãy dập nến trước khi đi ngủ dù bạn vẫn ngủ trong phòng.

Dập nến bằng nước, di chuyển khi sáp còn nóng

Đổ nước để tắt nến có thể khiến sáp nóng bắn ra ngoài. Bạn nên dùng dụng cụ chụp tắt nến hoặc thổi nhẹ, sau đó kiểm tra để bảo đảm bấc đã tắt hoàn toàn rồi chờ sáp nguội hẳn mới di chuyển cốc.