Đợt mưa lớn với nhiều bất thường ở miền Trung khi nào kết thúc?

Mưa lớn ở miền Trung đang dịch chuyển lên phía Bắc

Đợt mưa lớn tại miền Trung những ngày qua đang có sự thay đổi đáng chú ý khi vùng mưa không còn tập trung chủ yếu ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ mà dịch chuyển lên phía Bắc.

Điểm đáng lưu ý của đợt mưa không chỉ nằm ở tổng lượng nước mà còn ở cường suất mưa trong thời gian ngắn. Khi lượng mưa lớn tập trung trong vài giờ, hệ thống tiêu thoát nước đô thị, sông suối nhỏ và các khu vực có địa hình dốc có thể nhanh chóng quá tải. Đất đã bão hòa nước sau nhiều ngày mưa cũng làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở.

Đợt mưa lớn ở miền Trung đang dịch chuyển lên phía Bắc. Ảnh: PV

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay (25/9), khu vực từ phía Nam tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 24/9 đến 8 giờ ngày 25/9 có nơi trên 50mm như các trạm: Hương Khê (Hà Tĩnh) 55mm, Quán Hàu (Quảng Trị) 104.4mm,…

Ngày và đêm 25/9, khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, ngày và đêm 25/9, khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 26/9, mưa lớn ở khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có xu hướng giảm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1

Diễn biến đợt mưa cho thấy thời tiết đang có sự thay đổi nhanh về không gian, thời gian và cường suất. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, những biến động của chế độ mưa và nguy cơ gia tăng các hiện tượng cực đoan đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác dự báo, cảnh báo sớm và quản lý rủi ro thiên tai.

Tuy nhiên, một đợt mưa cụ thể hoặc sự dịch chuyển của vùng mưa không thể tự thân được xem là bằng chứng của biến đổi khí hậu. Điều cần quan tâm là xu thế dài hạn của các hiện tượng cực đoan và khả năng thích ứng của hệ thống hạ tầng, đô thị và cộng đồng trước những biến động ngày càng khó lường của thời tiết.

Còn 3 tỉnh thành có nguy cơ sạt lở

Trong 24 giờ qua (từ 10 giờ ngày 24/9 đến 10 giờ ngày 25/9), khu vực các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Hội Sơn 83,4mm (Nghệ An); Kỳ Liên 100,2mm (Hà Tĩnh); Đầu Mối hồ Trung Thuần 167,2mm (Quảng Trị);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Nghệ An từ 20-30mm, có nơi trên 60mm; Hà Tĩnh và Quảng Trị từ 10-20mm, có nơi trên 40mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Danh sách các xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất:

Nghệ An: Anh Sơn, Vĩnh Tường, Anh Sơn Đông, Bích Hào, Cát Ngạn, Châu Khê, Con Cuông, Đại Đồng, Hạnh Lâm, Hoa Quân, Kim Bảng, Môn Sơn, Mường Chọng, Nghĩa Hành, Sơn Lâm, Tam Đồng, Tân An, Tân Kỳ, Thành Bình Thọ, Tiên Đồng, Vạn An, Xuân Lâm, Yên Xuân.

Hà Tĩnh: Hương Bình, Hương Đô, Hương Khê, Hương Phố, Kỳ Hoa, P. Hoành Sơn, Cẩm Duệ, Cẩm Hưng, Cẩm Lạc, Cẩm Trung, Can Lộc, Cổ Đạm, Đức Đồng, Đức Quang, Hà Linh, Hồng Lộc, Hương Sơn, Hương Xuân, Kim Hoa, Kỳ Anh, Kỳ Khang, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Văn, Kỳ Xuân, Mai Phụ, Nghi Xuân, P. Bắc Hồng Lĩnh, P. Hải Ninh, P. Nam Hồng Lĩnh, P. Sông Trí, P. Vũng Áng, Phúc Trạch, Sơn Giang, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Sơn Tiến, Thạch Khê, Thạch Xuân, Trường Lưu, Tùng Lộc, Vũ Quang.

Quảng Trị: Trung Thuần, Tuyên Bình, Nam Ba Đồn, Nam Gianh, Quảng Trạch, Tân Gianh, Tuyên Hóa, Tuyên Phú, Bắc Trạch, Bố Trạch, Dân Hóa, Đồng Lê, Đông Trạch, Hòa Trạch, Hoàn Lão, Kim Điền, Kim Phú, Minh Hóa, P. Đồng Sơn, Phong Nha, Phú Trạch, Quảng Ninh, Tân Thành, Tuyên Lâm, Tuyên Sơn.