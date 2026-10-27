Đợt mưa lớn ở miền Trung khi nào kết thúc

Mưa giảm dần từ đêm 29/10

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay (27/10), khu vực từ Thanh Hoá đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 26/10 đến 8 giờ ngày 27/10 có nơi trên 40mm như các trạm: Quỳnh Lưu (Nghệ An) 44.6mm, Phúc Trạch (Quảng Trị) 55.6mm, Đề Gi (Gia Lai) 47.2mm,…

Từ chiều tối 27/10 đến đêm 28/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Miền Trung hứng đợt mưa lớn kéo dài hết ngày 29/10. Ảnh: PV

Ngoài ra, từ sáng đến chiều nay (27/10) khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa, có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 29/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm; từ đêm 29/10 mưa lớn có khả năng giảm dần. (Tổng lượng mưa tính từ chiều tối 27/10 đến hết ngày 29/10 ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng phổ biến 60-130mm, cục bộ có nơi trên 250mm). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Hiện nay (27/10), vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa, vùng biển từ Tp.Cần Thơ đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía Tây Nam khu vực Giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), có mưa rào và dông rải rác.

Ngày và đêm 27/10, khu vực Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển phía Tây Nam khu vực Giữa Biển Đông, khu vựcNam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Ngày 28/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng phía Đông có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động mạnh; vùng biển từ Nam Quảng Trị đến TP.Đà Nẵng có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động.

Đêm 28/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Tp.Đà Nẵng cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Liệu có xuất hiện mưa cực đoan gây ngập úng diện rộng?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nguyên nhân của đợt mưa là do ảnh hưởng của đới gió đông có xu hướng hoạt động mạnh hơn trong những ngày tới, bắt đầu từ đêm 26/10 – 30/10 ở các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến TP.Đà Nẵng xuất hiện mưa rào và giông trên diện rộng.

Tuy nhiên, đợt mưa lớn này tập trung chủ yếu ven biển và theo như các số liệu quan trắc, các phân tích đến thời điểm nay chưa ghi nhận dấu hiệu xuất hiện mưa cực đoan.

Trong khi đó, khu vực Bắc bộ theo dự báo những ngày cuối tháng 10 thời tiết phổ biến nhiều mây, trong ngày xuất hiện mưa giông rải rác, kèm theo đó là mức nhiệt cũng giảm từ 1-3 độ C, cao nhất trong ngày từ 29-31 độ C. Dự báo, hình thái thời tiết này sẽ duy trì hết tuần này.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, El Nino hiện đang duy trì ở pha rất mạnh. Dự báo, từ nay đến những tháng đầu năm 2027 sẽ là thời kỳ hiện tượng này đạt cường độ mạnh nhất, sau đó có khả năng tiếp tục duy trì đến những tháng đầu mùa hè năm 2027.

Với cường độ rất mạnh, El Nino đã bắt đầu gây ra những tác động rõ rệt đến thời tiết nước ta. Cụ thể, trong tháng 9 và nửa đầu tháng 10/2026 vừa qua, nền nhiệt trên cả nước đã cao hơn trung bình nhiều năm từ 1-2 độ C.Đáng chú ý, trong giai đoạn đầu tháng 10, cơ quan khí tượng đã ghi nhận 59 trạm khí tượng có nhiệt độ cao nhất ngày đạt hoặc vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ.

Dự báo về tình hình mưa, cơ quan khí tượng cho biết từ tháng 11-12/2026, Trung Bộ vẫn có khả năng xuất hiện các đợt mưa vừa, mưa to, tập trung tại khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ. Sang tháng 1/2027, mưa lớn diện rộng có xu hướng giảm. Tháng 11, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ cao hơn trung bình nhiều năm từ 15-30%; khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và Nam Bộ phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.

Tháng 12, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ cao hơn trung bình nhiều năm từ 10-20mm. Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh xấp xỉ trung bình nhiều năm; từ Quảng Trị - thành phố Huế phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ 20-40 mm; Duyên hải Nam Trung Bộ thấp hơn từ 50-100 mm; Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ thấp hơn 10-20 mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tháng 1/2027, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm; các khu vực còn lại thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10-30mm, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ít mưa.

Đối với xu thế nhiệt độ trung bình, tháng 11, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 1-2 độ C. Tháng 12/2026 và tháng 1/2027, nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1,5 độ C, riêng khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cao hơn từ 1-2 độ C.

Từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, số lượng bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và đổ bộ vào đất liền nước ta có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ-trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 2,8 cơn, đổ bộ vào đất liền là 1,1 cơn. Trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan như nắng nóng, mưa lớn trong thời gian ngắn, lũ quét, sạt lở đất, cơ quan khí tượng thủy văn đề nghị người dân và các địa phương thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn từ 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó, đặc biệt là phương án vận hành hồ chứa phù hợp, bảo đảm an toàn công trình, vùng hạ du và các hoạt động sản xuất và dân sinh.

Chiều 26/10, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã ký văn bản của Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia gửi UBND 4 tỉnh, thành phố miền Trung, gồm: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng đề nghị triển khai các biện pháp ứng phó đợt mưa lớn dồn dập trong 3 ngày tới.